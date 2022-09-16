Nếu có những dấu hiểu này, phụ nữ nên biết đã đến lúc bạn phải yêu thương và quan tâm mình nhiều hơn!

Nếu một ngày, chợt nhìn vào gương, bạn không còn nhận ra chính mình với những nhợt nhạt thiếu sức sống, những luộm thuộm bê bối thiếu chăm chút, thì đã đến lúc bạn phải yêu thương chính mình hơn. Đừng khiến mình trở thành một bà vợ, một người mẹ xấu xí, khi bạn vẫn xứng đáng được xinh đẹp.

Bạn lấy chồng, sinh con là để tận hưởng một cuộc sống gia đình đầm ấm đủ đầy, không phải là để từ bỏ những điều bạn thích, và chỉ biết lo hết cho chồng con gia đình. Hy sinh và tận tụy, không có nghĩa là đánh mất chính mình.

Nếu một ngày, bạn nhận ra những sở thích như đọc sách, hẹn hò cà phê, hay chỉ đơn giản là vào bếp làm món bánh bạn thích dần trở nên xa lạ, đừng xem đó là chuyện hiển nhiên. Nếu một ngày, bạn bắt gặp ai đó làm công việc bạn từng đam mê, còn bạn đã từ bỏ nó vì gia đình , hãy nghĩ về những điều bạn muốn, hãy nghĩ về những gì bạn đã bỏ lỡ.

Hôm nay, hãy thử dành thời gian thử món bánh bạn thích, hay hẹn hò với vài người bạn cũ. Đừng bỏ rơi những điều tốt đẹp mình từng có, đừng quên nuôi dưỡng chính tâm hồn của mình.

Khi thời gian của bạn chỉ dành hết cho chồng con

Không phải cứ lấy chồng, có con rồi thì thời gian của bạn đều chỉ dành hết cho chồng con. Nếu bạn biết cân bằng, san sẻ cùng chồng thì bạn luôn có thời gian cho chính mình. Và hãy nhớ, khi bạn dành thời gian cho chính mình, bạn cũng sẽ trở nên thoải mái, tích cực và lạc quan hơn. Đừng gánh hết mọi việc, đừng chỉ quanh quẩn hằng ngày bên bếp núc, chồng con, mà quên rằng thế giới của chính bạn còn nhiều điều để tận hưởng hơn. Hãy là vợ, là mẹ và cũng là chính mình như bạn mong muốn.

Đừng ngại từ chối khi bạn mỏi mệt, cũng đừng ngại yêu cầu chồng gánh vác giúp bạn điều gì. Bạn lấy chồng là để có một người bạn đồng hành, tuyệt đối không vì phải có thêm nhiều mệt nhọc và cô đơn hơn.

Hãy cho mình thời gian nghỉ ngơi, làm đẹp, thậm chí là đến một bữa tiệc bạn bè mà bạn muốn. Phụ nữ lấy chồng, bận rộn hay thảnh thơi, bế tắc trong việc nhà hay thư thả rong chơi cũng đều do chính mình quyết định.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn muốn nghỉ ngơi nhưng không thể

Phụ nữ làm vợ, làm mẹ, ai rồi cũng có lúc mỏi mệt vì con cái. Để chồng lo thì lại không yên tâm, hay không có mình thì con có ổn không? Hầu như với phụ nữ ai cũng mặc định rằng con phải cần mình và chăm sóc con chỉ là việc của mình.

Nhưng thực tế thì chồng bạn cũng phải có thời gian gần gũi con, chính anh ấy cũng phải học cách chăm sóc con, dù có từng vụng về thế nào. Và bạn phải là người tạo điều kiện để anh ấy gần con, cũng là để anh ấy san sẻ việc chăm sóc con cùng bạn. Do đó, cứ thử một lần “đổi vai” cùng chồng, anh ở nhà chăm con, em đi chơi với hội bạn. Chồng dần sẽ hiểu đó là cách để cả hai cùng nhau gánh vác trách nhiệm với con cái. Và đây cũng là cách giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hơn.

Khi cãi vã với chồng ngày một nhiều

Mọi cuộc cãi vã dù nhỏ hay to đều để lại buồn phiền và có khi là thất vọng trong lòng bạn. Và rõ ràng thời gian cãi vã luôn dễ khiến bạn sa sút tâm trạng và mỏi mệt. Hãy luôn có một quy tắc rõ ràng với chồng, khi nào không để mọi chuyện tệ hơn, hay khi nào để vợ chồng có thời gian suy nghĩ. Trong thời gian đó, bạn có thể ra ngoài đi dạo, mua sắm hay làm điều gì đó thấy thoải mái hơn. Chồng bạn cũng nên như thế. Và sau đó khi trở về, hãy ngồi lại giải thích nhau nghe, tìm hướng giải quyết. Đừng để cãi vã kéo dài và không thể dứt điểm.

Khi bạn không còn nhớ lần cuối cùng mình từ chối là lúc nào

Phụ nữ tự chuốc muộn phiền chính là vì ôm đồm quá nhiều, khi không nói từ chối với bất cứ việc gì. Như bạn không thể nói “không” khi chồng đòi hỏi chuyện chăn gối. Không thể nói “không” khi phải đến một buổi tiệc cùng chồng dù bạn đã mỏi mệt rã rời. Hãy nhớ, bạn không phải là siêu nhân và phải chọn lọc chuyện nên gật đầu đồng ý. Và cũng đừng ngại từ chối khi bạn không muốn làm điều gì. Vì bạn cũng cần được cảm thông, được từ chối điều bạn không thích.