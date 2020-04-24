Sau một cuộc tình đã qua, phụ nữ nhất định phải làm ngay 3 điều này cho chính mình!

Phụ nữ yêu 24/04/2020 14:11

Sau khi chia tay, dù còn yêu đến mấy, nặng lòng đến đâu, đau khổ đến nhường nào thì phụ nữ thông minh cũng sẽ nhanh chóng làm 3 điều này cho bản thân.

Nhờ dám làm điều này cho chính mình nên phụ nữ thông minh sớm vực dậy tinh thần, vượt qua những khốn khó, chông chênh mà mối tình đã qua, người đàn ông tệ bạc đã để lại.

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Phụ nữ thông minh sẽ khiến người yêu cũ phải tiếc nuối khi gặp lại nhau - Ảnh minh họa: Internet

Học trang điểm

Khi đang hạnh phúc trong tình yêu, khi đang được đối phương nuông chiều phụ nữ thường ỷ lại vào những gì mình đang có. Họ không chú trọng việc làm đẹp, không chăm chút cho vẻ ngoài, càng không cố gắng học trang điểm một cách nghiêm túc để có thể rạng ngời khi sánh bước cùng chàng.

Vậy nên, giờ đây, khi đã rời xa gã đàn ông tệ bạc, đã trở lại thời độc thân bạn hãy học cách yêu thương bản thân. Học một khóa trang điểm cá nhân không chỉ là cách giúp bạn “giết thời gian” mà còn khiến bạn trở nên xinh đẹp, tươi tắn hơn mỗi khi ra đường.

Đây cũng là “lá bùa hộ mệnh” khiến người cũ gặp lại phải hối tiếc, ngỡ ngàng trước sự thay đổi của bạn ở hiện tại.

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Nếu cứ nhẫn nhịn, cam chịu sống bên kẻ hai lòng thì sau cùng người tổn thương, bất hạnh nhất chính là bạn - Ảnh minh họa: Internet

Sinh hoạt điều độ

Một cuộc tình kết thúc phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng cảm thấy trống vắng, hụt hẫng và cả sự chơi vơi. Bạn có quyền khóc, có quyền đớn đau dằn vặt nhưng đừng cho phép bản thân bi lụy quá 1 tuần. Sau khi đã làm khổ bản thân đủ thì bạn cần vực dậy tinh thần, chăm sóc sức khỏe thật tốt.

Ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và tập trung làm việc mới là điều bạn nên làm thay vì chìm trong nước mắt với men rượu. Hãy nhớ, chia tay chẳng có gì đáng sợ. Bởi chỉ khi đá phăng người đàn ông lăng nhăng ra khỏi đời mình thì bạn mới có cơ hội tìm thấy hạnh phúc.

Nếu cứ nhẫn nhịn, cam chịu sống bên kẻ hai lòng thì sau cùng người tổn thương, bất hạnh nhất chính là bạn.

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Kể xấu người cũ chẳng thể khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn, vô tình còn khiến cả hai khó xử khi gặp lại - Ảnh minh họa: Internet

Không tự trách cứ bản thân, không nói xấu đối phương

Nhớ đến người mình từng hết lòng yêu thương, từng nghĩ rằng sẽ cùng nhau đi đến chân trời góc bể đương nhiên phụ nữ hậu chia tay nào cũng buồn đau. Thế nhưng, bạn đừng tự trách cứ bản thân, cũng đừng tự đổ lỗi cho chính mình.

Nếu đã không còn hạnh phúc khi bên nhau, nếu mỗi ngày trôi qua đều ngột ngạt, mệt mỏi thì càng cố dây dưa cả hai càng thêm căm ghét, thù hằn nhau. Trong trường hợp này, chia tay là điều nên làm.

Cũng vậy, phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ kể xấu người yêu cũ hậu chia tay. Nếu anh ấy không tử tế, tốt nhất bạn nên giữ im lặng khi nói về lý do xa nhau. Kể xấu người cũ chẳng thể khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn, vô tình còn khiến cả hai khó xử khi gặp lại.

Chỉ cần gạt khổ đau sang một bên và làm ngay 3 điều này thì phụ nữ thông minh ắt có cuộc đời bình yên, hạnh phúc với mối tình đẹp đang chờ bạn phía trước.

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Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan người yêu cũ phụ nữ hậu chia tay

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