Hãy nhớ, đừng cho người thứ ba được quyền có ý kiến trong cuộc hôn nhân của bạn. Ngay cả khi chồng bạn có yêu cô ta thì cuộc hôn nhân này cũng chỉ có bạn và chồng có quyền quyết định. Kiêu hãnh của đàn bà bị phản bội là biết mình đứng ở đâu trong cuộc ngoại tình của đàn ông. Kẻ ngoại tình có thể là vua, nhưng bạn là hoàng hậu, bạn không phải là phi tần. Bạn là người được cưới về danh chính ngôn thuận, bạn không phải là kẻ phải yêu đương vụng trộm trong bóng tối.

Nỗi đau bị phản bội có thể hành hạ đàn bà khóc lóc, hận thù hay thậm chí là điên cuồng, nhưng tuyệt đối đừng hạ thấp bản thân. Yếu đuối trước kẻ phản bội mình là ngu ngốc. Tìm tới kẻ phá hạnh phúc gia đình mình là tự khiến mình trở nên đáng thương.

Đàn bà có thể bị phản bội, có thể đánh mất tình yêu như kiêu hãnh thì nhất định phải giữ đến cùng. Nếu đàn ông đã muốn đi, thì đừng bao giờ níu kéo. Người sai là chồng ngoại tình, sao người hạ mình phải là bạn? Bạn có thể cố gắng để vun đắp, gìn giữ gia đình, nhưng không cần phải giữ một kẻ tệ bạc.

Có thể đau lòng nhưng không thể ngu ngốc

Nỗi đau lớn nhất trong đời đàn bà là bị chồng phản bội. Bạn có quyền đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng để bản thân trở thành kẻ ngu ngốc. Lời đàn ông ngoại tình nói, nghe thì được thì chứ đừng tin. Anh ta nói mình bị dụ dỗ, thế đã bao tuổi để biết mình phải có trách nhiệm với vợ con? Anh ta nói mình không kiềm chế được, thế hóa ra bản năng ham muốn có thể điều khiển được cả lý trí?

Đàn bà đừng để mình ngu ngốc mà mềm lòng tin những điều như thế. Điều bạn nên mong muốn không nên là những lời như thế của đàn ông ngoại tình, mà phải là những lời thừa nhận đã bội bạc của anh ta. Thừa nhận rằng anh ta đã phản bội bạn đến chừng nào, có còn quay về được không. Thừa nhận rằng bản thân anh ta đã tỉnh ngộ hay chưa, hay vẫn không thể dứt. Đàn ông phản bội dám nhận mình sai, dám chịu trách nhiệm và sửa đổi mới xứng đáng với sự tha thứ của bạn.

Quan trọng hơn tình yêu chẳng còn bao nhiêu của đàn ông là bản thân và con cái

Đàn bà bị phản bội nhất định phải vượt qua được tổn thương để nghĩ nhiều hơn cho bản thân và con cái. Thứ tình yêu đã bị chia năm xẻ bảy của đàn ông không còn đáng để đàn bà trông mong. Một khi đã phản bội, sẽ chẳng người đàn ông nào còn nghĩ được cho vợ con. Lúc đó, chỉ có đàn bà mới có thể biết làm gì, chọn gì mới là tốt nhất cho mình và con cái.

Thay vì cố moi móc tội lỗi, và nhấn chìm mình trong ghen tuông, hận thù, đàn bà nên bình tĩnh nghĩ về ngày mai. Liệu cuộc sống của mẹ con bạn sẽ thế nào nếu tha thứ cho chồng ngoại tình? Hay nếu phải ly hôn, bạn đã chuẩn bị đủ để có cuộc sống mới cùng con? Sẽ có nhiều vấn đề để bạn phải nghĩ, hơn là chỉ biết đau lòng.

Một khi bạn và con đã bị tổn thương thì càng phải biết quý trọng mình hơn. Đàn ông có thể không có, có thể đổi người khác, nhưng bản thân và con cái thì chỉ có một. Chồng có thể bỏ, nhưng những gì tốt nhất cho mình và con thì phải tìm cách giữ đến cùng.

Đáng sợ nhất không phải là sự xuất hiện của một người đàn ông ngoại tình trong gia đình bạn. Mà là vì một người chồng tệ bạc, bạn dần đánh mất chính mình và tổn thương đến con. Khi đàn ông không còn là chỗ dựa vững chắc nhất, bạn phải là điểm tựa cho con. Bởi thế, phụ nữ bị phản bội chỉ có một lựa chọn duy nhất, là mạnh mẽ. Chỉ khi mạnh mẽ, bạn mới không gục ngã và bị xem thường.