Phụ nữ đừng tiếp tục tận tụy hy sinh cho người đàn ông làm mình khóc trong 3 thời điểm này

Phụ nữ lấy chồng, mang thai, sinh con và chăm sóc con cái gần như là chuyện hiển nhiên. Đấy là vòng xoay mà người phụ nữ có gia đình nào cũng trải qua trong đời. Dẫu con là con chung nhưng những vất vả, cực nhọc và mệt mỏi khi mang thai thì chỉ phụ nữ phải gánh chịu, hy sinh.

Muốn biết chồng là đàn ông tử tế hay đàn ông tệ bạc phụ nữ chỉ cần kiểm chứng xem anh ấy đã từng làm mình rơi nước mắt trong 3 thời điểm này hay không. Chính xác đến khó tin.

Ngược lại, nếu đàn ông ngoại tình lúc vợ mang thai, vì thấy vợ xuống sắc, sồ sề mà cặp kè với đàn bà khác hay “bóc bánh trả tiền” bên ngoài thì quá hạ đẳng. Gã đàn ông tệ bạc ấy đã để nửa thân dưới điều khiển nửa thân trên, khiến vợ đang mang thai, chăm con mọn phải khóc cạn nước mắt. Lấy phải người đàn ông như thế, phụ nữ đừng tiếc làm gì.

Bị những trận nghén làm cho mệt mỏi đến mức chẳng còn chút sức lực, những vết rạn chằng chịt khắp người và cả sự xuống sắc, nặng nề khi mang thai là những gì vợ phải nếm trải. Thế nên, đàn ông thương vợ sẽ luôn cố gắng khiến vợ vui vẻ, chăm sóc, lo lắng cho bạn đời gấp bội trong giai đoạn này.

Những giọt nước mắt cô đơn, buồn tủi ấy chính là minh chứng cho việc bạn đã lấy nhầm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi sự nghiệp gặp khó khăn

Khi nói lời thề hứa chẳng phải cả hai đã nguyện “... và hứa giữ lòng chung thủy với em/anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em/anh mọi ngày cho đến suốt đời anh/em”. Bên nhau lúc khó khăn, hoạn nạn vẫn không rời bỏ, vẫn động viên, hỗ trợ thì đấy mới là người chồng yêu vợ thật lòng.

Nếu đối phương lợi dụng lúc bạn khó khăn, trục trặc trong công việc mà sỉ nhục, đả kích thì chàng quá tệ bạc. Hay nói trắng ra, anh ấy đang lo sợ bạn sẽ trở thành kẻ ăn bám, là gánh nặng kinh tế trong nay mai.

Lấy phải người chồng không đáng để dựa vào, chỉ biết nghĩ cho bản thân sẽ khiến phụ nữ luôn phải tủi thân, uất nghẹn. Bởi nếu yêu thương chân thành anh ấy đã không bỏ mặc bạn một mình với khó khăn. Những giọt nước mắt cô đơn, buồn tủi ấy chính là minh chứng cho việc bạn đã lấy nhầm chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Khi về già, lúc ốm đau

Phụ nữ dù khỏe mạnh, dẻo dai đến mấy cũng sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Từ 50-55 tuổi tâm sinh lý của chị em sẽ có những thay đổi rõ rệt. Bạn trở nên nóng nảy, mệt mỏi và giảm ham muốn tình dục.

Lúc này, nếu chồng không hiểu cho vợ, không ủi an, quan tâm thì người phụ nữ sẽ càng cảm thấy lạc lõng. Khi về già, nếu không còn kiếm ra tiền và phải sống dựa vào tiền chồng làm ra thì phụ nữ càng thấy lo sợ cho tương lai của họ.

Là người chồng đã chung sống với vợ cả đời, nếu nhân lúc vợ qua tuổi xuân thì, ốm đau mà ra ngoài cặp kè với gái lạ thì chứng tỏ người chồng ấy không hề xem trọng bạn đời.

Phụ nữ có thể tha thứ cho chồng vô tâm, hời hợt nhưng nếu chồng vẫn làm bạn phải khóc ở tuổi xế chiều thì chị em đừng tận tụy hy sinh nữa.