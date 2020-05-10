Những sai lầm phổ biến của vợ, vô tình đẩy chồng vào tay kẻ thứ ba!

Đàn ông cần nhất chính là sĩ diện, cần được vợ tôn trọng. Đây là lý do vì sao dù giận chồng đến mấy thì người phụ nữ thông minh vẫn cố kiềm chế, chờ đến khi về nhà mới nói chuyện phải trái. Họ không dại làm to chuyện, chửi bới hay quát tháo chồng chốn đông người bởi “xấu chàng hổ thiếp”.

Khi đàn ông chán vợ , nếu vợ không sớm nhận ra những sai lầm, không tìm cách vun đắp thì hôn nhân tan vỡ chỉ là chuyện sớm muộn.

Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần có cả sự hy sinh, quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau. Khi chồng mệt mỏi, chán chường phụ nữ tinh tế sẽ nhận ra ngay để kịp thời an ủi, động viên bạn đời. Chẳng cần đao to búa lớn, vợ chỉ cần lắng nghe những tâm sự của chồng đã khiến đàn ông ấm lòng.

Chính vì phụ nữ nông cạn làm chồng mất mặt, không giữ thể hiện cho bạn đời nên đàn ông dần chán vợ. Họ cảm thấy bị xem thường, những bức xúc dồn nén lâu ngày sẽ đẩy đàn ông vào vòng tay kẻ thứ ba lúc nào không hay.

Ngược lại, nếu phụ nữ chỉ biết nghĩ cho bản thân, thờ ơ trước buồn vui của bạn đời thì dám chắc, sẽ có ngày sự tồn tại của bạn không còn quan trọng trong đời anh ấy.

Hãy nhớ 'đàn ông yêu bằng mắt', hãy không ngừng làm đẹp, gọn gàng sạch sẽ thì càng chung sống chồng càng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Vợ quá lôi thôi, luộm thuộm

Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ viện cớ bận rộn việc nhà, chăm sóc con cái mà quên yêu thương bản thân. Cơ thể hôi hám, quần áo luộm thuộm, đầu tóc bù xù chính là sai lầm khiến bạn trở nên kém hấp dẫn trong mắt bạn đời.

Hãy nhớ “đàn ông yêu bằng mắt”, hãy không ngừng làm đẹp, gọn gàng sạch sẽ thì càng chung sống chồng càng yêu thương, kẻ thứ ba dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

Kiểm soát chồng quá mức

Có rất nhiều cách giữ chồng thông minh, khiến đối phương không hề khó chịu, ngược lại càng trân trọng vợ hơn. Thế nhưng, đa phần phụ nữ đều để cơn cuồng ghen làm cho mờ mắt. Họ ra sức kiểm soát việc chồng đi đâu, với ai, làm gì và tỏ thái độ bất mãn trước những thú vui, sở thích của bạn đời.

Chính vì không tôn trọng cuộc sống của đối phương, luôn bắt chồng phải làm theo ý mình nên phụ nữ khờ dại khiến đàn ông chán ngán đến mức muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt bằng việc cặp bồ.

Xâm phạm quyền riêng tư của chồng

Lục lọi ví, điện thoại hay tùy tiện kiểm tra mạng xã hội, mail hay các ứng dụng chat của chồng là hành vi không thể chấp nhận được. Nó đồng nghĩa với việc bạn đang xâm phạm đời tư của chồng, đang thể hiện rằng bạn chẳng hề tin tưởng bạn đời.

Đừng bao giờ vin vào quyền làm vợ mà kiểm soát đời tư của chồng, nếu không bạn sẽ tự hạ thấp bản thân, khiến chồng không thể tiếp tục chung sống.