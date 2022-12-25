Dù chối đằng trời thì phụ nữ ngoại tình cũng chẳng thể che đậy những dấu hiệu mười mươi chứng minh mình đã cắm sừng chồng.

1. Ăn diện hơn ngày thường Phụ nữ lấy chồng thường lơ là việc chăm sóc bản thân. Họ bận rộn với cơm áo gạo tiền, với trách nhiệm chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Ai cũng phải thừa nhận sau khi kết hôn phụ nữ không còn trau chuốt vẻ ngoài như thuở độc thân. Thế nên, sẽ thật đáng nghi nếu bỗng dưng cô ấy thay đổi gu ăn mặc, trang điểm và liên tục mua sắm quần áo mới. Tất nhiên, vợ ngoại tình sẽ ngụy biện rằng cô ấy làm đẹp để chồng có thể hãnh diện về mình nhưng thực chất chỉ đang che giấu việc bản thân ăn diện để hấp dẫn trong mắt nhân tình.

Ảnh minh họa: Internet 2.Tủm tỉm cười khi dùng điện thoại Phụ nữ ngoại tình không khờ khạo đến mức ôm khư khư điện thoại cả ngày bởi làm như thế chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Họ vẫn vứt điện thoại lông lốc giữa nhà, vẫn giả vờ tỏ ra bình thường để qua mặt chồng nhưng lại không thể giấu được sự háo hức, vui vẻ và ánh mắt hạnh phúc khi nhắn tin với người đàn ông trong bóng tối. Những ân cần hỏi han, những quan tâm săn sóc của kẻ thứ ba khiến đàn bà ngoại tình bất giác bật cười khi đọn những dòng tin nhân tình gửi mà ngay chính họ cũng không hề để ý.

3. Thức khuya hơn ngày thường Nếu đàn ông thường ngoại tình với những cô nàng còn son, đang độc thân thì phụ nữ lại thường ngoại tình với đàn ông đã có gia đình. Vì đối phương cũng đang vướng bận vợ con nên sẽ không có nhiều thời gian để trò chuyện, phải chờ đến khi đã khuya mới có thể tranh thủ đong đưa với nhau. Nếu thấy dạo gần đây vợ thức khuya bất thường, nếu cô ấy kín kẽ quay màn hình điện thoại về hướng khác khi chồng đi ngang qua thì dám chắc, nàng đã làm điều có lỗi sau lưng bạn. Ảnh minh họa: Internet 4. Đổi mùi nước hoa Đàn ông thường không để tâm đến việc vợ dùng mùi nước hoa gì, thậm chí có những người chồng còn không biết nhãn hiệu nước hoa vợ mình vẫn dùng. Chính sự vô tâm, hời hợt ấy của chồng khiến phụ nữ hụt hẫng, thất vọng trong cuộc sống hôn nhân. Việc đổi mùi nước hoa chính là cách phụ nữ ngầm tuyên bố bước sang trang mới của đời mình. Họ từ bỏ sự thân quen, mùi hương yêu thích để đến với mùi nước hoa nhân tình mê mệt. Nếu vợ có 4 dấu hiệu đáng ngờ trên đàn ông hãy đề cao cảnh giác. Hãy sớm phát hiện những bất ổn ở bạn đời để có thể kịp thời cứu vãn hôn nhân.

5 hành vi đáng ngờ của chồng mà cánh chị em nên tham khảo để tránh việc bị "cắm sừng" Những dấu hiệu tố cáo đàn ông ngoại tình này ít nhiều sẽ giúp phụ nữ đề phòng và níu kéo hạnh phúc gia đình.

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