Muốn được đàn ông COI TRỌNG phụ nữ hãy thuộc làu 10 điều ĐẮT GIÁ này

1. Ngày nay hiếm phụ nữ nào thất nghiệp, thế nên nếu đã có công việc mà mình yêu thích thì bạn hãy nỗ lực miệt mài để gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Vừa giỏi, lại giàu chính là bùa hộ mệnh giúp phụ nữ thông minh được xem trọng cả đời.

Muốn được đàn ông xem trọng chị em hãy tự biến mình thành người phụ nữ bản lĩnh , thông minh và biết cách đối nhân xử thế. Để làm được điều ấy, bạn chỉ cần đọc bài viết này 1 lần là đủ.

3. Phụ nữ đừng mơ trở thành công chúa, bởi công chúa là con của vua. Hãy sống như quả dứa, đầu đội vương miện, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào, khí chất như một vị nữ hoàng.

2. Chỉ phụ nữ khờ dại mới ghen tuông với quá khứ, chẳng ai có thể thay đổi những gì đã qua nhưng hoàn toàn có thể quyết định được những gì sẽ diễn ra trong tương lai.

4. Thay vì ra sức lấy lòng thiên hạ phụ nữ khôn ngoan chỉ chú tâm đến việc chiếm được tình cảm của những người thân thiết, gần gũi với mình nhất.

Trước khi chờ người khác yêu thương mình bạn hãy học cách trân trọng, nuông chiều bản thân - Ảnh minh họa: Internet

5. Dù nhan sắc không quá nổi bật thì bạn cũng chẳng việc gì phải tự ti bởi phụ nữ xinh đẹp mà vô duyên vẫn chẳng thể đắt giá bằng những người phụ nữ thú vị, có nét duyên ngầm.

6. Là phụ nữ, hãy luôn chừa đường lui cho mình, hãy luôn ý thức việc quản lý tài chính khoa học để có 1 khoản tiền tiết kiệm cho riêng mình. Bởi đấy không chỉ là món tiền phòng thân, mà còn là tài sản, là cách bạn trân trọng thành quả lao động của bản thân.

7. Trước khi chờ người khác yêu thương mình bạn hãy học cách trân trọng, nuông chiều bản thân. Hạnh phúc của phụ nữ không chỉ là có cho mình một người đàn ông, mà là mỗi ngày trôi qua luôn ngập tràn hứng khởi, an yên.

Khi ở bên người đàn ông của mình bạn hãy cứ nhõng nhẽo, mè nheo và yếu mềm - Ảnh minh họa: Internet

8. Nếu là phụ nữ bản lĩnh bạn hãy nhớ cầm lên được, đặt xuống được. Đừng cố chấp ở bên người đàn ông khiến mình khổ đau bởi nếu yêu thật lòng anh ta đã không hết lần này đến lần khác làm điều có lỗi với bạn.

9. Trong mắt đàn ông, phụ nữ cuốn hút nhất là khi cô ấy là người tự lập, mạnh mẽ và khác biệt. Thế nhưng, khi ở bên người đàn ông của mình bạn hãy cứ nhõng nhẽo, mè nheo và yếu mềm. Đấy mới là chất men say khiến đối phương cả đời mê mệt.

10. Phụ nữ lấy chồng, những ngày đầu làm dâu đừng quá cả nể để nhà chồng bắt nạt. Cái gì đúng là đúng, sai là sai, chỉ cần bạn đúng thì hãy cứ bảo vệ quan điểm của mình, ai sai người ấy sẽ đuối lý mà chột dạ.

Chỉ cần thuộc lòng 10 điều trên bạn ắt sẽ có một cuộc đời bình yên với người đàn ông cả đời chung thủy, nuông chiều vợ như bà hoàng.