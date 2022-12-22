Không phải chuyện ấy, đây mới là 3 bí kíp trói chặt trái tim đàn ông mà phụ nữ thông minh thường làm, nhưng hiếm khi chia sẻ

Phụ nữ yêu 22/12/2022 07:27

Phái đẹp đã có cho mình 3 đáp án vàng giúp giữ lửa hôn nhân, tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng, trái tim đàn ông cũng từ đó mà dễ trói chặt hơn.

Biết giữ im lặng khi đi bên chồng

Nhiều người vợ than phiền rằng chẳng bao giờ thấy chồng mình đưa vợ theo dù đến bất cứ đâu. Thậm chí, một số người vợ còn suy diễn rằng: có lẽ chồng sợ mất mặt nên không dám đưa vợ theo, hay chồng đưa “người thứ ba” theo nên không cho vợ đi cùng... Tất cả điều này đều không đúng.

Không phải chuyện ấy, đây mới là 3 bí kíp trói chặt trái tim đàn ông mà phụ nữ thông minh thường làm, nhưng hiếm khi chia sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều đàn ông đưa vợ đi theo thường cảm thấy phiền phức là vì người vợ không biết giữ im lặng để chồng lo công chuyện. Phụ nữ cần hiểu rằng, những chỗ mà đàn ông hay lui tới sẽ rất nhàm chán như: chỗ làm việc, chỗ chơi thể thao, chỗ nhậu nhẹt, chỗ câu cá giải trí... Do đó, người vợ muốn được đi theo chồng cần phải biết giữ im lặng khi anh ấy tận hưởng những giờ phút hoạt động ở đó.

Khi chồng bận, bạn có thể tìm một góc riêng tư để giết thời gian như đọc sách, xem phim, chơi game... Cứ như vậy, chỉ cần chồng thấy sự ngoan ngoãn, không than thở, không chê bai, không bình phẩm của vợ khi đi chung, anh ấy sẽ tự khắc luôn muốn đưa vợ đi bất cứ đâu. Điều này sẽ giúp cho tình cảm hai người thêm khắng khít và chồng thương vợ hơn mỗi ngày.

Chỉ cần ngồi nói chuyện, không cần thiết chờ cơm

Nhiều người vợ chờ chồng về ăn cơm chung đến nỗi cơm lạnh, canh nguội mà cảm xúc của vợ cũng tụt trầm trọng. Đến khi chồng về ăn chung thì vợ đã bắt đầu nổi đóa với chồng. Điều này khiến chồng cảm thấy sợ và không dám về ăn cơm chung với vợ nữa. Cứ như vậy, có phải là vợ đang ngày càng đẩy chồng ra xa mình rồi không?

Không phải chuyện ấy, đây mới là 3 bí kíp trói chặt trái tim đàn ông mà phụ nữ thông minh thường làm, nhưng hiếm khi chia sẻ - Ảnh 2
Sự cau có, khó chịu vì đói và vì phải chờ đợi quá lâu sẽ khiến vợ mất bình tĩnh khi thấy chồng về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bí kíp cho các chị em đó là nếu chồng báo khoảng 5 hay 10 phút nữa về đến nhà, bạn có thể vui vẻ đợi để cả hai cùng thưởng thức chung bữa cơm gia đình. Còn nếu anh ấy về quá trễ, vợ cứ ăn cơm trước. Đến khi no bụng rồi, vợ cũng không còn dễ nổi trận lôi đình với chồng nữa. Ngoài ra, khi chồng về trễ và đang ăn cơm một mình, vợ có thể vừa ngồi chung bàn để thưởng thức trái cây, món tráng miệng... vừa tâm sự với chồng. Như vậy, cả hai đều cảm thấy ấm áp và dễ thở hơn trong mối quan hệ, mà không cần thiết phải ăn cơm chung.

Để chồng lựa chọn mọi thứ cho vợ

Mỗi người chúng ta đều có sở thích riêng khi đi mua sắm. Tất nhiên, vợ rất muốn tự tay lựa chọn món đồ yêu thích cho mình và cũng rất ghét khi ai đó không làm mình vừa ý. Thế nhưng, nếu vợ cứ “bảo thủ” tự chọn đồ cho mình, chồng sẽ tự ti về bản thân rằng anh ấy không biết cách làm cho vợ vui. Vì vậy, vợ hãy luôn nhờ cậy chồng chọn cho mình món đồ nào mà chồng thấy phù hợp nhất, cho dù món đó không đúng ý vợ.

Không phải chuyện ấy, đây mới là 3 bí kíp trói chặt trái tim đàn ông mà phụ nữ thông minh thường làm, nhưng hiếm khi chia sẻ - Ảnh 3
Vợ nên đặt hết niềm tin vào sự lựa chọn của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Các chị em cũng đừng lo gì cả, chỉ cần chồng thường xuyên shopping cho vợ, anh ấy sẽ nắm bắt được gu của vợ và ngày càng chọn đồ đúng ý vợ hơn. Nếu chưa đạt, vợ hãy cứ khen chồng đã chọn rất tốt và đừng quên kèm theo câu gợi ý như: “Em vẫn thích cái màu hồng hơn” hay “Em thích cái nào nhìn mềm mại hơn”... Còn nếu anh ấy đã lựa chọn món quà quá xuất sắc, hãy khen tặng và nói cảm ơn, kèm theo câu: “Em muốn mua cái này lâu rồi mà chưa có dịp, may mà anh mua cho em!”. Cách này sẽ làm gia tăng tình cảm của cả hai mà vợ cũng được mua thêm nhiều món đồ mới.

Như vậy, phái đẹp đã có cho mình 3 đáp án vàng giúp giữ lửa hôn nhân, tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng, trái tim đàn ông cũng từ đó mà dễ trói chặt hơn. Đôi khi hạnh phúc là những gì rất nhỏ nhặt, nhưng hiếm khi người trong cuộc có thể nhìn ra.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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