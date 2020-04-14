4 mong ước thầm kín của mọi phụ nữ sau khi lấy chồng, đàn ông hãy đọc để thương vợ hơn

Phụ nữ yêu 14/04/2020 17:51

Phụ nữ lấy chồng, dù được chồng cưng chiều, thương yêu đến mấy cũng không tránh khỏi những phút chán chường, thầm mong ước những điều vô cùng thầm kín, giản dị này.

Dưới đây là những mong ước phụ nữ lấy chồng luôn giữ kín, không dám hé môi nửa lời. Đàn ông hãy đọc để hiểu và thương vợ hơn.

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Khi phụ nữ lấy chồng, quỹ thời gian dành cho các mối quan hệ xã hội sẽ eo hẹp hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Được tụ tập với bạn bè

Cuộc sống hôn nhân với việc nhà, bếp núc và hàng tá công việc không tên khác khiến phụ nữ bận rộn đến mức chẳng còn thời gian cho chính mình. Những ngày cuối tuần, họ lại càng bận rộn hơn với việc chăm sóc gia đình.

Thế nên, rất nhiều lần phụ nữ có gia đình mong ước bản thân có thời gian để được gặp gỡ bạn bè như thuở son rỗi. Dẫu chỉ cùng uống với nhau ly café, tâm sự những chuyện vặt vãnh đã đủ để cô ấy vui vẻ hơn rất nhiều.

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Đã rất nhiều lần những người vợ, người mẹ mong mỏi chồng sẽ thay mình đứng bếp 1 ngày trong tuần - Ảnh minh họa: Internet

Không phải nấu ăn

Rất nhiều chị em tham gia hội yêu bếp, nghiện nhà để cập nhật những kinh nghiệm nấu ăn, trang trí nhà cửa. Bên cạnh đó, không ít chị em cũng tham gia hội ghét bếp, không nghiện nhà để nói lên tiếng lòng của mình.

Dù biết rằng khi lấy chồng phụ nữ thường là người nhận lấy nhiệm vụ đi chợ, nấu ăn nhưng không phải ai cũng thích vào bếp. Đã rất nhiều lần những người vợ, người mẹ mong mỏi chồng sẽ thay mình đứng bếp 1 ngày trong tuần, để họ được thử cảm giác được nghỉ ngơi, có người chăm sóc mình.

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Nếu chồng vô tâm sớm nhận ra sự tắc trách của mình thì chị em đã đỡ khổ hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Thảnh thơi chăm sóc bản thân

Sau khi có con, quỹ thời gian dành cho bản thân của phụ nữ càng hạn hẹp. Họ bận đến mức sau khi quay cuồng với việc nhà, con cái thì chẳng còn chút sức lực nào để dưỡng da, tập thể dục hay nằm ườn lười nhác. Khi con đã say giấc, chồng ngáy o o thì người vợ, người mẹ cũng đã sức cùng lực kiệt, chìm ngay vào giấc ngủ để đủ sức tiếp tục “chiến đấu” cho hôm sau.

Đã không ít lần người phụ nữ mong manh ấy khao khát có được một chút thảnh thơi để nằm đắp mặt nạ, bôi kem dưỡng da mà không bị con quấy phá, nghịch ngợm. Nếu chồng vô tâm sớm nhận ra sự tắc trách của mình thì chị em đã đỡ khổ hơn nhiều.

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Nếu là một người đàn ông thương vợ, một người chồng tinh tế phái mạnh hãy hiểu cho những mong mỏi nhỏ nhặt này của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Làm nũng với mẹ cha

Thuở còn son, phụ nữ dù bao nhiêu tuổi vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ cha, vẫn mèo nheo, làm nũng và được cha mẹ yêu chiều. Thế nhưng, sau khi kết hôn phụ nữ phải tập trưởng thành, phải chịu trách nhiệm về cuộc sống mới của mình.

Việc phải gồng gánh quá nhiều lo toan, gánh nặng khiến chị em mệt mỏi, áp lực vô cùng. Lắm lúc họ thèm được ủ ấm trong vòng tay của mẹ, trong nụ cười nhân hậu của cha để thấy mình vẫn còn nhỏ, vẫn vô lo vô nghĩ như ngày nào.

Nếu là một người đàn ông thương vợ, một người chồng tinh tế phái mạnh hãy hiểu cho những mong mỏi nhỏ nhặt này của vợ. Đừng ngần ngại vào bếp để vợ được nghỉ ngơi, mua cho cô ấy bộ quần áo đẹp hay chơi với con để vợ đi café với bạn bè. Đấy chính là cách thể hiện tình yêu đơn giản nhất nhưng cũng làm người phụ nữ của bạn hạnh phúc nhất.

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