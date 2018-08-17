Nên làm gì khi có những dấu hiệu hôn nhân sắp đổ vỡ?

Tuy nhiên, trong cuộc sống bộn bề những vấn đề không lường trước, có những lúc ta bất lực trước những tai họa, những khó khăn. Hôn nhân đổ vỡ là một điều khó tránh khỏi. Nhưng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà chúng ta hoàn toàn có thể tìm cho mình một biện pháp hữu hiệu để gìn giữ cuộc hôn nhân trước bờ vực của sự đổ vỡ.

Hạnh phúc gia đình là điều quý giá trong cuộc sống của mỗi người. Chỉ khi gia đình được trọn vẹn, hạnh phúc, những giá trị vật chất và tinh thần khác mới có được một cách đủ đầy. Hôn nhân đổ vỡ, đồng nghĩa với việc hạnh phúc gia đình đổ vỡ, ảnh hưởng đến cuộc sống, tương lai của chính vợ chồng và con cái. Người ta nói gia đình là tế bào của xã hội. Nếu hạnh phúc của một gia đình không còn, giống như một tế bào trong cơ thể bị hủy hoại. Thế nên mỗi người cần hình thành cho mình một trách nhiệm phải gìn giữ cuộc hôn nhân và hạnh phúc của chính mình.

Cũng có những cuộc hôn nhân bị tan vỡ bởi những yếu tố từ bên ngoài. Chẳng hạn như người thứ ba xuất hiện, những thất bại trong phương pháp nuôi dạy con cái, thất bại trong kinh doanh, vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Tất cả những điều đó có thể khiến cho cuộc hôn nhân của các bạn bị đổ vỡ.

Mức độ của sự đổ vỡ có như thế nào thì việc đầu tiên phải làm, đó chính là tìm hiểu nguyên nhân câu chuyện. Có hàng tá vấn đề từ chính chúng ta, những tác động từ cuộc sống bên ngoài khiến cho cuộc hôn nhân của chúng ta gặp trục trặc. Cách cư xử không đúng, những thói quen không tốt, ngay cả việc chúng ta suy nghĩ quá nhiều cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến hôn nhân đổ vỡ .

Tìm hiểu nguyên nhân của sự đổ vỡ là điều đầu tiên mà bạn nên làm - Ảnh minh họa: Internet

Việc đầu tiên bạn nên làm khi phát hiện ra những dấu hiệu hôn nhân sắp đổ vỡ, đó chính là tìm ra những nguyên nhân đó. Bởi chỉ khi tìm được cốt lõi của vấn đề, bạn mới có thể tìm lối thoát cho chính mình và những người mình yêu thương.

Thay đổi chính mình đầu tiên

Giữ cái tôi cá nhân và màu sắc cá tính là điều ai cũng nên có. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, để có được hạnh phúc trọn vẹn, bạn nên hạ cái tôi của mình xuống một chút. Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo mà không có sự hy sinh, không có một ai chịu nhún nhường và chấp nhận. Chấp nhận những thay đổi, chấp nhận những tính cách mình không ưa, chấp nhận những sự khác biệt giữa mình với người bạn đời của mình. Sự chấp nhận, hy sinh đó đôi khi lại là yếu tố tiên quyết để hạnh phúc gia đình được bền chặt.

Khi cuộc hôn nhân của bạn có dấu hiệu đổ vỡ, hãy suy nghĩ và đặt câu hỏi cho mình: “Nếu như mình làm khác, nếu như mình thay đổi, liệu mọi chuyện có khác được không?” Những hành động, cách cư xử, thói quen hằng ngày đối với bạn là bình thường, nhưng đối với người khác lại vô cùng khó chịu. Liệu bạn có thể thay đổi điều đó để mọi việc được suôn sẻ?

Thay đổi chính mình là điều bạn nên làm khi hôn nhân có những dấu hiệu đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi không khí trong nhà

Bạn thắc mắc không hiểu vì sao chồng mình đi làm về thường hay thở dài và không ngon miệng trong những bữa ăn? Công việc bộn bề, họ không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên bạn nữa. Khi đó hạnh phúc gia đình có nguy cơ đổ vỡ. Nhiều người cảm thấy lo lắng và tìm đủ mọi lý do để biện minh cho việc chồng họ chán việc về nhà và âu yếm với vợ. Thực tế, đôi khi không khí trong gia đình là lý do khiến cho cuộc hôn nhân của bạn đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Hãy cố gắng thay đổi một chút không khí trong gia đình để mỗi người có thể cảm thấy an toàn, thoải mái khi về nhà. Một bình hoa mới trên bàn tiếp khách, một màu sắc mới trong căn bếp, một bộ chăn gối mới, một bữa cơm với nhiều món ăn mới, hay đơn giản là một hương nước hoa mới,… Những điều đó tuy nhỏ bé, nhưng lại có sức tác động vô cùng lớn. Bạn có thể làm thay đổi suy nghĩ, cảm giác của người bạn đời từng chút một. Điều quan trọng là bạn hiểu họ, hiểu chính mình, hiểu gia đình mình nhiều đến đâu.

Một không gian mới có thể sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai người bớt căng thẳng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta có thể khiến cho cuộc sống này ngập tràn sắc màu khi thay đổi một hoặc nhiều điều từ chính mình và những thứ xung quanh. Cuộc hôn nhân của bạn đang có dấu hiệu đổ vỡ, hãy nỗ lực hết mình để thay đổi. Hãy cố gắng hiểu bản thân, hiểu gia đình và hiểu hơn những người xung quanh, bạn sẽ thấy điều đó cũng không mấy khó khăn.