Nếu có đủ những dấu hiệu này, không nghi ngờ gì nữa, chàng đang âm thầm ‘cắm sừng’ bạn đấy

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ luôn quan tâm đến cuộc sống của người phụ nữ mình yêu, một ngày của bạn diễn ra như thế nào. Thậm chí, ngay cả việc bạn ăn có ngon miệng không, công việc có khúc mắc hay không anh ấy cũng rất quan tâm. Chàng ân cần như thế vì muốn kịp thời dành sự động viên, an ủi và chăm sóc khi bạn cần.

Dưới đây chính là những dấu hiệu đàn ông ngoại tình chính xác nhất, có chối đằng trời cũng vô ích vì đã quá rõ ràng.

Thông thường khi xa nhau các cặp đôi yêu thật lòng sẽ nhớ nhung đối phương đến quay quắt. Dẫu là đi du lịch, công tác thì sự xa cách ấy cũng vô tình tạo nên khoảng cách nhất định giữa cả hai. Hiểu được điều ấy nên đàn ông chung thủy sẽ luôn chủ động nhắn tin, gọi video để bạn có thể yên tâm về chàng.

Thế nên, nếu gần đây chàng trả lời tin nhắn của bạn hời hợt, nói vài ba câu đã tạm biệt và chẳng bao giờ chủ động liên lạc thì dám chắc, anh ấy đang “bắt cá hai tay” đấy.

Ngược lại, nếu chàng biệt tăm, chẳng hề hỏi han hay liên lạc với bạn trong suốt thời gian anh ấy đi xa thì có hai khả năng. Hoặc là chàng đang ở cùng kẻ thứ ba, hoặc anh ấy đang cần thời gian để nghĩ cách chia tay bạn.

Hãy nhớ, chẳng đàn ông nào bận đến mức không có thời gian để gọi điện thoại cho người mình yêu. Chỉ là, họ không muốn dành thời gian cho bạn mà thôi.

Khi chỉ xem bạn là người phụ nữ qua đường đàn ông tệ bạc sẽ khó chịu khi bạn đề cập đến chuyện cưới hỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tránh né nói về tương lai

Phụ nữ nào khi yêu nghiêm túc cũng tính đến chuyện trăm năm, cũng vạch ra những dự định, kế hoạch về tài chính, đám cưới và chuyện sinh con trong tương lai. Tất nhiên, nếu nghiêm túc trong mối quan hệ hiện tại đàn ông sẽ rất hào hứng với chúng.

Ngược lại, khi chỉ xem bạn là người phụ nữ qua đường, không có ý định tiến xa hơn thì đàn ông tệ bạc sẽ né tránh, thậm chí khó chịu khi bạn đề cập đến chuyện cưới hỏi.

Khi đàn ông thay lòng họ sẽ chẳng bao giờ nói lời xin lỗi, ngay cả khi bản thân sai rành rành - Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ xin lỗi, ngay cả khi sai rành rành

Nếu yêu thật lòng đàn ông sẽ có đủ bao dung với người phụ nữ của mình. Chàng không cố gắng hơn thua khi mâu thuẫn, cũng không bằng mọi cách giành phần thắng về mình. Thậm chí, anh ấy còn chủ động “xuống nước” dù mình không hề có lỗi.

Ngược lại, khi đàn ông thay lòng họ sẽ chẳng bao giờ nói lời xin lỗi, ngay cả khi bản thân sai rành rành. Anh ấy làm thế để dồn bạn vào đường cùng, khiến bạn bức bách đến mức vì quá ngột ngạt mà đòi chia tay.

Lúc ấy, họ sẽ không bị mang tiếng xấu là đàn ông phản bội lại có thể đường đường chính chính đến với kẻ thứ ba ngay sau đấy, nhất cử lưỡng tiện.