7 nét ngoại hình đàn bà chê xấu nhưng đàn ông lại vì những điểm này mà say đắm không dứt

Phụ nữ đừng nghĩ phải mình hạc xương mai thì đàn ông mới thích. Thực tế thì đàn ông không hề thích những thân hình quá gầy gò không sức sống. Đàn ông dễ bị quyến rũ bởi những cặp đùi đầy đặn.

Môi dày Đa phần phụ nữ không thích có một bờ môi dày, thậm chí là có phần tự ti hay than phiền vì nó. Nhưng có một sự thật rằng đàn ông luôn bị thu hút bởi đôi môi thế này. Và thật là uổng phí khi bạn lại chịu đau chịu khổ vì muốn thay đổi nét đẹp tự nhiên này bằng dao kéo. Hãy cứ nhìn làn môi dày của người đẹp Angelina Jolie đi, liệu cô ấy có kém thu hút đi không, hay vì đôi môi đó mà càng quyến rũ hơn? Phụ nữ hãy hiểu rằng không người đàn ông nào rời mắt được khỏi đôi môi dày có chút son và mềm mại cả. Hãy biết chăm chút và giữ gìn nét đẹp này của mình nhé! Hông lớn Đàn ông luôn bị thu hút bởi đường cong rõ ràng nơi eo và hông của phụ nữ. Một vòng ba vừa mắt không chỉ quyến rũ đàn ông, còn gây cảm tình với người lớn tuổi vì đây là nét ngoại hình thể hiện khả năng sinh nở ở phụ nữ. Hơn hết, phụ nữ có hông lớn sẽ dễ sinh con, cũng dễ lấy lại vóc dáng sau sinh hơn. Vì vậy, đây là nét ngoại hình hoàn toàn có lợi cho phụ nữ.

Đùi to Phụ nữ đừng nghĩ phải mình hạc xương mai thì đàn ông mới thích. Thực tế thì đàn ông không hề thích những thân hình quá gầy gò không sức sống. Đàn ông dễ bị quyến rũ bởi những cặp đùi đầy đặn. Phụ nữ có cặp đùi to lại là nét đẹp hiện đại, không cần phải giấu đi. Thêm vào đó, hãy biết diện những bộ trang phục có thể khoe nét đẹp này hiệu quả nhất. Đàn ông sẽ không thể rời mắt khỏi bạn đâu.

Đàn ông dễ bị quyến rũ bởi những cặp đùi đầy đặn. Phụ nữ có cặp đùi to lại là nét đẹp hiện đại, không cần phải giấu đi. Ảnh minh họa: Internet Nốt ruồi Đàn ông hay để ý đến những nốt ruồi ở phụ nữ, với họ đó là nét quyến rũ. Nhất là những nốt ruồi vị trí gần môi, trên cổ hay gần ngực, càng làm đàn ông say mê. Vì vậy đừng tốn công xóa những nốt ruồi này nhé! Tàn nhang Phụ nữ đừng nghĩ tàn nhang là điểm xấu trên cơ thể phải che đi. Tàn nhang bây giờ lại là một xu hướng làm đẹp khác biệt. Không ít phụ nữ lại muốn trang điểm thêm vài nốt tàng nhang để thu hút hơn. Và đàn ông cũng thấy những nốt tàn nhang này có nét đẹp rất riêng. Chính nét ngoại hình bạn cho là xấu này lại khiến đàn ông thấy bạn nữ tính và quyến rũ hơn. Hõm Venus Đây là hai điểm lún sâu ở cuối thắt lưng. Thường thì đây là nét ngoại hình cho thấy phụ nữ có sức khỏe tốt và khả năng tình dục cao. Đàn ông khi nhìn nét tướng này cũng thấy thích thú và khó rời mắt được. Vì vậy, phụ nữ nên tự tin vào nét đẹp này trên cơ thể mình nhé. Cơ thể đầy đặn Trong mắt đàn ông, phụ nữ phải có chút da thịt, đầy đặn mới là đẹp. Khi phụ nữ có cơ thể đầy đặn thì sẽ có một đường cong thu hút hơn trong mắt đàn ông. Không chỉ vậy, nét ngoại hình này còn thể hiện sự khỏe mạnh đầy sức sống ở phụ nữ. Do đó, đừng vì số cân mà phải nhịn ăn hay đày đọa cơ thể mình, quan trọng là khỏe đẹp khỏe quyến rũ nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-net-ngoai-hinh-dan-ba-che-xau-nhung-dan-ong-lai-vi-nhung-diem-nay-ma-say-dam-khong-dut-503400.html