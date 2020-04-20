4 mẫu phụ nữ đàn ông yêu chán sẽ bỏ, nhất quyết không lấy làm vợ

Dưới đây chính là những mẫu phụ nữ đàn ông không muốn lấy làm vợ, chỉ vui chơi qua đường, đến khi no xôi chán chè sẽ cao chạy xa bay.

Nếu có những tính cách của mẫu phụ nữ đàn ông không muốn lấy làm vợ dưới đây, bạn hãy thay đổi ngay kẻo cả đời cô quả, chẳng ai muốn ở bên. Sự chăm chỉ chính là một trong những đức tính mọi ông chồng đều cần ở vợ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lười nhác Đàn ông khi yêu có thể tùy ý yêu bừa, có thể lên giường với bất cứ phụ nữ nào nhưng khi lấy vợ họ lại cân nhắc rất cẩn thận. Đàn ông cần một người phụ nữ có thể cùng mình lo toan, chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng con cái. Thế nên, sự chăm chỉ chính là một trong những đức tính mọi ông chồng đều cần ở vợ.

Nếu phụ nữ lười nhác, chỉ muốn ăn chứ không muốn làm, chỉ muốn sống bám vào chồng và ỷ lại tất cả thì đàn ông sẽ rất sợ hãi. Sau khi đã yêu đương chán chê đàn ông sẽ bỏ, họ tuyệt đối không lấy mẫu phụ nữ này làm vợ. Hãy nhớ, thứ đàn ông coi trọng nhất chính là sĩ diện, là lòng tự trọng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ thích hơn thua Dù điềm đạm, hiền lành đến mấy thì đàn ông cũng phải thấy khó chịu trước người phụ nữ nói quá nhiều và thích lên giọng dạy dỗ, hơn thua với mình. Hãy nhớ, thứ đàn ông coi trọng nhất chính là sĩ diện, là lòng tự trọng.

Việc người yêu cứ thích đôi co, cãi nhau mà không giữ thể diện cho anh ấy trước mặt người ngoài thì đương nhiên sẽ khiến đàn ông mệt mỏi và muốn buông tay. Trước ngưỡng cửa hôn nhân thì phụ nữ lẳng lơ không hề có cơ hội bước vào - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lẳng lơ Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng họ rất dễ bị thu hút bởi những cô nàng mặc đồ thiếu vải, ánh mắt lẳng lơ. Việc hẹn hò, lên giường với mẫu phụ nữ cuốn hút này khiến đàn ông mê mệt đến mức quên cả đất trời, quên cả việc bạn bè, người thân nghĩ gì về đối phương. Tuy nhiên, trước ngưỡng cửa hôn nhân thì phụ nữ lẳng lơ không hề có cơ hội bước vào. Dù tự tin đến mấy thì đàn ông đều sợ lấy người vợ đa tình, họ sợ mình sẽ bị “cắm sừng”, luôn nghi ngờ lòng chung thủy của bạn đời. Lấy phải người vợ thực dụng thì khi đàn ông sa cơ thất thế cô ấy sẽ cạn tàu ráo máng, ngay lập tức rời đi - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ thực dụng Tất nhiên, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có những suy tính rất thực tế trước khi bước vào tình yêu. Khi có sự hòa hợp trong tâm hồn, quan điểm sống không quá khác biệt thì cả hai dễ dàng bị hút chặt vào nhau. Vậy nhưng, nếu phụ nữ quá thực dụng, quá suy tính thì đàn ông sẽ rất ái ngại. Tất nhiên, phụ nữ khôn ngoan, biết tính toán là tốt. Nhưng nếu quá chi li, so đo từng đồng thì chàng sẽ cảm thấy bức bối, không thoải mái. Đàn ông sợ rằng, lấy phải người vợ thực dụng thì khi mình sa cơ thất thế cô ấy sẽ cạn tàu ráo máng, ngay lập tức rời đi vì họ không còn gì để lợi dụng nữa.

Phụ nữ đừng tiếp tục tận tụy hy sinh cho người đàn ông làm mình khóc trong 3 thời điểm này Chỉ đàn ông tệ bạc mới làm vợ khóc trong 3 thời điểm nhạy cảm này, nếu chồng như thế chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc, dây dưa chỉ thêm thiệt thòi cho con cái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-mau-phu-nu-dan-ong-yeu-chan-se-bo-nhat-quyet-khong-lay-lam-vo-357078.html