Đàn ông một khi muốn ngoại tình sẽ có những suy nghĩ thầm kín này, biết rồi chị em lại giật mình đau lòng…

Phụ nữ yêu 16/09/2022 10:22

Đàn ông cũng như phụ nữ, họ luôn cần được bạn đời ưu tiên, đó là nhu cầu hàng đầu.

Đa phần đàn ông một khi bị phát hiện ngoại tình thường lấy lý do vui chơi phong lưu mà bao biện cho bản thân. Đàn bà lại tin, bằng lòng rút hết ruột gan để bao dung tha thứ. Vậy rồi cũng không hay tất cả những lý do kia đều chỉ là ngụy biện. Đã ngoại tình chính là phản bội, nói theo cách nào thì vẫn là điều sai trái rành rành chẳng thể đổi dời.

Thói đời chính là một khi biết mùi ngoại tình, đàn ông chỉ có tham lam và dục vọng. Ngay cả vợ đẹp con ngoan cũng không bằng phút giây thỏa mãn thể xác. Ngoại tình một khi biết mùi chính là khó dứt, như nghiện như mất hết lý trí.

Người ta lại nói nhân tình đẹp vậy, vợ cũng nào có thua. Hay nhân tình khôn khéo biết điều, vợ cũng thấu tình đạt lý. Vậy mà chồng cũng bỏ vợ theo bồ thôi. Cốt lõi vẫn là, với đàn ông thì nhân tình là nhân tình, vợ là vợ, so chẳng được, mà có so thì vợ cũng chẳng thể hơn.

Đàn ông một khi muốn ngoại tình sẽ có những suy nghĩ thầm kín này, biết rồi chị em lại giật mình đau lòng…

Nhiều đàn ông thích ngoại tình với bạn thân của vợ

Đây vốn là sự phản bội tàn nhẫn nhất đàn ông làm với vợ mình. Thực tế thì đây lại là cuộc tình vụng trộm đầy thử thách và nhiều cảm giác nhất với đàn ông. Bạn thân của vợ, vừa là người không thể đụng vào, mà đã chạm vào rồi chính là càng có cảm giác muốn kéo dài thật lâu.

Đàn ông một khi muốn ngoại tình sẽ có những suy nghĩ thầm kín này, biết rồi chị em lại giật mình đau lòng… - Ảnh 1
Đàn ông cũng như phụ nữ, họ luôn cần được bạn đời ưu tiên, đó là nhu cầu hàng đầu. Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có ý niệm lạ lùng về tình dục

Đàn ông một khi không được đáp ứng nhu cầu tình dục từ vợ sẽ dần nảy sinh ham muốn ngoại tình. Khi ngoại tình, điều anh ta muốn nhiều nhất lúc này là thỏa mãn nhu cầu mà vợ chưa từng mang lại. Đương nhiên, suy nghĩ này không phải đàn ông nào cũng để lộ. Họ chỉ thể hiện qua hành động với nhân tình, cũng như một dạng giải tỏa tâm lý và ham muốn.

Đàn ông ngoại tình khi có con

Đa phần phụ nữ một khi có con sẽ dành toàn bộ tâm trí và tình cảm cho con, không để tâm mấy đến chồng. Chồng lại thấy đó không phải là điều anh ta muốn. Anh ta biết vợ là một người mẹ tốt không sai, nhưng căn bản anh ta cũng cần một người vợ tuyệt vời. Khi vợ không dành đủ thời gian và tình cảm cho chồng thì dù chồng có làm trọn vai trò người cha tốt thì anh ấy cũng không muốn ở lại để làm chồng.

Đàn ông cũng không ít người muốn giữ gia đình mà cố gắng làm vợ vui, giúp con có mái ấm trọn vẹn. Nhưng cũng không ít ông chồng vì thiếu thốn quan tâm của vợ mà tìm đến của lạ. Vì đàn ông cũng như phụ nữ, họ luôn cần được bạn đời ưu tiên, đó là nhu cầu hàng đầu.

Trả đũa khi vợ tán tỉnh người đàn ông khác

Không ít phụ nữ dù đã kết hôn vẫn còn liên lạc với tình cũ. Họ có thể không làm điều gì có lỗi với chồng nhưng vẫn thường tìm đến tình cũ khi gặp vướng mắc trong cuộc sống. Đàn ông lại cực kì không thích điều này, với họ đây là tổn thương lòng tự trọng. Hành động này của vợ có thể kích thích chồng làm điều tương tự để trả đũa. Thậm chí họ sẵn sàng ngoại tình để vợ phải cảm nhận nỗi đau nhiều hơn họ gấp nhiều lần.

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Đàn bà đẹp khi hạnh phúc thì chẳng nói làm gì. Đàn bà bị phản bội mà vẫn đẹp, vẫn đầy khí chất mới đầy mê hoặc và độc nhất.

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình hôn nhân chuyện gia đình

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