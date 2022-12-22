Cách 'sống sót' qua 3 'điểm lạnh' nguy hiểm trong hôn nhân, điều thứ 2 đơn giản nhưng là yếu tố quyết định

Phụ nữ yêu 22/12/2022 11:14

Đừng quá lo lắng hay nản chí khi bước vào giai đoạn khủng hoảng hôn nhân, tham khảo 3 cách sau đây để cuộc sống vợ chồng bớt căng thẳng nhé.

Mở lòng chia sẻ từ những điều nhỏ nhất

"Điểm lạnh" hôn nhân đầu tiên thường đến trong giai đoạn bạn nhận ra đối phương không thực sự như mình tưởng. Đây chính là thời điểm bạn và chồng phải cùng nhau ngồi lại nói chuyện thẳng thắn và giải quyết vấn đề.

Nếu như hai bạn chưa từng nghiêm túc cùng nhau bàn bạc về chuyện kinh tế, tài chính, chuẩn bị cho con cái hay các trách nhiệm trong gia đình… thì đây là lúc bạn cần đưa ra quan điểm của mình.

Hãy mở lòng chia sẻ từ những điều nhỏ nhất, trao đổi một cách thành thật về những điều không vừa lòng trong cuộc hôn nhân và thống nhất một cách giải quyết chung.

Hai bạn có thể sẽ cãi vã trong khi trao đổi nhưng điều này sẽ giúp vợ chồng thấu hiểu nhau hơn một cách nhanh chóng. Cho đến cuối cùng, đừng quên khen ngợi và cảm ơn đối phương vì đã cùng nhau tìm được đáp án chung cho vấn đề của cả hai.

Cách 'sống sót' qua 3 'điểm lạnh' nguy hiểm trong hôn nhân, điều thứ 2 đơn giản nhưng là yếu tố quyết định - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không để hôn nhân quá "an toàn"

Hôn nhân khi đi đến năm 3 - năm 4 được coi là giai đoạn "an toàn". Khi đó, cuộc sống vợ chồng đã phần nào ổn định. Hai bạn cũng đã quen với nếp sống của nhau, quen với cả những thói hư tật xấu. Chính lúc này, "điểm lạnh" hôn nhân thứ hai xuất hiện.

Hai bạn dễ chán nhau hơn, không còn "lửa yêu" và thấy mọi thứ thuộc về cuộc sống hôn nhân đều chỉ là sự lặp lại. Trong giai đoạn này, chồng bạn rất dễ nảy sinh ham muốn thử "của lạ".

Bạn cần phải làm gì? Hãy chủ động thay đổi nhịp sống quen thuộc bằng những điều mới mẻ, dù có thể lạ lẫm hay táo bạo. Tăng cường làm cho nhau những điều lãng mạn, thay đổi không khí trong phòng ngủ.

Đừng ngại trở nên "hư hỏng" trong mắt chồng, hãy để anh ấy luôn phải không ngừng chinh phục bạn. Dù bạn có thể không còn sắc vóc hoàn hảo như thời thanh xuân nhưng bạn có sự từng trải, có cái mặn mà của người đàn bà trưởng thành đủ sức làm chồng mê đắm.

Tăng thêm những thử thách cho hôn nhân cũng là một cách giải quyết mâu thuẫn vợ chồng hiệu quả mà bạn nên thử.

Cách 'sống sót' qua 3 'điểm lạnh' nguy hiểm trong hôn nhân, điều thứ 2 đơn giản nhưng là yếu tố quyết định - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Luôn nhắc nhau "Hãy yêu như ngày đầu"

Đến với năm thứ 10 của hôn nhân, vợ chồng bạn đã chạm tới sự ổn định một cách kiên cố. Lúc này, hai bạn sẽ tự hỏi: "Liệu còn gì để chúng ta phấn đấu nữa không?" - "Có!", đó chính là làm sao để cả hai luôn yêu nhau như ngày đầu.

Nói thì dễ mà làm mới khó. Làm sao để hai con người, sau 10 năm chung sống, vượt qua bao khó khăn, thử thách mà vẫn giữ nguyên thứ tình cảm thanh thuần ban đầu?

Chính là không ngừng làm mới cảm xúc, tạo cho nhau những bất ngờ thú vị và trân trọng từng ngày ở bên nhau.

Vợ chồng 10 năm có thứ mà không cặp vợ chồng mới cưới nào có được, đó là sự thấu hiểu, đồng điệu trong tâm hồn. Vì những thứ đã trải qua nên vợ chồng 10 năm biết nhường nhịn nhau hơn, chăm sóc nhau hơn, sẻ chia cho nhau nhiều hơn.

Vậy nên, chỉ cần một chút gia vị tươi mới mỗi ngày là đủ để hai bạn có thể yên tâm mà nắm tay nhau đi tiếp hành trình hôn nhân hạnh phúc.

Suy cho cùng, tình yêu là điều kiện cần và đủ của hôn nhân. Chỉ cần bạn duy trì được tình yêu, hôn nhân sẽ đồng hành cùng bạn.

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