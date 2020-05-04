4 tật xấu của phụ nữ khiến phong thủy tan hoang, gia đình lụn bại

Phụ nữ yêu 04/05/2020 16:49

Phụ nữ chính là phong thủy của gia đình, thế nên, nếu sở hữu những thói xấu này bạn sẽ tự phá nát hạnh phúc mình đang có, khiến hôn nhân bất hạnh khốn cùng.

Nếu không bỏ ngay những thói xấu này phụ nữ đừng trách vì sao mình có hôn nhân bất hạnh, chồng từng yêu thương, nuông chiều là thế cũng phải trở mặt, quay sang chán ghét, căm hờn.

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Phụ nữ khẩu nghiệp sẽ khiến hôn nhân bất hạnh, chồng chán ghét tận cùng - Ảnh minh họa: Internet

1. Khẩu nghiệp

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Qua lời ăn tiếng nói cũng sẽ phần nào bộc lộ cốt cách của một người. Nếu là phụ nữ thông minh, họ sẽ luôn biết kiểm soát từng lời mình thốt ra, dĩ hòa vi quý.

Ngược lại, một người phụ nữ nông cạn luôn nói những lời cay nghiệt, đơm đặt, bịa tạc về người khác ắt sẽ phạm phải tội khẩu nghiệp, tự rước tai ương. Chẳng những tự khiến bản thân bẽ mặt, bạn còn khiến gia đình bị liên lụy.

2. Thích khoe khoang

Một người phụ nữ có khí chất luôn có sự điềm đạm, chân thành và cả sự khiêm tốn. Nó khiến họ nhận được sự kiêng nể, trân trọng từ người khác mà chẳng cần đao to búa lớn.

Trong khi đấy, phụ nữ khờ dại lại thường thích tô vẽ bản thân. Họ khoe khoang về những gì mình đang có đúng như câu nói “thùng rỗng kêu to”, họ cố tỏ ra tài giỏi nhưng bản thân lại ngốc nghếch đến đáng thương. Đương nhiên, người vợ như thế sẽ chẳng thể giúp được gì cho sự nghiệp của chồng.

3. Suy nghĩ tiêu cực

Cuộc sống sẽ có những thăng trầm, khốn khó và cả những thất bại. Đối diện với những điều tiêu cực ấy ta cần sự lạc quan, yêu đời để có thể tự vực dậy tinh thần, chiến thắng chính mình. Càng dám nghĩ dám làm, càng tràn đầy năng lượng thì chính người phụ nữ sẽ tạo dựng được những thành quả đáng ngưỡng mộ.

Ngược lại, nếu cứ than ngắn thở dài, dễ dàng bỏ cuộc trước nguy khó thì bạn sẽ tự biến mình thành gánh nặng của bạn đời. Sự tiêu cực, nhu nhược và bất an của bạn sẽ khiến đối phương mệt mỏi vô cùng.

4. Phụ nữ lẳng lơ

Tình yêu, hôn nhân cần nhất chính là niềm tin, là sự chung thủy dành cho nhau. Chỉ khi toàn tâm toàn ý yêu thương một người, chỉ khi nguyện dành nửa đời còn lại để bảo bọc, chở che cho nhau thì vợ chồng mới mong có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Phụ nữ lấy chồng, nếu đã có gia đình nhưng vẫn đong đưa, tán tỉnh đàn ông khác thì dám chắc, dù vị tha, bao dung đến mấy bạn đời cũng sẽ chẳng thể chấp nhận sự lẳng lơ của vợ.

Bị bỏ rơi, bị chồng khinh thường, hôn nhân tan nát là cái giá đắt mà đàn bà lẳng lơ phải gánh chịu.

3 bí mật đàn ông chỉ thổ lộ với người phụ nữ họ yêu thật lòng, yêu hơn cả bản thân mình

3 bí mật đàn ông chỉ thổ lộ với người phụ nữ họ yêu thật lòng, yêu hơn cả bản thân mình

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ sẵn sàng tiết lộ những bí mật này với bạn, nếu vẫn giữ kín như bưng thì anh ấy đang không yêu bạn nhiều như bạn tưởng.

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