Khác với vợ, bồ nhí luôn thuộc lòng 5 điều này nên đàn ông mê mệt không thôi

Đàn ông ngoại tình nào cũng mê mệt điều này ở bồ nhí, vợ hãy học theo ngay để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần học được những điều này ở kẻ thứ ba , dám chắc vợ chẳng cần quỵ lụy đàn ông ngoại tình cũng cúi đầu nhận lỗi, về xin vợ thứ tha và chẳng bao giờ dám tái phạm.

Vậy nên, thay vì gạt phăng đi hay lên án, chê trách sở thích của chồng phụ nữ hãy học cách lắng nghe và đồng hành cùng anh ấy.

Ngoài công việc, gia đình đàn ông nào cũng có những đam mê, sở thích của riêng mình. Dù nó viễn vông, trẻ con đến mấy thì nhân tình vẫn rất hứng khởi, thích thú khi nghe anh ấy kể về sự say mê của mình. Chính sự thấu hiểu, chia sẻ ấy đã giúp chồng bạn và người thứ ba ngày càng khắng khít.

2. Không kiểm soát chàng

Vì sợ mất chồng, sợ chồng làm điều có lỗi sau lưng mình nên sau khi kết hôn phụ nữ kiểm soát bạn đời rất chặt. Họ bắt chồng phải báo cáo với mình việc anh ấy đi đâu, với ai, làm gì và phải đưa mình theo cùng trong mọi cuộc gặp gỡ. Điều ấy tưởng là cách giữ chồng thông minh, nào ngờ lại khiến đàn ông ngán đến tận cổ.

Nếu vợ cứ giữ chồng khư khư thì bồ nhí lại chẳng bao giờ quản lý người tình. Họ biết tôn trọng cuộc sống cá nhân, không ghen tuông bóng gió và tin tưởng đối phương. Bởi thế, có rất nhiều cuộc tình vụng trộm mà mãi đến 10 năm vợ cũng không thể phát hiện được.

Hãy nhớ, đàn ông nào cũng thích phụ nữ dịu dàng, tinh tế và vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

3. Không gắt gỏng vô cớ

Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ “giận cá chém thớt”, càng không trút giận lên đầu chồng khi bực dọc trong lòng. Thay vào đấy, cô ấy sẽ hạ giọng ngồi tâm sự tỉ tê và than vãn với người đàn ông của mình để được anh ấy an ủi, động viên.

Dù việc nhà bận bịu đến mấy, dù công việc chốn công sở áp lực đến đâu thì khi ở nhà, phụ nữ đừng bao giờ to tiếng, quát tháo chồng. Hãy nhớ, đàn ông nào cũng thích phụ nữ dịu dàng, tinh tế và vui vẻ.

4. "Hư hỏng" khi yêu

Người ta vẫn nói, món gì ăn mãi cũng chán, vợ chồng chung sống nhiều năm chuyện gối chăn ắt sẽ không còn thú vị, mới mẻ như ngày đầu. Phụ nữ vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, chăm sóc con cái sẽ chẳng còn hứng thú mấy mỗi khi gần gũi, điều này khiến bạn đời không được thỏa mãn chuyện gối chăn, từ đây rất nhiều bi kịch hôn nhân xuất hiện.

Trong khi đấy, nhân tình luôn chủ động làm mới chuyện ái ân, cô ấy biết cách mặc đồ ngủ gợi cảm, biết ướp hương hoa lên cơ thể và luôn chiều chuộng đối phương khi lên giường. Thế nên, đàn ông một khi đã sa vào lưới tình sẽ khó lòng dứt chân khỏi mối quan hệ sai trái này.

Phụ nữ lấy chồng hãy bớt chê chồng, hãy bớt càu nhàu khi chàng làm điều gì khiến bạn không hài lòng - Ảnh minh họa: Internet

5. Biết nịnh đàn ông

Dù khô khan đến mấy thì đàn ông vẫn thích được người phụ nữ của mình khen ngợi. Chẳng cần cầu kỳ, chỉ cần khen anh ấy “anh đẹp trai quá”, “anh ngày càng phong độ”, “anh mặc cái ào này nhìn trẻ ra cả chục tuổi ấy” hay “anh giỏi quá”… đã dư sức khiến chàng tự hào và thấy bản thân quan trọng trong đời bạn.

Thế nên, phụ nữ lấy chồng hãy bớt chê chồng, hãy bớt càu nhàu khi chàng làm điều gì khiến bạn không hài lòng. Bởi lẽ, sai lầm ấy sẽ chỉ khiến đàn ông tự ti, tự biến mình thành gã chồng ngoại tình để được đàn bà khác ngợi khen.