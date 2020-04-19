Dù chồng có đòi thì phụ nữ tuyệt đối đừng cho, phải giữ khư khư 4 thứ này cho riêng mình

Phụ nữ yêu 19/04/2020 05:30

Dưới đây chính là những thứ phụ nữ thông minh quyết giữ cho riêng mình, dù chồng có nằng nặc đòi cũng vô ích.

Nhờ giữ được những thứ này cho riêng mình nên phụ nữ thông minh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng hết lòng thương yêu, trân quý vợ.

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Phụ nữ thông minh sẽ khéo léo từ chối kể hết với chồng về quá khứ của mình, nhất là những mối tình cũ - Ảnh minh họa: Internet

Những mối tình đã qua

Thông thường khi đã kết hôn phụ nữ thường không dè dặt, giữ chừng mực với chồng nữa. Họ xem việc chia sẻ với chồng về quá khứ, những gì đã qua là điều hiển nhiên mà quên mất rằng khi đã biết quá nhiều về bạn anh ấy sẽ chẳng còn hứng thú khám phá, tìm hiểu.

Để bản thân luôn mới mẻ, thú vị trong mắt chồng người phụ nữ khôn ngoan sẽ khéo léo từ chối kể hết với chồng về quá khứ của mình, nhất là những mối tình cũ. Họ giữ bí mật để chồng còn sợ mất vợ, không ngừng chinh phục dù bên nhau nhiều năm.

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Là phụ nữ, dù là phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại bạn cũng đừng bao giờ cho chồng toàn bộ thời gian của mình - Ảnh minh họa: Internet

Toàn bộ thời gian của bạn

Chỉ đàn ông gia trưởng mới bắt vợ phải từ bỏ sự nghiệp, ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái, gia đình. Anh ấy ích kỷ đến mức chỉ biết nghĩ cho riêng mình, làm những việc có lợi cho bản thân mà chẳng hề để tâm đến ấm ức mà vợ phải gánh chịu.

Là phụ nữ, dù là phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại bạn cũng đừng bao giờ cho chồng toàn bộ thời gian của mình. Hãy theo đuổi ước mơ, làm tốt việc chốn công sở và yêu cầu chồng phải phụ mình việc nhà, chăm con.

Đấy chính là trách nhiệm, nghĩa vụ mà một người chồng, người cha phải gánh vác. Anh ấy không thể vin vào cớ “đàn ông ai lại làm mấy việc này” mà đùn đẩy hết cho vợ.

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Phụ nữ đừng bao giờ thay quần áo trước mặt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Những bí mật trên cơ thể

Muốn được chồng nuông chiều, thương yêu như ngày đầu những người vợ chỉ cần thuộc lòng 4 chữ “tương kính như tân”. Chỉ khi dành cho nhau cách cư xử chừng mực, ý nhị như thuở mới cưới thì bạn mới là người phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt chàng.

Đừng bao giờ thay quần áo trước mặt chồng. Đây chính là nguyên tắc cơ bản nhất để bạn giữ trọn bí mật cơ thể, cũng là cách khiến bản thân luôn hấp dẫn, cuốn hút trong mắt bạn đời.

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Đàn ông có thể thay lòng nhưng tiền luôn chung thủy với chúng ta - Ảnh minh họa: Internet

Tiền tiết kiệm thuở độc thân

Phụ nữ lấy chồng, dù hôn nhân hạnh phúc đến mấy cũng đừng lơ là cảnh giác. Tin yêu chồng đến mấy cũng đừng tin 100% mà không chuẩn bị đường lui cho mình. Bởi lẽ, đàn ông có thể thay lòng nhưng tiền luôn chung thủy với chúng ta.

Với số tiền tiết kiệm thuở độc thân hay “quỹ đen” của mình phụ nữ tuyệt đối đừng hé môi nửa lời với chồng. Bởi đấy chính là khoản tiền giúp bạn có thể trụ vững nếu chẳng may phát hiện chồng tệ bạc, gái gú bên ngoài.

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