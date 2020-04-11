Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không, chỉ cần ‘lên giường’ sẽ rõ!

Phụ nữ yêu 11/04/2020 05:30

Dưới đây chính là 4 hành động khi lên giường chứng tỏ đàn ông yêu thật lòng, bất ngờ nhất là điều thứ 3.

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn dùng những hành động này để thể hiện sự trân quý, nâng niu và nuông chiều dành cho người phụ nữ của mình.

1. Ngắm bạn khi ái ân

Tình dục không chỉ là bản năng giới tính, nó còn là cách để thể hiện tình yêu cuồng nhiệt, nồng cháy nhất. Các cặp vợ chồng càng hòa hợp chuyện gối chăn hôn nhân sẽ càng viên mãn, gắn bó bền chặt. Thế nên, khi đàn ông yêu vợ thật lòng họ luôn biết cách nuông chiều vợ khi ái ấn.

Đặc biệt, những người đàn ông chung thủy luôn ưa thích những tư thế có thể nhìn rõ khuôn mặt của vợ. Họ muốn biết rằng vợ đang hạnh phúc khi bên mình, rằng cô ấy hoàn toàn thoải mái. Mong muốn này chính là dấu hiệu chứng minh chàng trân trọng vợ rất nhiều.

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Anh ấy có đủ kiên nhẫn để hướng dẫn, trấn an và chờ đến khi bạn cảm thấy thoải mái nhập cuộc - Ảnh minh họa: Internet

2. Để tâm tới cảm xúc của bạn

Đàn ông yêu chân thành sẽ không bao giờ ép buộc đối phương làm những gì cô ấy không thích. Dù muốn thử những điều mới mẻ, muốn được trải nghiệm cảm giác lạ nhưng nếu vợ chưa sẵn sàng chàng sẽ không ép buộc.

Anh ấy có đủ kiên nhẫn để hướng dẫn, trấn an và chờ đến khi bạn cảm thấy thoải mái mới nhập cuộc. Nhờ thế, ở bên người đàn ông này chị em sẽ có được cảm giác an toàn, hạnh phúc cả đời.

3. Không quên chúc bạn ngủ ngon

Sau những phút giây cuồng nhiệt, hết mình nếu đàn ông vô tâm lăn đùng ra ngủ ngay thì người chồng yêu vợ sẽ không như thế. Anh ấy sẽ ôm lấy người phụ nữ của mình vào lòng, hôn nàng thật sâu và tâm sự với nhau nhiều điều.

Chờ đến khi vợ đã say giấc nồng, họ sẽ lén hôn lên trán vợ kèm theo câu nói “chúc em ngủ ngon”. Sự dịu dàng, lãng mạn ấy đàn ông chỉ dành cho người phụ nữ họ trân quý, người khác đừng mơ có được.

4. Nhẹ nhàng massage cho bạn

Một người chồng tâm lý thừa hiểu vợ đã có một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng như thế nào. Sau khi tan làm cô ấy lại tất bật với việc nhà, chăm con và hàng tá công việc không tên khác. Thế nên, khi lên giường đàn ông thường cố gắng động viên tinh thần và chia sẻ với vợ bằng cách chủ động massage cho vợ.

Chàng nhẹ nhàng xoa lưng để vợ thư giãn, tất nhiên, chàng cũng không quên cảm ơn vợ vì đã cho mình một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một mái ấm đúng nghĩa.

Nếu chồng luôn làm điều này cho bạn khi “lên giường” thì chị em hãy mừng thầm bởi chàng chính là người đàn ông yêu vợ hết mực, cả đời thủy chung.

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