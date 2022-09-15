Nhưng thật ra, sự vô tâm này của chồng lại khiến phụ nữ trở nên mạnh mẽ. Khi không còn trông cậy vào sự chia sẻ, thấu hiểu của chồng, họ dần quen với việc tự giải quyết vấn đề. Khi gặp bất cứ khó khăn gì, thay vì nhờ vả chồng, họ sẽ nghĩ cách để tự mình vượt qua. Sự mạnh mẽ này tuy là vất vả có được, nhưng phụ nữ một khi có thể mạnh mẽ sẽ không sợ bất kì điều gì, ngay cả khi không có chồng bên cạnh.

Những người đàn ông vô tâm không bao giờ để ý đến cảm xúc của vợ. Vì họ vô tâm, nên dần sẽ trở nên ích kỷ với vợ mình. Họ xem những việc tâm sự, chia sẻ cảm xúc với vợ là không cần thiết. Những người vợ không được chồng thấu hiểu luôn có cảm giác bản thân cô đơn, thiếu thốn tình cảm.

Nếu đã lấy phải một người đàn ông vô tâm, phụ nữ đừng bao giờ trông chờ sự chăm sóc từ chồng. Bởi anh ta vốn không dành nhiều thời gian cho bạn, cũng không thể xuất hiện khi bạn cần. Những người chồng khi vô tâm với vợ sẽ chỉ dành thời gian cho bạn bè, công việc, hay những thú vui, sở thích.

Bởi thế, phụ nữ đừng mất thời gian đợi một người đàn ông vô tâm. Thay vào đó, bạn hãy tự chăm sóc chính mình. Hãy dành thời gian, tiền bạc để làm mình trở nên xinh đẹp hơn, cũng năng động và vui vẻ hơn. Khi bạn thấy mình đẹp hơn, giỏi hơn, cũng có nhiều niềm vui hơn thì cuộc sống sẽ phong phú hơn. Lúc đó, chồng có vô tâm thế nào bạn cũng sẽ không còn để ý nữa. Mà có khi, thấy bạn vui vẻ với cuộc sống của mình hơn đàn ông vô tâm lại phải chú ý đến bạn hơn.

Chồng càng vô tâm, vợ càng phải xinh đẹp

Có những người đàn ông họ không thực sự vô tâm, chỉ là bạn liệu có đủ sức để anh ta phải quan tâm, để ý hay không. Nhiều người chồng không còn dành nhiều thời gian cho vợ là vì vợ không còn hấp dẫn. Sự kém hấp dẫn này ở vợ có thể là vì cô ấy bỏ bê bản thân, về mặt hình thức hay nội hàm. Khi phụ nữ không đầu tư phát triển bản thân thì đàn ông sẽ dần cảm thấy nhàm chán.

Thay vì trách móc, buồn phiền vì chồng vô tâm thì phụ nữ nên dành thời gian chăm sóc bản thân. Hãy càng làm mình trở nên xinh đẹp, hiểu biết và khéo léo hơn trong mắt chồng. Nếu bạn càng ngày quyến rũ hơn mà chồng vẫn không mảy may để ý thì chính là lỗi của anh ta. Còn bạn đã luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, ngày một tốt hơn thì chẳng có gì phải tự buồn phiền hay xấu hổ vì chính mình.

Có những người phụ nữ không sợ chồng vô tâm. Bởi họ luôn có cách khiến mình hạnh phúc, vui vẻ, ngay cả khi không có chồng bên cạnh. Họ là trung tâm trong cuộc sống của bản thân, họ tự tìm kiếm năng lượng tích cực cho chính mình. Bởi thế, thay vì lơ là họ, đàn ông dẫu có vô tâm cũng sẽ có lúc phải quay lại ngắm nhìn và sợ mất vợ. Phụ nữ khiến đàn ông vô tâm sợ nhất là người có khi chẳng cần chồng vẫn rực rỡ và rạng ngời nhất.