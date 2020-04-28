4 câu phụ nữ khôn ngoan không bao giờ nói với chồng, phụ nữ khờ dại vẫn ra rả mỗi ngày

Khi thấy chồng có dấu hiệu lạm dụng rượu bia người vợ nào cũng lo lắng, bất an và muốn khuyên can để chồng chú ý giữ gìn sức khỏe . Tất nhiên, ngay chính chồng bạn cũng thừa biết uống quá nhiều rượu bia không hề tốt.

Dám chắc, nếu là một người đàn ông yêu vợ, thương con anh ấy sẽ tự điều chỉnh bản thân và không khiến bạn phải buồn lòng thêm nữa.

Khi thể hiện sự phản đối trước việc làm của anh ấy, bạn cần khéo léo để không khiến đối phương tự ái. Thay vì dùng câu nói “anh cứ rượu chè suốt ngày thế à” bạn hoàn toàn có thể dùng câu nói “anh cứ uống nhiều vậy làm em lo cho sức khỏe của anh lắm”.

Phụ nữ thông minh sẽ an ủi, động viên và vực dậy tinh thần của bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

2. “Em đã nói mà anh không nghe”

Đã là con người ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, thậm chí là những sai lầm nghiêm trọng. Đứng trước những thất bại, khó khăn và cả những vấp ngã của chồng phụ nữ thông minh sẽ an ủi, động viên và vực dậy tinh thần của bạn đời.

Trong khi đó, phụ nữ nông cạn lại đi đổ lỗi, chì chiết và chửi bới người đàn ông của đời mình. Họ làm thế để có được sự hả hê nhưng đã vô tình sỉ nhục chồng, khiến anh ấy chán nản, mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả.

Việc mang chồng ra so sánh với chồng của người khác chẳng thể khiến hôn nhân hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. “Anh nhìn chồng người ta xem”

Không chỉ phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng rất ghét việc bị mang ra so sánh, hơn thua với người khác. Nếu đã yêu thương chàng, đã nguyện nên duyên chồng vợ thì bạn cần học cách bao dung với những điều chưa hoàn hảo, ghi nhận những ưu điểm của anh ấy.

Việc mang chồng ra so sánh với chồng của người khác chẳng thể khiến hôn nhân hạnh phúc hơn. Ngược lại, nó khiến chồng bạn nảy sinh tâm lý phản kháng vì bị tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông.

Hãy khuyến khích chồng tập thể dục, điều chỉnh thực đơn để anh ấy luôn khỏe mạnh, tự tin - Ảnh minh họa: Internet

4. “Hồi mới cưới anh đâu béo thế này”

Nếu nghĩ đàn ông không để tâm đến vóc dáng, ăn mặc thì bạn đã nhầm. Khi tăng cân mất kiểm soát chính người đàn ông cũng sẽ thấy tự ti về vẻ ngoài của mình, dù họ không hề nói ra.

Lúc này, thay vì châm chọc cân nặng của chồng hay trêu ghẹo anh ấy bạn hãy khuyến khích chồng tập thể dục, điều chỉnh thực đơn để anh ấy luôn khỏe mạnh, tự tin.