Trước khi làm kẻ thứ ba, bạn hãy nghĩ đến những hậu quả đau lòng này!

Phụ nữ yêu 01/05/2020 06:09

Trước khi có ý định cướp chồng thiên hạ, tự biến mình thành kẻ thứ ba bị nguyền rủa phụ nữ khờ dại hãy đọc những dòng dưới đây để sớm tỉnh ngộ.

Chẳng ai có thể vỗ ngực tự hào rằng tôi là kẻ thứ ba, bởi ngay chính danh phận này đã nói lên những sai trái, nhục nhã mà kẻ cướp chồng phải gánh chịu.

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Những lời cay nghiệt, những câu chửi bới và sự khinh khi chính là những gì kẻ thứ ba phải hứng chịu - Ảnh minh họa: Internet

Bị người đời khinh miệt

Bạn thấy đấy, khi đàn ông ngoại tình họ dễ dàng có được sự đồng cảm của xã hội bằng câu nói “đàn ông chỉ vui chơi qua đường, miễn vẫn đối xử tốt với vợ con là được”. Nếu người chồng ngoại tình được vợ cho cơ hội để quay đầu, miệng đời dễ dãi thì với người thứ ba lại không được ưu ái như thế.

Những lời cay nghiệt, những câu chửi bới và sự khinh khi chính là những gì kẻ chen chân vào gia đình người khác phải hứng chịu.

Bạn đừng đổ lỗi rằng do gia đình họ vốn đã rạn nứt, cũng đừng tin vào câu nói “anh không hạnh phúc” của đàn ông lăng nhăng. Hãy thẳng thắn thừa nhận rằng lên giường với đàn ông có vợ là sai, có vợ nhưng vẫn ăn nằm với đàn bà khác là gã đàn ông tồi.

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Nỗi sợ bị đánh ghen, bị thiên hạ nhòm ngó, làm cha mẹ thất vọng sẽ dằn vặt bạn mãi trong ê chề nhục nhã - Ảnh minh họa: Internet

Tự thấy nhục nhã ê chề

Khi bạn độc thân, bạn có một cuộc sống vui vẻ với nhiều điều thú vị. Bạn được rất nhiều đàn ông độc thân vây quanh, tán tỉnh và sẵn lòng cho bạn một danh phận, đường đường chính chính nắm tay anh ấy ở nơi đông người, mỗi khi nhớ nhung chỉ cần nhấc máy gọi video để nhìn thấy nhau.

Những điều tưởng chừng đơn giản ấy bạn sẽ chẳng thể có được nếu đâm đầu yêu chồng của đàn bà khác.

Vậy nhưng, khi yêu đàn ông có vợ, khi lang chạ với chồng của đàn bà khác thì mối quan hệ ấy mãi mãi chỉ ở trong bóng tối. Nỗi sợ bị đánh ghen, bị thiên hạ nhòm ngó, làm cha mẹ thất vọng sẽ dằn vặt bạn mãi trong ê chề nhục nhã.

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Làm người thứ ba không chỉ khiến phụ nữ hoang phí thanh xuân vô nghĩa, mà còn khiến bạn tự đánh mất cơ hội được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Khó có được hạnh phúc đúng nghĩa

Dù đã chấm dứt mối quan hệ sai trái với người tình, dù đã cúi đầu nhận lỗi với “chính thất” nhưng cả đời này bạn cũng không thể rửa sạch vết nhơ ấy. Dù bạn có sống đàng hoàng, tử tế và chân thành đến mấy thì ai cũng sẽ dè chừng bạn.

Những phụ nữ khác không dám thân thiết với bạn vì sợ bị giật chồng, đàn ông khác dù có cảm tình không chẳng dám tiến tới vì không tin rằng bạn là người phụ nữ chung thủy.

Làm người thứ ba không chỉ khiến phụ nữ nông cạn hoang phí thanh xuân vô nghĩa, mà còn khiến bạn tự đánh mất cơ hội được hạnh phúc, lòng tự tôn và cả niềm kiêu hãnh của mình.

Lấy phải đàn ông NGHÈO 3 thứ này phụ nữ như sa vào vũng lầy, bất hạnh cả đời

Lấy phải đàn ông NGHÈO 3 thứ này phụ nữ như sa vào vũng lầy, bất hạnh cả đời

Phụ nữ lấy chồng, có thể lấy người đàn ông nghèo khó về vật chất nhưng nếu anh ấy nghèo 3 thứ này thì bạn hãy tránh xa kẻo khổ vì chồng.

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