Không chỉ ham của lạ, đây là 6 lý do khiến đàn ông thích "ăn vụng" mà đôi khi phụ nữ cũng không nhận ra

Phụ nữ yêu 22/12/2022 07:25

Những cuộc nhậu linh đình "chén chú, chén anh" cùng các " cô đào", hoặc đôi khi chỉ vì nể mặt đối tác là những tác nhân dễ khiến đàn ông ngoại tình. Trong lúc không thể tự chủ, điều gì cũng có thể xảy ra.

Dù vẫn biết bản chất phái mạnh là "ham của lạ", thích tự do, bay nhảy nhưng thực sự ngoại tình vẫn là chuyện đại kỵ nhất trong một mối quan hệ. Không ít chị em đau đầu, phải tự dằn vặt bản thân chỉ vì không hiểu được tại sao người bạn đời mình vốn tin tưởng lại có thể hành động như thế. Trên thực tế, dù cho có "vợ đẹp con khôn, vẫn không thể đảm bảo đàn ông không ngoại tình.

Do "tai nạn"

Vì tính chất công việc, đàn ông không khỏi tránh được việc phải đi giao thiệp và có mối quan hệ rộng. Những cuộc nhậu linh đình "chén chú, chén anh" cùng các " cô đào", hoặc đôi khi chỉ vì nể mặt đối tác là những tác nhân dễ khiến đàn ông ngoại tình. Trong lúc không thể tự chủ, điều gì cũng có thể xảy ra.

Không chỉ ham của lạ, đây là 6 lý do khiến đàn ông thích 'ăn vụng' mà đôi khi phụ nữ cũng không nhận ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Di truyền

Nhiều nghiên cứu cho biết ngoại tình cũng do "gen". Đàn ông có xuất thân từ một gia đình có "truyền thống" nam giới đào hoa, nhiều mối quan hệ ngoài luồng, thì không khó hiểu tại sao họ có "tình trường" không phải dạng vừa. Đó là chưa kể tư tưởng "đàn ông phải năm thê, bảy thiếp" ít nhiều ảnh hưởng tâm lý của nhiều thế hệ nam giới. Họ vẫn mặc định cái "quyền" đó dù ngoài miệng chưa chắc đã nói ra.

Chán ngán cuộc sống

Cuộc sống hôn nhân lâu năm có thể khiến đàn ông dần dà cảm thấy lạnh lẽo, không còn hấp dẫn như thời vợ chồng son. Lúc này bản tính khao khát thích được chinh phục, được sống lại những hồi ức tuổi thanh xuân yêu đương mãnh liệt, chính là "động cơ" chính khiến các ông thà chấp nhận gác lại năm tháng hạnh phúc bên vợ con để đổi lấy chỉ vài phút giây ngắn ngủi bên nhân tình.

Không chỉ ham của lạ, đây là 6 lý do khiến đàn ông thích 'ăn vụng' mà đôi khi phụ nữ cũng không nhận ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi "khẩu vị"

Người ta thường nói ăn mãi một món cũng đâm ra ngán, cho nên mới có chuyện đàn ông "chán cơm thèm phở". Một trong nguyên do quan trọng là vấn đề sức khoẻ sinh lý. Có câu "đàn ông 30 tuổi còn son, đàn bà 30 tuổi đã toan về già". Khi đời sống chăn gối lệch nhịp, đàn ông dễ ra ngoài tìm người thoả mãn cho bản thân mình.

"Ông ăn chả thì bà ăn nem"

Có người vì vợ mình "không chung thuỷ", hoặc chí ít cũng vì bản tính hay ghen, hay nghi ngờ lung tung mà khiến đàn ông có tư tưởng "trả thù". Họ xem việc ngoại tình lúc này là để thoả mãn tâm lý chứ không phải vì nhu cầu thể xác. Cho nên vợ chồng nên thường xuyên chia sẻ tâm sự để tránh hiểu lầm đáng tiếc.

Do chính bản thân người vợ

Đàn ông vẫn hay được ví là "đứa trẻ con to xác", chính vì thế họ luôn cần sự quan tâm, chăm sóc và động viên từ vợ. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng đủ tinh tế nhận ra để chia sẻ với chồng. Cộng thêm nhiều chị em có tâm lý "so sánh" người này người kia dễ khiến chồng tự ái. Điều này khiến đàn ông muốn ra ngoài, tìm cách để chứng tỏ vợ sai.

3 điều nhỏ bé phụ nữ mong muốn ở chồng, điều thứ 3 tuy đơn giản nhưng ít chàng làm được

3 điều nhỏ bé phụ nữ mong muốn ở chồng, điều thứ 3 tuy đơn giản nhưng ít chàng làm được

Rất ít đàn ông hiểu được, thật ra điều khiến phụ nữ hạnh phúc lại rất đơn giản. 

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận