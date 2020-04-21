Chỉ cần hiểu thấu 4 đạo lý này, cuộc đời phụ nữ thông minh tự khắc an yên, sung sướng

Phụ nữ yêu 21/04/2020 16:02

Nhờ khắc cốt ghi tâm 4 đạo lý này nên phụ nữ thông minh có cuộc đời viên mãn ấm êm, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy, an yên hạnh phúc.

Muốn có cuộc đời hạnh phúc, an yên với mỗi ngày trôi qua đều đáng sống, ý nghĩa thì phụ nữ thông minh chỉ cần thuộc lòng 4 đạo lý này là đủ.

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Với phụ nữ thông minh việc mất đi người đàn ông bội bạc là tin vui, chứ không phải chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

1. Đừng coi đàn ông là tất cả những gì mình đang có

Phụ nữ càng xem trọng đàn ông, càng xem anh ta là tài sản quý giá nhất đời mình thì chính người đàn ông ấy sẽ làm khổ bạn. Từ sự cảm động đối phương sẽ dần ỷ lại vào tình yêu không vụ lợi ấy, dần trở thành gã đàn ông vô tâm, xem thường một nửa của mình.

Vậy nên, dù yêu đến mấy thì phụ nữ khôn ngoan vẫn giữ lí trí để có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Họ rạch ròi và phân định với bản thân rằng, đàn ông chỉ là một phần trong cuộc sống của mình. Nếu mất đi người đàn ông bội bạc thì đấy là tin vui, chứ không phải chuyện buồn.

Sự coi trọng, yêu thương ta dành cho đối phương nên được thể hiện một cách tiết chế. Đấy mới là cách khiến đàn ông không ngừng nỗ lực chinh phục, mê đắm phụ nữ thông minh cả đời.

2. Chỉ cha mẹ, gia đình mới là người yêu thương ta vô điều kiện

Khi bị kẻ gian hãm hại, đồng nghiệp chơi xấu hay bạn bè phản trắc bạn đừng quá đau lòng. Bạn và đối phương không hề có quan hệ thân thích, cũng chẳng phải người trong một nhà nên họ đâu có nghĩa vụ phải đối tốt với bạn.

Nếu đã nhận ra bộ mặt thật của phường tiểu nhân thì hãy tránh xa, học cách nhìn người, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác kẻo lại bị lừa gạt, lợi dụng.

Hãy nhớ, trên đời này người sẵn lòng yêu thương bạn vô điều kiện, bao dung cho mọi sai lầm của bạn chỉ có mẹ cha, gia đình. Đấy mới là những người bạn nên dành nhiều thời gian để quan tâm, săn sóc và vun đắp yêu thương. Đừng ra sức lấy lòng người ngoài mà vô tâm với người nhà.

3. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, đừng sống cho người khác

Dù có ra sức thì bạn cũng chẳng thể kiểm soát miệng đời, càng không thể ép người khác phải nghĩ đúng về mình trong khi họ đã có thành kiến. Thế nên, thay vì khép nép sợ sệt, che giấu bản thân và cố ép mình phải vừa lòng thiên hạ thì bạn hãy cứ làm vừa lòng bản thân.

Cứ mặc người đời soi mói, bàn tán hay thêu dệt những điều không hay về bạn. Khẩu nghiệp rồi sẽ phải gặp báo ứng, nói xấu người khác đồng nghĩa với việc họ đang tự vả vào mặt, tự triệt tiêu phúc đức của mình.

Hãy cứ mang bộ quần áo bạn thích, nhuộm màu tóc bạn yêu và làm điều bạn muốn. Chỉ cần chúng khiến bạn hạnh phúc, không vi phạm đạo đức, pháp luật thì đừng ngần ngại.

4. Không tin thứ gì ngoài tiền

Người ta vẫn nói, trên đời chỉ có hai dạng đàn ông. Một là đàn ông ngoại tình, hai là đàn ông ngoại tình bị phát hiện. Bạn thấy đấy, đàn ông hôm nay nói yêu thương mặn nồng mai đã có thể lên giường với đàn bà khác.

Thay vì dốc cạn lòng để tin đàn ông, bạn hãy luôn chừa đường lui cho mình. Chăm chỉ làm việc, nỗ lực kiếm tiền và tích cóp cho tương lai chính là cách để phụ nữ bản lĩnh vượt qua mọi nghịch cảnh, vững vàng trong tương lai.

Chỉ khi có tiền, có công việc, có sự nghiệp thì bạn mới khiến đàn ông kiêng nể. Để lúc đấy, dẫu anh ta có bội bạc thì bạn vẫn có thể ngẩng cao đầu mà rời đi, mà sống cuộc đời an yên, tự do tự tại của riêng mình thay vì phải quỵ lụy kẻ thay lòng.

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