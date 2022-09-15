Phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân sẽ không bao giờ quan tâm đến 4 điều này

Kiểu phụ nữ này không ngu ngốc để bị lừa dối, nhưng trước hết họ vẫn muốn cho chồng lòng tin. Nếu có ngày chồng phản bội lòng tin của họ, thì họ cũng không tiếc cạn tình, vì đã từng tôn trọng và tin tưởng chồng.

Người đàn bà hạnh phúc không cần biết trong điện thoại của chồng có những gì. Vì họ biết điện thoại là nơi chứa nhiều bí mật nhất của đàn ông, nhưng cũng là thứ riêng tư đàn ông muốn giữ cho mình. Nhưng thay vì thấp thỏm lo sợ, nghi ngờ kiểm soát, họ lại bày tỏ sự tôn trọng và tin tưởng chồng trước. Bản thân họ cũng sẽ thấy thoải mái hơn.

Nhiều người vợ cho rằng ví tiền, tài khoản ngân hàng là trái tim của đàn ông, vì thế họ quyết liệt giữ thật chặt, kiểm soát thật kỹ. Nhưng một người vợ hạnh phúc, tự tin sẽ không cần phải kiểm tra ví tiền của chồng để biết anh ta có chung thủy hay không. Họ không khắt khe chi tiêu với chồng, tôn trọng việc chồng tiêu xài khi ra ngoài. Nhưng điều họ đòi hỏi ngược lại ở chồng là nên thống nhất những khoản chi tiêu nhất định. Tự do chi tiêu trong hôn nhân là cần thiết, nhưng cũng cần ranh giới nhất định để tôn trọng nhau.

Bạn bè của chồng

Không ít phụ nữ thường để tâm quá nhiều đến bạn bè của chồng, sợ chồng “hư hỏng” theo bạn. Dù vậy, đây là điều một người vợ khôn ngoan không nên can thiệp quá sâu. Những mối quan hệ thân thiết luôn có những ý nghĩa đặc biệt với chồng. Thay vì lên án, chỉ trích, một người vợ hạnh phúc sẽ chỉ góp ý, thể hiện sự quan tâm với chồng. Họ tin tưởng chồng sẽ có chính kiến và suy nghĩ thấu đáo riêng.

Thời gian và công việc của chồng

Khi phụ nữ hạnh phúc và tự tin trong hôn nhân, họ sẽ không quá để tâm đến những gì chồng làm, chồng gặp ai. Thay vì điều tra, hỏi dò, họ sẽ có cách để chồng chia sẻ, muốn họ lắng nghe. Sự tự nguyện để nhau biết về một ngày của mình thế nào sẽ giúp vợ chồng gần gũi, thấu hiểu và tin tưởng nhau hơn.

Nhiều cặp vợ chồng giữ được hạnh phúc hôn nhân lâu dài là vì họ luôn giữ một khoảng cách nhất định để tôn trọng và thấu hiểu dành cho nhau. Càng gần gũi, thân mật với nhau lâu thì càng phải không quan tâm những điều không cần thiết.

Phụ nữ khôn khéo không phải là người chuyện gì cũng quản, có ý kiến, mà là người việc gì cũng biết nhưng biết tỏ ra không quan tâm, biết cho vợ chồng những giới hạn nhất định. Không phải là ngu ngốc để có ngày bị lừa, mà là đặt lòng tin trước, cho đi trước, biết bỏ qua những gì không quan trọng, và thấu đáo những gì cốt lõi của hôn nhân.

Phụ nữ có thể làm được như thế không dễ, phải cần tình yêu, bao dung, thấu hiểu và tâm sức dành cho chồng. Đây cũng là kiểu phụ nữ bản lĩnh trong hôn nhân, dám tin, dám yêu, vì thế mà khi bị phản bội cũng không tiếc buông tay dứt khoát.