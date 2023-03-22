Nét QUÝ TƯỚNG của người phụ nữ phúc phận sâu dày, tiền đồ rực rỡ, cả đời được Thần Phật che chở, hôn nhân đẹp như mơ

Người phụ nữ nào có những đặc điểm này thường có số phận đáng mơ ước khi cả sự nghiệp cùng tình duyên đều rất đẹp.

Khuôn mặt vuông vắn

Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có khuôn mặt vuông vức, trán cao, xương gò má đầy đặn là người có tài mưu lược, có thể làm quân sư vạch đường đi nước bước cho chồng. Đây chính là tướng phụ nữ giúp chồng, mang lại nhiều may mắn về sự nghiệp và tiền tài cho chồng.

Lông mày thanh tú

Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có tướng lông mày thanh tú thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống đặc biệt là về chuyện tình cảm. Họ lúc nào cũng trở thành trung tâm của sự chú ý nhờ vào ngoại hình nổi bật và tài khéo ăn khéo nói. Đó cũng là lý do tại sao xung quanh người phụ nữ này có rất nhiều vệ tinh theo đuổi.

Cung điền trạch rộng rãi

Cung điền trạch nằm ở giữa lông mày và mắt. Nếu cung điền trạch của phụ nữ rộng rãi, thêm nữa ở giữa không có vết đen hay sẹo, vậy thì đại đa số họ đều có phúc khí tốt, có điều kiện kinh tế, nhiều người còn có thể kế thừa tài sản của gia đình và nhận được giúp đỡ từ người khác.

Người phụ nữ có đặc điểm trên sau khi kết hôn có thể vượng phu (làm chồng sung túc), mang lại nhiều tài phú cho chồng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/net-quy-tuong-cua-nguoi-phu-nu-phuc-phan-sau-day-tien-o-ruc-ro-ca-oi-uoc-than-phat-che-cho-hon-nhan-ep-nhu-mo-565640.html