Phụ nữ không có đủ 3 thứ này ắt bị đàn ông khinh rẻ, mẹ chồng xem thường

Dù lấy chồng đại gia hay được chồng chiều như bà hoàng thì phụ nữ cũng đừng bao giờ chấp nhận sống bám, ở nhà làm giúp việc không lương chờ chồng nuôi. Phụ nữ hiện đại nhất định phải có việc làm, có sự nghiệp riêng thì mới có tiếng nói trong gia đình.

Một người phụ nữ thông minh sẽ chẳng bao giờ cho phép mình thiếu 3 thứ này, phụ nữ nông cạn hãy đọc thật kỹ để ai cũng phải xem trọng bạn.

Phụ nữ thành công chốn thương trường chẳng những được chồng kiêng nể mà con cái cũng sẽ tự hào về người mẹ tài giỏi của chúng. Mẹ chồng vì thế cũng sẽ không dám xem thường con dâu.

Đừng dại nhốt đời mình nơi xó bếp với đầu tóc rũ rượi, quần áo ám mùi dầu mỡ. Chỗ của bạn là ở văn phòng ngập tràn ánh sáng, là nơi bạn mặc quần áo đẹp, xịt nước hoa thơm phức để kiếm tiền, khẳng định năng lực, gặt hái những thành công trong sự nghiệp.

Dù giận đến mấy, dù buồn đến đâu phụ nữ khôn ngoan cũng hãy cẩn trọng trong suy nghĩ, lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói

Phụ nữ đừng đừng bao giờ lấy lý do lúc nóng giận không kiểm soát được lời nói, hành động để bao biện cho những hành vi quá khích của mình. Ông bà ta có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nếu đối phương làm điều gì khiến bạn không hài lòng thì hãy nhỏ nhẹ góp ý, khuyên nhủ để họ ngày một tốt hơn.

Việc nói những lời khó nghe, thậm chí văng tục chửi thề chẳng thể khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Ngược lại, nó sẽ khiến bạn trở nên rẻ rúng, không xứng đáng nhận được sự tôn trọng của họ.

Vậy nên, dù giận đến mấy, dù buồn đến đâu phụ nữ khôn ngoan cũng hãy cẩn trọng trong suy nghĩ, lời ăn tiếng nói để ai cũng phải nể trọng mình.

Cũng thế, phụ nữ tinh tế luôn có đủ lòng vị tha với những ai 'trẻ người non dạ' - Ảnh minh họa: Internet

Khéo léo trong đối nhân xử thế

Chẳng cần quá thông minh, tài giỏi hay xinh đẹp hơn người. Phụ nữ được quý mến, thương yêu, người gặp người mê là khi cô ấy khéo léo trong đối nhân xử thế.

Một người phụ nữ khôn khéo sẽ biết rõ rằng dù trong hoàn cảnh nào mình cũng phải “kính trên nhường dưới”, lễ độ trong xưng hô và ứng xử. Dù người lớn có sai, có làm điều gì không phải với mình họ cũng không quát tháo, chửi bới. Cũng thế, phụ nữ tinh tế luôn có đủ lòng vị tha với những ai “trẻ người non dạ”.

Nhờ thế, họ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, chẳng cần “thả thính” đàn ông cũng say đứ đừ, hôn nhân ấm êm thuận hòa, viên mãn cả đời.