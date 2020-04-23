3 điều phụ nữ tuyệt đối không được làm nếu muốn chồng chung thủy cả đời!

Phụ nữ yêu 23/04/2020 16:31

Chỉ cần nhắc nhở bản thân không được làm 3 điều này thì phụ nữ thông minh sẽ có hôn nhân hạnh phúc, chồng cả đời chỉ biết mỗi vợ.

Muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chồng chung thủy hết lòng phụ nữ thông minh chỉ cần không phạm phải 3 sai lầm tai hại này là đủ.

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Cách duy nhất để tháo gỡ những khúc mắc chính là ngồi lại với nhau, bình tĩnh giải thích, chân thành lắng nghe - Ảnh minh họa: Internet

Dùng chiến tranh lạnh để hơn thua với chồng

Vợ chồng dù hiểu nhau đến mấy cũng khó tránh khỏi những lúc bất hòa, cãi vã hay mâu thuẫn. Thậm chí, đôi khi chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhưng vì không nhượng bộ nên những hục hặc, bất hòa cứ chồng chất từng ngày.

Cách duy nhất để tháo gỡ những khúc mắc chính là ngồi lại với nhau, bình tĩnh giải thích, chân thành lắng nghe, tiếp thu. Nếu cứ dùng chiến tranh lạnh để làm khổ chồng, để bắt anh ấy phải “xuống nước” bắt chuyện trước mỗi khi trục trặc thì lâu dần đàn ông sẽ thấy chán ngán, mệt mỏi.

Họ không muốn phải tiếp tục nhượng bộ người vợ không hiểu chuyện, cũng không muốn bị kiềm kẹp bởi những điều vô lý. Nếu phụ nữ khờ dại cứ tiếp tục sai lầm này thì ngày chồng ngoại tình, chạy theo bồ nhí chỉ là sớm muộn.

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Bạn càng kiểm soát, càng theo dõi thì chồng càng nảy sinh tâm lý phản kháng - Ảnh minh họa: Internet

Muốn kiểm soát, sai khiến chồng

Dù đã kết hôn, đã là người một nhà nhưng cả đàn ông lẫn phụ nữ cần tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau. Là phụ nữ, dù có sợ mất chồng đến mấy bạn cũng đừng xem việc kiểm soát thời gian là cách giữ chồng.

Hãy nhớ, đàn ông nào cũng muốn được tự do đi gặp gỡ bạn bè, cũng muốn cuối tuần có thể uống vài ly bia với chiến hữu và được sống với sở thích, đam mê của mình. Người vợ có thể không thích bạn bè của chồng nhưng đừng cấm cản họ gặp bạn của mình, cũng đừng bắt chồng phải khai báo với mình về lịch trình của anh ấy.

Bạn càng kiểm soát, càng theo dõi thì chồng càng nảy sinh tâm lý phản kháng. Lâu dần, những khó chịu, bức bối trong lòng sẽ bộc phát, khiến đàn ông có gia đình muốn buông bỏ cuộc hôn nhân hiện tại để tìm thấy tự do cho bản thân.

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Việc dọa dẫm, hù dọa ly hôn chỉ khiến bạn trở nên trẻ con, thiếu chín chắn trong mắt đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Dùng đơn ly hôn để đe dọa

Vợ chồng sống với nhau là nhờ duyên nợ, giữa hàng tỷ người nhưng cả hai vẫn tìm thấy nhau, yêu thương nhau, nguyện cùng nhau già đi trong hạnh phúc. Vậy thì, hà cớ gì chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà chị em lại dùng câu nói “ly hôn đi” để kết thúc những giận hờn, tranh cãi.

Việc dọa dẫm, hù dọa ly hôn chỉ khiến bạn trở nên trẻ con, thiếu chín chắn trong mắt đối phương. Hơn cả, anh ấy sẽ nghĩ rằng vợ không hề xem trọng cuộc hôn nhân hiện tại, không hề xem trọng sự có mặt của anh ấy trong đời.

Nếu không dừng ngay việc làm tai hại này thì sẽ có ngày, khi bạn vừa dứt lời “ly hôn đi” chồng sẽ đáp lại “ừ, ly hôn thì ly hôn”.

Nếu là một người phụ nữ khôn ngoan, tinh tế, bạn cần tránh xa những sai lầm trên để không đánh mất người đàn ông mình yêu thương, hạnh phúc mình đang nắm giữ...

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Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan hôn nhân hạnh phúc cách giữ chồng

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