Chỉ khi bước sang ngưỡng 40 phụ nữ mới thấm thía những điều sâu sắc này!

Là phụ nữ, đừng quá cầu toàn cũng đừng quá khắt khe với bản thân. Sau một ngày làm việc mệt nhoài thỉnh thoảng bạn hãy cho phép bản thân được lười nhác, không nấu ăn dọn dẹp, chỉ nằm ườn ngủ một giấc thật sâu.

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm những bài học đắt giá này của phụ nữ 40 bạn sẽ chẳng bao giờ phải ân hận về những gì đã qua, càng không hối tiếc vì những gì mình đã làm.

Việc cố gắng làm tốt tất cả mọi việc trong khi tâm trạng không tốt chẳng thể mang lại hiệu quả. Thay vì bận tâm đến việc nhà, cơm nước, phí sức vào những điều nhỏ nhặt phụ nữ từng trải hãy cho bản thân được nghỉ ngơi.

Hãy nhớ, nhà hôm nay không dọn mai có thể dọn bù, hôm nay không nấu ăn có thể mua thức ăn bên ngoài, nhưng tinh thần mệt mỏi, chán chường thì cần được xoa dịu ngay lập tức.

Việc thứ tha cho chính mình, cho bản thân cơ hội để 'lấy công chuộc tội' sẽ giúp đời bạn bớt đi rất nhiều sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Đừng tự dằn vặt bản thân vì những gì đã qua

Đã là con người chẳng ai có thể thập toàn thập mỹ. Trong đời bất cứ ai cũng đã từng phạm phải sai lầm, đã từng vấp ngã. Quan trọng là sau những chông chênh ấy bạn học cách đứng lên, học cách hành xử đúng đắn và không lặp lại những lầm lỡ thêm lần nào nữa.

Việc tự oán trách, dằn vặt bản thân chẳng thể khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Thay vào đó, việc thứ tha cho chính mình, cho bản thân cơ hội để “lấy công chuộc tội” sẽ giúp đời bạn bớt đi rất nhiều sóng gió, gian truân.

Đừng chờ đến khi trở thành phụ nữ tuổi 40 mới ngộ ra điều này, bởi lúc đấy những lo lắng bất an kia đã khiến bạn phí hoài quá nhiều thời gian.

Chỉ cần có thói quen sinh hoạt lành mạnh thì bạn sẽ luôn tràn đầy sinh lực, không phải khổ sở vì bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Không xem nhẹ việc giữ gìn sức khỏe

Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn ý thức việc giữ gìn sức khỏe ngay từ những ngày còn trẻ, khỏe. Đơn giản nhất chính là nhắc nhở bản thân đi ngủ đúng giờ, ăn uống điều độ, tập luyện thể thao để cơ thể có sự dẻo dai, khỏe mạnh.

Đừng chờ đến khi 40, 50 tuổi, khi thân hình xập xệ, vòng eo ngấn mỡ mới bắt đầu tập thể dục, mới lo lắng cho bản thân. Bởi chỉ cần có thói quen sinh hoạt lành mạnh thì bạn sẽ luôn tràn đầy sinh lực, không phải khổ sở vì bệnh tật.

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm những lời xương máu của phụ nữ U40 trên, dám chắc chị em sẽ một đời yên ổn, hạnh phúc ấm êm.