Đàn ông ‘hám của lạ’, quen thói trăng hoa đều có những dấu hiệu không thể chối cãi này

Đàn ông lăng nhăng, đa tình thường rất “dẻo miệng”. Họ biết rõ “ phụ nữ yêu bằng tai” nên không ngừng rót lời đường mật, hứa hẹn đủ điều cốt lấy được lòng tin của đối phương.

Những gã đàn ông trăng hoa dù có che giấu tài tình đến mấy cũng sẽ để lộ những dấu hiệu nhận biết dưới đây, phụ nữ chỉ cần tinh ý sẽ “vạch mặt” được ngay.

Khi đã có người yêu đa phần đàn ông sẽ dần bỏ bê vẻ ngoài của mình. Họ nghĩ rằng vì đã có bạn gái, đã tìm được một nửa hoàn hảo nên chẳng cần phải chải chuốt để thu hút người khác giới như ngày trước.

Thế nhưng, phụ nữ thông minh hãy đủ tỉnh táo để kiểm chứng xem anh ấy có làm được những gì mình đã hứa hẹn hay không. Nếu chỉ nói cho có, hứa cho vui và chẳng bao giờ hiện thực hóa những lời hứa thì dám chắc anh ta vốn dĩ không yêu bạn nhiều như bạn vẫn nghĩ.

Ngược lại, đàn ông lăng nhăng sẽ không ngừng trau chuốt ngoại hình sao cho luôn bắt mắt, cuốn hút. Chị em hãy cẩn thận, bởi mẫu đàn ông này có thể phản bội bạn bất cứ lúc nào.

Có lúc chàng sẽ vô cùng ngọt ngào với bạn, cũng có lúc anh ấy lạnh lùng như người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet

3. Thái độ thất thường

Vì qua lại không chỉ với mỗi mình bạn mà còn đang “chăm sóc” những người phụ nữ khác nên tâm trạng của đàn ông tệ bạc sẽ không ổn định. Có lúc chàng sẽ vô cùng ngọt ngào với bạn, cũng có lúc anh ấy lạnh lùng như người dưng nước lã.

Sở dĩ có sự khó hiểu ấy là bởi nếu cãi nhau với kẻ thứ ba, anh ấy sẽ trút giận lên người bạn. Nếu vui vẻ với những phụ nữ khác, tâm trạng tốt thì anh ta sẽ vui vẻ.

4. “Đong đưa” trên mạng xã hội

Một người đàn ông chung thủy luôn chủ động giữ khoảng cách với những phụ nữ khác. Họ không muốn gây nên những hiểu lầm, càng không muốn làm người phụ nữ của mình tổn thương.

Nếu chàng “đong đưa” với những cô gái khác trên mạng xã hội, liên tục tương tác với đối phương bằng những lời tình ý thì anh ấy đã ngoại tình tư tưởng.

Chỉ khi mối quan hệ không trong sáng thì đàn ông mới phải tìm cách che giấu việc mình đang nói chuyện điện thoại với phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

5. Không nghe điện thoại trước mặt bạn

Điện thoại chính là phương tiện để giúp đàn ông giữ liên lạc với kẻ thứ ba. Chính vì sợ bị phát hiện đang qua lại bất chính với phụ nữ khác nên đàn ông ngoại tình sẽ giữ điện thoại khư khư bên người.

Không nghe điện thoại trước mặt bạn, lén lút nhắn tin, đổi mật khẩu, để điện thoại ở chế độ rung… là những thói quen phổ biến của đàn ông lăng nhăng.