Không phải tình đầu, đây mới là những người phụ nữ khiến đàn ông khó quên nhất

Thông thường, khi đứng trước đàn ông phụ nữ thường cố găng tỏ vẻ nai tơ, ngây thơ để thu hút sự chú ý. Họ làm thế vì nghĩ rằng càng yếu mềm, mong manh thì đàn ông càng muốn dang tay bảo vệ chở che.

Rất nhiều đàn ông thừa nhận rằng một khi đã sa vào lưới tình của mẫu phụ nữ quyến rũ “chết người” này thì họ sẽ nhớ mãi. Dù đã lấy vợ sinh con, đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc vẫn khắc khoải khôn nguôi.

Sự điềm đạm, những gì nàng hiểu biết, vốn sống được thể hiện qua các câu chuyện, cách hành xử khiến đàn ông say đứ đừ. Không chỉ khiến bản thân trở nên khác biệt, mẫu phụ nữ hấp dẫn này còn khiến đàn ông một khi đã gặp, đã yêu sẽ nhớ mãi không thôi.

Thế nhưng, chính vì đã quá chán ngán những cô nàng ỏng ẹo, nũng nịu nên phái mạnh bị thu hút cực mạnh trước người phụ nữ từng trải.

Sự độc lập, khí chất ấy khiến nàng khẳng định được giá trị của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh

Phụ nữ xinh đẹp có thể thu hút sự chú ý của đàn ông trong nhất thời nhưng phụ nữ thông minh sẽ khiến đàn ông nhung nhớ một đời. Những người phụ nữ thông minh thường cá tính, bản lĩnh và cực khôn ngoan. Họ yêu thương bản thân, dứt khoát đá phăng gã đàn ông tệ bạc ra khỏi đời mình và không ngừng nỗ lực kiếm tiền.

Tất nhiên, nàng sẽ có một công việc tốt với cơ hội phát triển trong tương lai, có thu nhập ổn định và có thể sống tốt với tiền mình làm ra mà chẳng cần sống bám vào bất cứ ai. Sự độc lập, khí chất ấy khiến nàng khẳng định được giá trị của mình.

Đàn ông nào cũng muốn lấy phụ nữ biết cách đối nhân xử thế làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ biết đối nhân xử thế

Khi yêu, điều khiến đàn ông sợ nhất chính là người yêu không hòa hợp với những mối quan hệ thân thiết hay gia đình mình. Chàng sợ rằng phụ nữ không biết cách cư xử sẽ khiến họ khó xử khi đứng giữa người phụ nữ mình yêu với bạn bè thân thiết, mẹ cha và các thành viên trong gia đình.

Thế nên, khi yêu được một người phụ nữ khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế đàn ông nào cũng mừng thầm. Chàng hiểu rằng, bạn đã vì chàng mà hao tốn khá nhiều lòng bao dung, đã cố gắng dung hòa để có thể hòa hợp với người thân của anh ấy.

Tất nhiên, đây cũng là mẫu phụ nữ đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ. Có nàng, chàng sẽ chẳng bao giờ phải đứng ra phân xử những xích mích cỏn con giữa mẹ chồng nàng dâu, cũng không phải nghe bạn bè than vãn “vợ cậu làm sao thế, sao cứ cau có khi gặp bọn tớ thế kia”. Vậy nên, nếu vuột mất nàng, đàn ông sẽ hối tiếc khôn nguôi.

Thay vì chỉ chăm chút cho vẻ ngoài, phụ nữ thu hút luôn biết cách hoàn thiện kiến thức, năng lực và cách hành xử của mình để có thể khiến đàn ông đắm say cả đời mà chẳng cần bùa mê thuốc lú.