Những thứ chỉ bồ nhí mới có thể cho đàn ông, vợ cố gắng cả đời cũng không làm được

Không chỉ say mê vẻ ngoài, sự tươi trẻ của bồ nhí, đàn ông ngoại tình còn “chết mê chết mệt” trước những thứ được kẻ thứ ba trao tặng này…

Một khi đàn ông ngoại tình, vụng trộm bên ngoài họ sẽ khó lòng dứt khỏi mối quan hệ sai trái ấy. Dưới đây chính là nguyên do. Mối quan hệ vụng trộm cho đàn ông ngoại tình được trở về những tháng năm tuổi trẻ cuồng nhiệt - Ảnh minh họa: Internet Bồ lãng mạn, vợ thì không Người ta vẫn nói “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, thuở yêu đương ngọt ngào, tinh tế bao nhiêu thì sau khi kết hôn phụ nữ càng cộc cằn, thực tế bấy nhiêu. Khi được nhận hoa chồng tặng, thay vì ánh mắt long lanh hạnh phúc như thuở đang yêu người vợ sẽ cau có khó chịu mà hắt gáo nước lạnh vào mặt bạn đời bằng câu nói “sao anh phí tiền thế”.

Trong khi đấy, kẻ thứ ba lúc nào cũng ngọt ngào, quan tâm và biết cách tạo ra những bất ngờ. Mối quan hệ vụng trộm cho đàn ông cảm giác được thấu hiểu, được trở về những tháng năm tuổi trẻ cuồng nhiệt, được yêu đương nồng cháy. Thế nên, nếu đã phản bội vợ thì đàn ông lăng nhăng sẽ không bao giờ biết sợ là gì. Đến khi đã dấn thân, đã yêu đương lén lút người chồng ngoại tình sẽ bị cảm giác 'ăn vụng' kích thích vô cùng - Ảnh minh họa: Internet “Chuyện ấy” vụng trộm luôn kích thích, vợ đã quá nhàm chán Nếu nghĩ phụ nữ chỉ trở thành người thứ ba vì bị lừa dối, vì quá yêu mà đánh mất lý trí thì bạn đã nhầm. Thực tế, có rất nhiều tiểu tam đã dày công chuẩn bị chiến thuật để có thể đưa đàn ông có vợ vào tròng nhưng vẫn giả vờ như mình ngây thơ.

Đến khi đã dấn thân, đã yêu đương lén lút người chồng ngoại tình sẽ bị cảm giác “ăn vụng” kích thích vô cùng. Dù biết mình đã sai, đã làm điều có lỗi với vợ nhưng cảm giác lên giường với đàn bà khác sẽ là thứ khiến đàn ông mê mệt khó tả. Vì chỉ có thể gặp nhau khi hò hẹn nên bồ nhí luôn giữ được hình tượng xinh đẹp, tươi mới và hấp dẫn trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Bồ nhí luôn xinh đẹp, tươi mới, vợ tẻ nhạt Những người đàn ông tệ bạc có thể đưa ra hàng tỷ lý do để bao biện cho tội lỗi của mình, nhưng họ chẳng bao giờ tự nhận mình sai. Chính vì “cả thèm chóng chán” hay “chán cơm thèm phở” nên đàn ông mới tìm đến “của lạ”, mới lang chạ bên ngoài. Dù vợ xinh đẹp, giỏi giang đến mấy thì qua nhiều năm chung sống đàn ông đã chẳng còn thấy bạn đời hấp dẫn. Bởi đã thấy vợ những lúc luộm thuộm, lôi thôi nhất nên sức hút từ người phụ nữ của mình đã chẳng còn. Trong khi đấy, vì chỉ có thể gặp nhau khi hò hẹn nên bồ nhí luôn giữ được hình tượng xinh đẹp, tươi mới và hấp dẫn trong mắt đàn ông. Hãy tác hợp cho gã đàn ông tệ bạc và người đàn bà lẳng lơ kia, đấy mới là cách trả thù chồng ngoại tình khôn ngoan nhất - Ảnh minh họa: Internet Khi phát hiện chồng ngoại tình, thay vì tự trách bản thân hay đi đánh ghen phụ nữ hãy dũng cảm thừa nhận rằng bạn đã lấy nhầm người. Đừng nghĩ rằng bạn có thể khiến đối phương thay đổi bởi lăng nhăng là bản chất đã ăn vào máu, thấm vào xương. Vậy nên, cách tốt nhất để có thể tự cứu lấy mình, giải thoát bản thân khỏi những lọc lừa dối trá chính là buông tay. Hãy tác hợp cho gã đàn ông tệ bạc và người đàn bà lẳng lơ kia, đấy mới là cách trả thù chồng ngoại tình khôn ngoan nhất.

Muốn biết bạn đang yêu đúng người hay không chỉ cần đọc bài viết này sẽ rõ! Nếu vẫn đang thắc mắc mình có đang yêu đúng người hay không, phụ nữ thông minh đừng bỏ qua những dấu hiệu nhận biết cực chính xác dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-thu-chi-bo-nhi-moi-co-the-cho-dan-ong-vo-co-gang-ca-doi-cung-khong-lam-duoc-358710.html