Không phải "dính" 24/7, vợ thông minh có cách giữ chồng bằng những hành động đơn giản liên tục mỗi ngày thế này

Phụ nữ yêu 02/01/2023 07:52

Cách tốt nhất là phụ nữ nên đặt lòng tin vừa phải ở chồng, và cho anh ấy không gian riêng vừa đủ.

Lắng nghe nhiều hơn than vãn

Phụ nữ dại nhất chính là vô thức than vãn quá nhiều với chồng. Trong khi đàn ông lại thích được lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn, đặc biệt là trong những khoảnh khắc nhạy cảm.

Bí quyết giữ hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc chính là trở thành tri kỉ gắn bó mật thiết bằng thấu hiểu, sẻ chia với nhau mỗi ngày. Chỉ khi có sẻ chia, thấu hiểu với nhau thì vợ chồng dù sống bên nhau bao năm vẫn giữ được lửa yêu như ngày đầu.

Không phải 'dính' 24/7, vợ thông minh có cách giữ chồng bằng những hành động đơn giản liên tục mỗi ngày thế này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm phong phú cuộc sống của riêng bạn

Đa số đàn ông đều muốn người phụ nữ của mình “bận rộn” làm phong phú cuộc sống của cô ấy sau hôn nhân. Đàn ông không thích phụ nữ quá phụ thuộc vào họ. Vì thế, phụ nữ hãy chủ động làm mới cuộc sống của bản thân, học hỏi thêm kiến thức, đầu tư vào công việc và theo đuổi đam mê cá nhân nhiều hơn.

Hôn nhân là mối quan hệ đồng hành trong tình cảm, do đó đừng để chồng có suy nghĩ bạn quá cần anh ấy. Điều đó sẽ khiến đàn ông cảm thấy nặng nề, và dần thấy chán nản khi về nhà. Không chỉ vậy, khi bạn có niềm vui, thành công riêng trong cuộc sống thì cũng giữ được sức hút với chồng, chia sẻ khó khăn cùng anh ấy trong công việc.

Không phải 'dính' 24/7, vợ thông minh có cách giữ chồng bằng những hành động đơn giản liên tục mỗi ngày thế này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không kiểm soát, ghen vừa đủ

Đàn ông không ai thích bị kiểm soát, dù họ có yêu thương bạn nhiều thế nào. Thậm chí, nếu bị gò bó quá mức, anh ấy còn có suy nghĩ hối hận vì đã kết hôn.

Sai lầm nhất của phụ nữ trong hôn nhân chính là khiến đàn ông có cảm giác bình yên hơn khi ở ngoài. Chính cảm giác đó sẽ tạo cho đàn ông thói quen lơ là trách nhiệm chăm chút cho hạnh phúc gia đình.

Cách tốt nhất là phụ nữ nên đặt lòng tin vừa phải ở chồng, và cho anh ấy không gian riêng vừa đủ. Ghen tuông là cần thiết, nhưng hãy ghen “sang” một chút để chồng nể trọng bạn và “tình” một chút để anh ấy tự nguyện yêu thương và chăm sóc bạn nhiều hơn.

Bên cạnh anh ấy mỗi ngày

Đây là một trong những cách giữ chồng đơn giản nhưng cũng hiệu quả nhất. Hãy dành thời gian ít ỏi mỗi ngày bên nhau để chia sẻ, lắng nghe chồng tâm sự. Nếu chồng đang xem TV, hãy dành cho anh ấy chiếc ôm nhẹ nhàng. Nếu chồng đang làm việc, hãy chuẩn bị một ly sữa nóng cho anh ấy. Những hành động tuy đơn giản như thế nhưng sẽ cho đàn ông cảm giác bạn luôn sẵn sàng ở bên anh ấy mỗi ngày. Sự quan tâm tinh tế như thế sẽ giúp vợ chồng gần gũi nhau hơn.

Quyến rũ khi gần gũi

Chuyện ấy là chất keo gắn chặt đàn ông không muốn nửa bước rời khỏi tổ ấm hôn nhân. Một người vợ khôn ngoan sẽ luôn coi trọng điều này.

Nếu muốn biết đàn ông muốn gì khi trên giường, bạn phải nắm chắc tâm lý của họ khi gần gũi. Chẳng hạn như, họ thích bạn chủ động quyến rũ rong những bộ đồ ngủ nóng bỏng. Họ thích bạn bày tỏ mong muốn chân thật với họ. Họ thích bạn chủ động lôi kéo họ vào cuộc yêu.

Đàn ông cũng nhạy cảm như phụ nữ, đặc biệt là trong chuyện chăn gối. Nếu bạn thờ ơ với họ, họ sẽ cho rằng bạn không có hứng thú khi gần gũi với họ. Mấu chốt để đàn ông không bao giờ chán khi bên bạn chính là luôn cho họ cảm giác muốn chinh phục bạn. Đồng thời, cũng hãy từ tốn đáp ứng những nhu cầu của họ khi trên giường.

Đàn ông dễ say mê phụ nữ nắm được tâm lý của họ khi “yêu”. Và họ cũng dễ động lòng trước người phụ nữ khác nếu có đời sống chăn gối quá nguội lạnh.

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