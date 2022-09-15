Đây là 6 dấu hiệu để vợ biết lúc nào chồng đang có ý định phản bội mình!

Phụ nữ yêu 15/09/2022 15:00

Đàn ông ngoại tình đều từng có lúc đắn đo có nên phản bội vợ không. Lúc đó, họ chắc chắn sẽ có những dấu hiệu này.

Thường xuyên so sánh bạn với người phụ nữ khác

Vì đã phai nhạt tình cảm với bạn, nên trong mắt chồng bạn không còn là người phụ nữ tốt nhất. Anh ấy sẽ thường so sánh bạn với người khác, muốn bạn bắt chước người khác để khiến anh ấy hài lòng. Nhưng rõ ràng, bạn cần gì phải thay đổi, vấn đề là người đàn ông của bạn đang thay đổi.

Bởi thế, thay vì nghe lời chồng thay đổi chính mình, bạn hãy tìm cách để vun đắp tình cảm của cả hai. Vì thay đổi thành một người khác chỉ khiến chồng bạn thỏa mãn một lúc, rồi anh ta sẽ lại muốn bạn khác đi, hay tệ hơn là tìm một người phụ nữ khác tốt hơn chính bạn lúc đó.

Yêu cầu bạn thay đổi cách ăn mặc

Nếu bạn không quá tuềnh toàng trong ăn mặc, vẫn biết chăm chút bản thân nhưng lại bị chồng yêu cầu thay đổi thì hãy cẩn thận. Vì không phải bạn xấu đi, mà là vì trong mắt chồng lúc này bạn không còn là đẹp nhất. Khi tình yêu nhạt đi, anh ấy sẽ nhìn thấy những phụ nữ khác đẹp hơn bạn, và muốn bạn cũng đẹp như thế. Mà thật ra bạn vẫn là bạn, chỉ là chồng đã không yêu bạn nhiều như trước. Đây là dấu hiệu ban đầu cho sự thay lòng đổi dạ ở đàn ông phản bội, đừng nên chủ quan.

Đây là 6 dấu hiệu để vợ biết lúc nào chồng đang có ý định phản bội mình! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bỗng thích xem những tạp chí, hay web “đen”

Một người đàn ông thấy thỏa mãn nhu cầu với vợ sẽ không bỗng dưng coi phim hay tạp chí “đen”. Chỉ khi thấy vợ không còn quyến rũ, bản thân không được thỏa mãn, họ mới tìm đến những việc đó.

Vợ đừng xem chuyện này là thường tình ở đàn ông, mà hãy hiểu đây là dấu hiệu chồng đang giảm ham muốn trong chuyện chăn gối. Lúc này, bạn nên tỉnh táo dành thời gian chăm sóc bản thân, làm mới chuyện yêu với chồng hơn.

Hay nhìn phụ nữ khác ngoài phố hơn

Đàn ông ngắm gái đẹp không phải là điều nguy hiểm, nhưng nếu quá thường xuyên hơn ngày trước thì đáng để xem xét. Khi đi cùng người phụ nữ đàn ông yêu nhiều, họ sẽ ít để ý đến những người khác. Nhưng nếu đã có sự nhàm chán trong hôn nhân, đàn ông sẽ thường xuyên nhìn phụ nữ khác hơn. Vợ nên để ý mức độ chồng nhìn phụ nữ lạ khi đi với mình, vì rất có thể đây là dấu hiệu chồng ngoại tình trong tương lai gần.

Đây là 6 dấu hiệu để vợ biết lúc nào chồng đang có ý định phản bội mình! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỏ ra không muốn bị vợ kiểm soát

Trước đây, chồng có thể không thích nhưng vẫn thoải mái để bạn cầm điện thoại, laptop, thậm chí là để bạn đọc tin nhắn của anh ấy. Nhưng giờ thì bạn còn không thể chạm đến điện thoại của anh ấy. Đây là dấu hiệu đàn ông đang có bí mật với bạn. Biết đâu anh ấy vì không muốn bạn biết bản thân đang để ý một người phụ nữ nào khác!

Theo dõi nhiều phụ nữ đẹp trên mạng xã hội

Thời đại này, sự quan tâm, chú ý của con người đều thể hiện rõ trên mạng xã hội. Nếu muốn biết chồng đang thích gì, để tâm đến gì bạn đều có thể thấy trên trang cá nhân của anh ấy. Đặc biệt nếu thấy chồng bỗng theo dõi nhiều phụ nữ đẹp trên mạng xã hội hơn thì đừng xem đó là chuyện bình thường. Đây là dấu hiệu anh ấy không còn thấy vợ hấp dẫn, dần để mắt đến phụ nữ khác.

Đàn ông ngoại tình đều có những dấu hiệu tiềm tàng mà vợ có thể nhận ra. Quan trọng là phụ nữ đừng chủ quan, lúc nào cũng nên tỉnh táo để phát hiện sự đổi thay của chồng!

Từ khóa:   đàn ông ngoại tình Phụ nữ yêu phụ nữ khí chất phụ nữ và gia đình

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 11 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 11 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 7 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này