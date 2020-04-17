Trước khi tự đắc vì đã giật chồng người thành công, kẻ thứ ba nên biết những điều này

Chỉ đàn ông vô trách nhiệm mới sẵn sàng đánh đổi cả đạo đức, nhân phẩm của mình để ngoại tình. Họ sẵn sàng phản bội người vợ đầu ấp tay gối, người đã chấp nhận hy sinh mọi thứ vì mình để lên giường với đàn bà khác.

Nếu đang là kẻ thứ ba , bạn hãy đọc những điều này trước khi tự huyễn hoặc rằng mình đang là người chiến thắng, đã thành công trong việc phá nát gia cang của người khác.

Thế nên, người thứ ba đừng vội tự đắc bởi ngay cả vợ đàn ông cũng có thể đối xử táng tận lương tâm như thế thì ai biết trước được đến khi nào chính bạn bị anh ta hất cẳng.

Trong khi đàn ông tệ bạc đang tận hưởng những phút giây hoan lạc thì vợ họ đang khóc thầm ở nhà. Những đớn đau thương tổn, ấm ức và cả những dằn vặt ấy đáng ra nếu chồng chung thủy thì cô ấy đâu phải nếm trải.

Kẻ đến sau, mãi mãi chỉ là một mối quan hệ tạm bợ, có hạn kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ thứ ba mãi mãi chỉ là tạm bợ

Đàn ông có gia đình sẵn sàng phản bội vợ để yêu đàn bà khác, cung phụng hết mực và hứa hẹn sẽ bỏ vợ để đến với con giáp thứ 13. Thế nhưng, đấy là lúc đàn ông đang bị tình yêu vụng trộm làm cho mờ mắt, bị cảm xúc chi phối nên họ mới mạnh miệng như thế.

Khi nghiêm túc suy xét về lợi – hại của việc ly hôn vợ để đến với nhân tình hay xin vợ tha thứ và chấm dứt với kẻ thứ ba thì đa phần đàn ông sẽ chọn gia đình.

Dù yêu nhân tình nhiều đến mấy, dù mê đắm ra sao thì sau cơn say nắng đàn ông sẽ bừng tỉnh mà nhận ra sai lầm của mình. Họ chợt nhận ra, vợ con mới là gia đình, mới là mối bận tâm lớn nhất đời mình. Kẻ đến sau, mãi mãi chỉ là một mối quan hệ tạm bợ, có hạn kỳ.

Những lời chửi rủa, đay nghiến và sự khinh thường là những gì kẻ thứ ba xứng đáng nhận lấy - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba luôn bị miệng đời khinh miệt

Dù có nhân danh tình yêu, có dùng mọi lý lẽ để bào chữa cho mình thì người thứ ba muôn đời vẫn là kẻ có lỗi. Không chỉ rù quến đàn ông có vợ, họ còn khiến người phụ nữ bị tổn thương, tự hạ thấp giá trị, nhân phẩm của mình vì một mối quan hệ trái ngang, lén lút.

Ngay từ khi chấp nhận yêu đàn ông có gia đình thì bạn đã sai. Yêu sai người, sai cách thì chắc chắn tình yêu ấy chẳng đáng được tôn vinh hay xem trọng.

Đừng đòi hỏi sự thấu hiểu, bao dung của người đời khi bạn thừa biết cái giá mình phải trả khi chen chân vào gia đình của người khác nhưng vẫn dấn thân. Những lời chửi rủa, đay nghiến và sự khinh thường là những gì bạn xứng đáng nhận lấy.