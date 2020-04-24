Sau tuổi 40, đàn ông rất dễ sa ngã trước 3 mẫu phụ nữ này, vợ có giữ chồng cẩn thận đến mấy cũng vô ích

Phụ nữ yêu 24/04/2020 17:18

Đứng trước 3 mẫu phụ nữ quyến rũ này, đàn ông dù đứng đắn đến mấy cũng tự nguyện biến mình thành người chồng ngoại tình, vứt bỏ vợ con để chạy theo.

Khi đã có tiền tài, danh vọng và cuộc sống đủ đầy đàn ông sau tuổi 40 sẽ khó lòng chịu “ngồi yên”. Họ nảy sinh tâm lý muốn được hưởng lạc, nếm thử cảm giác lên giường với 3 mẫu phụ nữ quyến rũ “chết người” này.

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Phụ nữ quyến rũ nhất là khi họ có thanh xuân phơi phới - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trẻ đẹp

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, trước khi có được trái tim đàn ông bạn cần là người phụ nữ “vừa mắt” anh ấy. Ngày trước, anh ấy dốc lòng cưa cẩm, tán tỉnh và dùng mọi cách để chinh phục, cưới bạn làm vợ một phần chính là vì si mê trước nhan sắc của bạn.

Thế nên, khi phụ nữ bước vào tuổi trung niên, đứng trước giai đoạn tiền mãn kinh thì chị em xuống sắc rất nhanh. Trước người vợ có làn da chảy xệ, thân hình xồ xề với người phụ nữ trẻ đẹp, khuôn mặt trang điểm rạng rỡ, thân hình bốc lửa đương nhiên đàn ông sẽ mê mệt cô nàng trẻ đẹp.

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Phụ nữ biết cách khen ngợi, ngưỡng mộ những ưu điểm sẽ khiến đàn ông đứng ngồi không yên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ biết cách lắng nghe, khen ngợi

Đây chính là kiểu phụ nữ cuốn hút khó cưỡng trong mắt đàn ông tuổi 40. Nếu vợ thường bị than phiền là người nói quá nhiều, hay càm ràm mỗi khi chồng làm điều gì sai thì mẫu phụ nữ khôn khéo không cư xử như thế.

Họ biết cách lắng nghe những tâm tư, tình cảm, thấu hiểu những khó khăn, cực nhọc mà đàn ông phải trải qua. Đặc biệt, họ còn biết cách khen ngợi, ngưỡng mộ những ưu điểm của đàn ông trung niên.

Chính vì đã nắm được điểm yếu của đàn ông, biết cách ngọt ngào, tinh tế nên một khi bị kẻ thứ ba này quyến rũ thì đàn ông nào cũng ngã vào lưới tình, mãi không dứt ra được.

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Khi gặp những người phụ nữ tài giỏi, bản lĩnh ắt hẳn đàn ông có gia đình sẽ xiêu lòng ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tài năng

Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ dại dột tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi” của đàn ông mà chấp nhận nghỉ việc, làm người vợ toàn thời gian. Vị trí của bạn là ở chốn công sở, là nơi bạn nỗ lực để khẳng định năng lực, để kiếm tiền.

Nếu cứ ru rú quanh 4 bức tường với mùi dầu mỡ, nếu cứ tự gói gọn đời mình quanh chồng con thì bạn sẽ dần mất đi tiếng nói trong gia đình. Khi phụ nữ yếu thế, khi không được chồng xem trọng thì đàn ông ngoại tình là điều dễ hiểu.

Khi gặp những người phụ nữ tài giỏi, bản lĩnh ắt hẳn đàn ông có gia đình sẽ xiêu lòng ngay lập tức.

Sau một cuộc tình đã qua, phụ nữ nhất định phải làm ngay 3 điều này cho chính mình!

Sau một cuộc tình đã qua, phụ nữ nhất định phải làm ngay 3 điều này cho chính mình!

Sau khi chia tay, dù còn yêu đến mấy, nặng lòng đến đâu, đau khổ đến nhường nào thì phụ nữ thông minh cũng sẽ nhanh chóng làm 3 điều này cho bản thân.

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