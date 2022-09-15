Bởi thế, thay vì nghe lời chồng thay đổi chính mình, bạn hãy tìm cách để vun đắp tình cảm của cả hai. Vì thay đổi thành một người khác chỉ khiến chồng bạn thỏa mãn một lúc, rồi anh ta sẽ lại muốn bạn khác đi, hay tệ hơn là tìm một người phụ nữ khác tốt hơn chính bạn lúc đó.

Vì đã phai nhạt tình cảm với bạn, nên trong mắt chồng bạn không còn là người phụ nữ tốt nhất. Anh ấy sẽ thường so sánh bạn với người khác, muốn bạn bắt chước người khác để khiến anh ấy hài lòng. Nhưng rõ ràng, bạn cần gì phải thay đổi, vấn đề là người đàn ông của bạn đang thay đổi.

Nếu bạn không quá tuềnh toàng trong ăn mặc, vẫn biết chăm chút bản thân nhưng lại bị chồng yêu cầu thay đổi thì hãy cẩn thận. Vì không phải bạn xấu đi, mà là vì trong mắt chồng lúc này bạn không còn là đẹp nhất. Khi tình yêu nhạt đi, anh ấy sẽ nhìn thấy những phụ nữ khác đẹp hơn bạn, và muốn bạn cũng đẹp như thế. Mà thật ra bạn vẫn là bạn, chỉ là chồng đã không yêu bạn nhiều như trước. Đây là dấu hiệu ban đầu cho sự thay lòng đổi dạ ở đàn ông phản bội, đừng nên chủ quan.

Bỗng thích xem những tạp chí, hay web “đen”

Một người đàn ông thấy thỏa mãn nhu cầu với vợ sẽ không bỗng dưng coi phim hay tạp chí “đen”. Chỉ khi thấy vợ không còn quyến rũ, bản thân không được thỏa mãn, họ mới tìm đến những việc đó.

Vợ đừng xem chuyện này là thường tình ở đàn ông, mà hãy hiểu đây là dấu hiệu chồng đang giảm ham muốn trong chuyện chăn gối. Lúc này, bạn nên tỉnh táo dành thời gian chăm sóc bản thân, làm mới chuyện yêu với chồng hơn.

Hay nhìn phụ nữ khác ngoài phố hơn

Đàn ông ngắm gái đẹp không phải là điều nguy hiểm, nhưng nếu quá thường xuyên hơn ngày trước thì đáng để xem xét. Khi đi cùng người phụ nữ đàn ông yêu nhiều, họ sẽ ít để ý đến những người khác. Nhưng nếu đã có sự nhàm chán trong hôn nhân, đàn ông sẽ thường xuyên nhìn phụ nữ khác hơn. Vợ nên để ý mức độ chồng nhìn phụ nữ lạ khi đi với mình, vì rất có thể đây là dấu hiệu chồng ngoại tình trong tương lai gần.

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Tỏ ra không muốn bị vợ kiểm soát

Trước đây, chồng có thể không thích nhưng vẫn thoải mái để bạn cầm điện thoại, laptop, thậm chí là để bạn đọc tin nhắn của anh ấy. Nhưng giờ thì bạn còn không thể chạm đến điện thoại của anh ấy. Đây là dấu hiệu đàn ông đang có bí mật với bạn. Biết đâu anh ấy vì không muốn bạn biết bản thân đang để ý một người phụ nữ nào khác!

Theo dõi nhiều phụ nữ đẹp trên mạng xã hội

Thời đại này, sự quan tâm, chú ý của con người đều thể hiện rõ trên mạng xã hội. Nếu muốn biết chồng đang thích gì, để tâm đến gì bạn đều có thể thấy trên trang cá nhân của anh ấy. Đặc biệt nếu thấy chồng bỗng theo dõi nhiều phụ nữ đẹp trên mạng xã hội hơn thì đừng xem đó là chuyện bình thường. Đây là dấu hiệu anh ấy không còn thấy vợ hấp dẫn, dần để mắt đến phụ nữ khác.

Đàn ông ngoại tình đều có những dấu hiệu tiềm tàng mà vợ có thể nhận ra. Quan trọng là phụ nữ đừng chủ quan, lúc nào cũng nên tỉnh táo để phát hiện sự đổi thay của chồng!