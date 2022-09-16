Đàn bà muốn đấu với nhân tình của chồng, đừng quên 4 thứ vũ khí có sẵn này

Phụ nữ yêu 16/09/2022 10:17

Đàn bà đẹp khi hạnh phúc thì chẳng nói làm gì. Đàn bà bị phản bội mà vẫn đẹp, vẫn đầy khí chất mới đầy mê hoặc và độc nhất.

Con cái

Với đàn bà, con cái không để đấu đá với ai, nhưng là để khẳng định chủ quyền rõ ràng. Con chính là sợi dây liên kết muôn đời không mất giữa vợ và chồng. Đàn ông ngoại tình, có bỏ vợ được chứ chẳng mấy ai bỏ con. Đàn ông yêu nhân tình cũng có, nhưng vẫn muốn giữ con bên mình.

Phụ nữ khôn ngoan không lấy con ra để hù dọa hay hăm he chồng. Ngược lại, cứ yêu thương con, chăm con thay cả vai trò một người cha. Con vừa là điểm tựa, vừa là điều thể hiện mọi phẩm chất tốt đẹp nhất của một người vợ, người mẹ.

Hơn hết, đừng bao giờ để con thấy hình dáng một người cha phản bội. Đừng để trẻ lớn lên với suy nghĩ lệch lạc về cha mình. Mọi đứa trẻ đều cần một hình ảnh người cha để ngưỡng mộ và yêu thương.

Bất cứ đàn ông nào sau cơn ngoại tình trở về vẫn thấy con ngoan ngoãn, vẫn biết vợ giữ trọn nếp nhà thì chỉ thấy có lỗi. Vợ lúc này thắng nhân tình triệt để.

Nhan sắc

Đàn bà đẹp khi hạnh phúc thì chẳng nói làm gì. Đàn bà bị phản bội mà vẫn đẹp, vẫn đầy khí chất mới đầy mê hoặc và độc nhất.

Bạn cứ hãy xinh đẹp đi, dù là đau lòng phải giấu đi, dù là tổn thương chồng chất. Vì với đàn bà bị phản bội, bạn đẹp không chỉ để ngẩng cao đầu, để nhìn thẳng vào chồng và nhân tình một cách tự tin nhất.

Đàn bà muốn đấu với nhân tình của chồng, đừng quên 4 thứ vũ khí có sẵn này - Ảnh 1

Đàn bà đẹp khi hạnh phúc thì chẳng nói làm gì. Đàn bà bị phản bội mà vẫn đẹp, vẫn đầy khí chất mới đầy mê hoặc và độc nhất. Ảnh minh họa: Internet

Đừng để chồng ngoại tình trở về đã thấy bạn ủ ê nước mắt, tóc tai rối bù phấn son phai mờ. Có chồng ngoại tình cũng như chiến trận, bạn còn muốn tiếp tục thì càng phải chăm chút mình, lấy chính nhan sắc của mình làm vũ khí. Cứ bất cần mà đẹp, cứ mặc kệ mà kiêu hãnh. Không ông chồng nào ngoại tình rồi về thấy vợ càng đẹp, càng sống hạnh phúc mà làm lơ được.

Danh chính ngôn thuận một người vợ

Chồng bạn ngoại tình, không sai, nhưng bạn là vợ anh ta, cũng rành rành đúng. Bạn là người cha mẹ anh ta qua tận nhà xin phép rước về. Bạn là người có tên đứng cạnh anh ta trong sổ hộ khẩu. Bạn là vợ danh chính ngôn thuận. Nếu bạn hỏi mình hơn nhân tình điều gì, thì chính là bạn là vợ, không phải bất kì cô nhân tình nào không danh phận ngoài kia.

Bạn phải nhớ, đàn ông có bao nhiêu nhân tình thì vẫn là nhân tình, còn bạn là vợ duy nhất của anh ta. Ai cũng có thể tự nhận mình là nhân tình, chứ còn vợ thì đâu phải ai cũng làm được. Đã thế thì bạn phải biết mình ở vị trí cao hơn nhân tình, bạn rõ ràng đứng cạnh chồng đàng hoàng công khai. Thế thì đừng so sánh với kẻ chỉ đứng trong bóng tối, đừng nhận mình yếu đuối. Bạn là vợ, chính là bạn mạnh hơn cả về vị trí và quyền lợi.

Đàn bà có chồng ngoại tình luôn có một loại kiêu hãnh đặc quyền. Chính là bạn không cần phải so sánh mình với ai hết, vì bạn là duy nhất. Nhớ cho kỹ điều này, đừng đánh mất kiêu hãnh của mình.

Gia đình chồng

Ngay cả khi bạn không được lòng gia đình chồng thì cũng không cha mẹ nào ủng hộ con trai mình ngoại tình. Cha mẹ chồng có khi không hòa hợp với bạn, nhưng chắc chắn họ sẽ là hậu phương vững chắc nhất khi chồng bạn ngoại tình. Hãy cứ để cha mẹ chồng bạn biết khi anh ta ngoại tình. Bạn làm dâu bao năm không sai phạm, cha mẹ chồng là người qua hỏi cưới bạn về, đừng quên sức mạnh của họ trong cuộc hôn nhân của bạn.

Phụ nữ có chồng ngoại tình, đừng bao giờ ra chiến trường chỉ với nước mắt và đau thương. Vì nếu họ sợ bạn khóc, sợ bạn đau họ đã không tổn thương bạn. Lúc này, hãy chỉ nghĩ xem bạn có thứ gì để bảo vệ mình và con, bạn làm thế nào để vượt qua “kiếp nạn” này. Dù sao thì cũng hãy nhớ bạn và con là quan trọng nhất!

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Từ khóa:   hôn nhân chuyện gia đình phụ nữ và gia đình

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