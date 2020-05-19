4 kiểu phụ nữ khiến đàn ông đắm đuối chốn phòng the

Phụ nữ yêu 19/05/2020 15:20

Không cần ngực nở mông cong, chỉ cần sở hữu 1 trong 4 đặc điểm này bạn sẽ là mẫu phụ nữ hấp dẫn nhất chốn phòng the, đàn ông nào cũng chết mê chết mệt, bám chặt cả đời.

Dưới đây chính là những mẫu phụ nữ hấp dẫn nhất trong mắt đàn ông, chị em đọc xong sẽ ngạc nhiên vô cùng.

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Sự mềm mại khi gần gũi, tiếp xúc da thịt khiến phụ nữ hấp dẫn phái mạnh vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Thân hình mũm mĩm

Phụ nữ thường cố tập thể dục, ăn kiêng để sở hữu thân hình mình hạc sương mai. Khi ấy, chị em sẽ vô cùng tự tin để diện những bộ quần áo ôm sát người, khoe đường cong nóng bỏng với chiếc eo con kiến đáng ngưỡng mộ.

Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của chị em, đàn ông không mấy mặn mà với những cô nàng gầy gò. Họ thấy mình bị hấp dẫn bởi những cô nàng có thân hình mũm mĩm hơn. Sự mềm mại khi gần gũi, tiếp xúc da thịt khiến phái mạnh đứng ngồi không yên, một khi đã lên giường sẽ mê mệt mãi.

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Đàn ông sẽ luôn dịu dàng, ôn nhu để đảm bảo rằng người phụ nữ đáng yêu của mình đạt được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Chiều cao khiêm tốn

Phụ nữ có chiều cao khiêm tốn thường trông nhỏ bé, mong manh gợi cho đàn ông mong muốn được bảo vệ. Vì bản thân cao lớn hơn hẳn, thấy đối phương thật yếu mềm nên một khi đã yêu thật lòng chàng sẽ nuông chiều mẫu phụ nữ cuốn hút này vô cùng.

Cũng vậy, khi ái ân với nàng đàn ông sẽ luôn dịu dàng, ôn nhu để đảm bảo rằng người phụ nữ đáng yêu của mình đạt được hạnh phúc.

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Sự vui tính, hài hước và tinh tế của nàng trong lời ăn tiếng nói khiến đàn ông như phát điên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ăn nói khéo léo

Mẫu phụ nữ này sẽ thu hút đàn ông ngay từ lần đầu gặp gỡ. Sự vui tính, hài hước và tinh tế của nàng trong lời ăn tiếng nói khiến đàn ông như phát điên, khiến ham muốn chinh phục của phái mạnh trỗi dậy mãnh liệt.

Dù đã thu phục được mẫu phụ nữ cá tính này, đã khiến cô ấy trở thành người yêu của mình nhưng đàn ông vẫn hết lòng trân trọng bởi sức hút từ cô ấy chưa bao giờ thuyên giảm theo tháng năm.

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Càng tự tin với vẻ ngoài của mình bạn càng làm đối phương điên đảo - Ảnh minh họa: Internet

Không trang điểm

Phụ nữ vẫn thường cố gắng dùng phấn son để giúp bản thân trở nên xinh đẹp, hút mắt hơn. Tất nhiên, bạn làm thế là hoàn toàn đúng bởi trang điểm không chỉ giúp gương mặt tươi tắn, cuốn hút mà còn là cách để thể hiện sự tôn trọng người đối diện.

Tuy nhiên, sau cánh cửa phòng ngủ, khi nằm bên người đàn ông của mình chị em chẳng việc gì phải “ngụy trang” bằng son phấn. Hãy cứ tự tin là chính mình, mặc kệ những vết tàn nhan hay nốt mụn lấm tấm. Bởi lẽ, càng tự tin với vẻ ngoài mộc mặc của mình bạn càng làm đối phương điên đảo.

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