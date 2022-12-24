Lả lướt, đẹp trai, hào hoa phong nhã... nhưng phụ nữ có nên yêu hay cưới 'bad boy'?

Bad boy là một thuật ngữ của phương tây, ám chỉ những gã trai hư, trai quậy, trai ăn chơi... Họ có ngoại hình bắt mắt cùng khả năng tán gái điêu luyện, nên có rất nhiều phụ nữ vướng vào lưới tình của những gã này.

Tuy nhiên, họ tán gái không nhằm mục đích có được tình yêu đích thực hoặc đi đến một kết thúc viên mãn mà chỉ để thỏa mãn cái tôi đầy yếu đuối và ích kỷ của mình. Họ thao túng những cô gái nhẹ dạ, ngây thơ để lừa tình, lừa tiền và đạt được nhiều mục đích lớn lao khác.

Khi yêu, bad boy tỏ ra chiều chuộng, cung phụng đối phương, nhưng khi cưới về lại tỏ ra độc tài, gia trưởng, trẻ con và còn khá là “đàn bà”.

Bị chà đạp về nhân phẩm

Bad boy sẽ dùng nhiều thủ đoạn (như lời nói, hành động...) để giẫm đạp lên lòng tự trọng và sự tự tin của phụ nữ. Anh ta còn cho rằng: “Cô cưới được tôi là may mắn lắm rồi, cô xem người như cô có ai thèm đếm xỉa đến?!”. Mục đích khi anh ta thốt ra những lời chói tai này là để trục lợi cho chính mình, khiến phụ nữ phải đồng thuận theo yêu sách của anh ta.

Bị "cắm sừng"

Bad boy cũng không chung thủy, anh ta rất dễ “cắm sừng” sau lưng phụ nữ với nhiều mối tình không tên khác. Do vậy, phụ nữ sẽ luôn có cảm giác không an toàn, luôn lo lắng và canh cánh trong lòng, bằng cách tự trách mình: “Thật ra mình đã làm gì sai?” hay trách người ngoài cuộc “Cô ta dám cướp bạn trai/chồng mình? Cô ta đúng là hồ ty tinh!”.

Ảnh minh họa: Internet

Bị nhầm lẫn trong tình yêu

Có rất nhiều phụ nữ không thể phân biệt được đâu là người đàn ông tốt, đáng để yêu, sống trong đau khổ mà vẫn nghĩ bản thân mình sung sướng. Họ đánh đồng tất cả đàn ông trên đời này là như nhau và phụ nữ sinh ra đã có số khổ. Điều này thật tai hại khi cô ấy tự làm đau chính mình và còn truyền đi thông điệp về một tình yêu sai lầm đến nhiều phụ nữ khác.

Như vậy, bad boy không phải là đối tượng lý tưởng để hẹn hò hay kết hôn. Bởi vì tuýp đàn ông này chưa trưởng thành về mặt nhận thức. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là đàn ông không có quyền trải nghiệm trước khi gặp được chân ái của đời mình. Thế nhưng, sự khác biệt giữa bad boy và người đàn ông thực sự đó là sự nghiêm túc khi gặp được người phụ nữ mà anh ta muốn kết hôn và chung sống trọn đời. Do đó, nếu phụ nữ nhận thấy đối phương không rõ ràng và đàng hoàng trong mối quan hệ, thì thà bỏ lỡ ngay từ đầu còn hơn là đau một đời.