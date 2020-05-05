Sau tuổi 40, phụ nữ nào cũng bị mê hoặc bởi những ‘thú vui’ này

Nếu phụ nữ 20 mê tình, phụ nữ 30 mê chồng thì phụ nữ 40 sẽ mê tiền. Tập trung làm việc, nỗ lực vươn lên để khẳng định vị thế của mình chốn công sở là những gì phụ nữ thông minh sẽ làm. Họ đã không còn bận bịu con nhỏ, không còn phải đoán ý chồng, cũng không còn non trẻ để lười nhác.

Muốn có cuộc sống hạnh phúc, bình yên phụ nữ 40 nhất định phải khắc cốt ghi tâm 3 điều đắt giá dưới đây.

Lúc này, thăng chức tăng lương, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy chính là mục tiêu sống, cũng là thú vui của đàn bà 40 .

Ở ngưỡng tuổi này, phụ nữ từng trải đã nếm qua không ít thất bại, khó khăn. Những kinh nghiệm quý báu, những sáng tạo không ngừng chính là chìa khóa mang lại thành công cho bạn.

Một khi phát hiện chồng ngoại tình phụ nữ tuổi 40 sẽ không bao giờ cho đối phương cơ hội hối lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Không giữ chồng

Thông thường, khi phụ nữ 40 tuổi họ đã trải qua 10 năm hôn nhân. Bao cay đắng ngọt bùi, thói hư tật xấu và cả những điều chưa hoàn hào đều được phơi bày trần trụi trước mặt nhau. Thế nên, nếu không còn yêu thương, không đủ bao dung thì cả hai ắt đã ly hôn.

Nếu đã có thể cùng nhau vượt qua thăng trầm, đã tin tưởng chồng thì phụ nữ khôn ngoan sẽ không tìm cách giữ chồng. Họ xem việc chung thủy là điều hiển nhiên, là nghĩa vụ, trách nhiệm mà cả vợ lẫn chồng phải hiểu rõ.

Thế nên, một khi phát hiện chồng ngoại tình phụ nữ tuổi 40 sẽ không bao giờ cho đối phương cơ hội hối lỗi. Bởi lẽ, khi đàn ông lăng nhăng xem hôn nhân 10 năm không bằng 10 phút lên giường với kẻ thứ ba thì đàn bà chẳng dại dột mà giữ lấy gã đàn ông tệ bạc.

Sau những chuyến đi bạn sẽ càng thêm yêu đời, hạnh phúc và trân trọng những gì mình đang có hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đi du lịch thường xuyên

Sau khi đã làm việc vất vả, đã chăm sóc gia đình chu toàn phụ nữ cũng phải học cách yêu thương chính mình. Bạn đừng ngần ngại cho mình những ngày nghỉ phép khỏi vai trò người vợ, người mẹ để đi du lịch với những người bạn thân.

Hãy để chồng con ở nhà, để được sống lại thời độc thân, thỏa thích khám phá những vùng đất mới, nói chuyện phiếm và cười thả ga bên bạn bè.

Dám chắc, sau những chuyến đi bạn sẽ càng thêm yêu đời, hạnh phúc và trân trọng những gì mình đang có hơn.