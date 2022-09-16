Đây là 3 bài học được rút ra từ một người phụ nữ có chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 16/09/2022 04:23

Phụ nữ đợi đến khi chồng có người khác mới nghĩ đến cách giữ chồng thì cũng vô ích. Phụ nữ khôn ngoan là người giữ chồng ngay cả khi anh ta còn chưa có ý định ngoại tình.

Tìm hiểu thật kỹ trước khi kết hôn

“Mình lấy chồng rồi chỉ muốn chăm chút cho gia đình. Chồng mình lại không có cùng suy nghĩ đó. Anh ấy thích giao du bạn bè, lấy vợ chỉ để không phải nghe cha mẹ hối thúc chuyện lập gia đình. Bởi thế sau khi lấy mình về, anh ấy vẫn đi chơi với bạn bè không kể thời gian, có khi đi qua đêm như thời còn một mình. Mình lại chỉ là cô vợ xem chồng là cả bầu trời. Cứ thế mà tự buồn rầu, vợ chồng cũng dần xa cách nhau hơn.

Nếu sau này có con gái, mình sẽ dạy con cách chọn một người đàn ông để làm chồng, chứ không phải chỉ để yêu. Tình yêu với đàn ông đôi khi sẽ nhạt đi, nhưng nếu một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình thì không bao giờ khiến vợ phải vất vả, tủi hổ. Quan trọng nhất trong hôn nhân là tìm được một người sẵn sàng làm một người chồng có trách nhiệm. Tìm hiểu thật kỹ trước hôn nhân sẽ giúp phụ nữ tránh những thất vọng, buồn tủi về sau”.

Đây là 3 bài học được rút ra từ một người phụ nữ có chồng ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình dục an toàn

“Sau khi sinh con thứ hai, mình và chồng dần rơi vào khủng hoảng và mâu thuẫn nhiều hơn. Không ít lần cả hai còn động chân tay với những lý do như tiền bạc, con cái ốm đau. Điều làm mình thấy hối hận không phải là sinh con mà là đã không có một kế hoạch cụ thể để các con ra đời trong lúc tốt nhất, với sự chuẩn bị của vợ chồng mình chu đáo nhất. Vì nếu con lớn lên trong những mâu thuẫn tiền bạc, cơm áo, mệt mỏi của vợ chồng thì thật đáng thương. Bản thân mình và chồng cũng sẽ dần mất đi tình cảm với nhau. Bởi thế, quan trọng nhất không phải là có con bao nhiêu đứa, mà là đã có đủ tiềm lực để cho con và vợ chồng một cuộc sống tốt nhất chưa. Sinh được một đứa mà nhà cửa vui vẻ, vẫn tốt hơn là hai ba đứa mà hạnh phúc gia đình dần tan vỡ”.

Là phụ nữ thì phải mềm mỏng, ngọt ngào

“Cơn bão lớn nhất tạt ngang nhà mình chính là khi mình phát hiện chồng ngoại tình. Mình một mực ăn mặc sang trọng đến gặp nhân tình, ai dè đâu lại thấy ả ta chỉ là một bà mẹ bỉm sữa, chứ chẳng phải cô nàng nào hấp dẫn quyến rũ.

Mình dần hiểu ra rằng, đàn ông ngoại tình không hẳn là vì tình dục mà không để tâm đến tình cảm. Chồng ngoại tình đôi khi là muốn được thấu hiểu, sẻ chia và được công nhận. Chồng mình tìm đến người phụ nữ kia cũng bởi anh ấy muốn nghe tiếng dạ tiếng vâng, có một người phụ nữ muốn anh ấy chở che, bảo vệ. Còn mình từ lúc làm vợ làm mẹ lại cứng nhắc khó chiều, chồng lại không thấy trọng hơn, chỉ thấy bản thân dần đánh mất đi bản lĩnh của một người đàn ông trong gia đình.

Bởi thế, đã là phụ nữ thì phải luôn mềm mỏng, khôn khéo. Nhược điểm của đàn ông là dễ mềm lòng trước những người phụ nữ mềm mỏng. Bởi thế phụ nữ phải lấy sự yếu đuối, mỏng manh của mình để làm ưu điểm trong mắt đàn ông”.

Phụ nữ đợi đến khi chồng có người khác mới nghĩ đến cách giữ chồng thì cũng vô ích. Phụ nữ khôn ngoan là người giữ chồng ngay cả khi anh ta còn chưa có ý định ngoại tình.

Từ khóa:   ngoại tình hôn nhân phụ nữ yêu

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