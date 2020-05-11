Đa phần những người vợ đều nghĩ rằng chồng ngoại tình do “chán cơm thèm phở”, muốn được nếm trải cảm giác ăn nằm với đàn bà khác sau lưng vợ. Thế nhưng, chị em quên mất rằng tình dục không phải là thứ duy nhất khiến đàn ông hạnh phúc.

Dưới đây chính là những cung bậc cảm xúc và những điểm chung mà đàn ông ngoại tình đều trải qua, là vợ, bạn đừng bỏ qua trước khi quyết định thứ tha hay buông tay.

Vợ chồng càng xa cách, lạnh nhạt đàn ông càng dễ trải lòng với phụ nữ khác. Nếu đối phương là người biết cách lắng nghe, cảm thông thì mối quan hệ ngoài luồng sẽ được hình thành rất nhanh sau đấy.

Rất nhiều đàn ông tệ bạc đã thừa nhận rằng, họ nghĩ đến việc cặp bồ vì hôn nhân không hạnh phúc. Vợ vô tâm, chẳng bao giờ quan tâm hỏi han khi chồng mệt mỏi chán chường, không thấu hiểu, thông cảm cho chồng những khi anh ấy thất bại mới là nguyên nhân khiến đàn ông phản bội.

Vì có bạn thân là những gã đàn ông trăng hoa nên chàng sẽ được bày cho rất nhiều bí quyết để có thể 'qua mặt' vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần đàn ông ngoại tình có bạn thân từng vụng trộm bên ngoài

Người xưa có câu “vật họp theo loài”, muốn biết một người như thế nào chỉ cần nhìn bạn bè của họ sẽ rõ. Nếu bạn thân của anh ấy từng ngoại tình, thì dám chắc khi lang chạ với đàn bà khác chồng bạn sẽ chẳng hề cảm thấy mình sai. Thậm chí, anh ấy còn cho mình quyền được “tam thê tứ thiếp”, vui chơi bên ngoài miễn sao có thể giấu vợ.

Đặc biệt, vì có bạn thân là những gã đàn ông trăng hoa nên chàng sẽ được bày cho rất nhiều bí quyết để có thể “qua mặt” vợ thành công.

Đàn ông ngoại tình không phải vì bồ hấp dẫn hơn vợ

Câu nói “đàn ông yêu bằng mắt” không hề đúng trong mọi hoàn cảnh. Bởi lẽ, có rất nhiều người chồng đã cặp kè với những cô nhân tình thua hẳn vợ về mọi mặt. Không xinh đẹp, chẳng giỏi giang nhưng kẻ thứ ba có sự cuốn hút và khác biệt nên đàn ông có vợ một khi đã yêu sẽ mê mệt không rời.

Họ muốn nếm thử cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm nên mới dấn thân vào mối quan hệ sai trái kia - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình vẫn yêu vợ, thương con

Dù ra ngoài lang chạ, dù cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác nhưng những người chồng tệ bạc vẫn yêu vợ, thương con. Họ muốn nếm thử cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm nên mới dấn thân vào mối quan hệ sai trái kia chứ chẳng hề muốn bỏ vợ để lấy bồ.

Vì nghĩ, chỉ cần ngọt nhạt năn nỉ, hối lỗi thì vợ sẽ sẵn sàng tha thứ cho mình nên đàn ông cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương người phụ nữ hết lòng yêu thương mình.

Đàn ông ngoại tình luôn thấy có lỗi

Dù biết ngoại tình là sai, là phản bội lại những lời thề hứa, là hành vi trái với đạo đức, pháp luật nhưng đàn ông vẫn chẳng thể cưỡng lại cám dỗ.

Họ bị sự tươi mới, háo hức và bản năng chinh phục làm cho mờ mắt, chờ đến khi nhận ra bản thân đã sai thì quá muộn màng.