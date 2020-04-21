Vợ có tốt đến mấy thì 3 kiểu đàn ông này vẫn muốn cặp bồ, vụng trộm bên ngoài

Phụ nữ yêu 21/04/2020 16:48

Nếu lấy phải 3 kiểu đàn ông trăng hoa này thì chị em có dùng trăm phương nghìn kế để giữ chồng cũng vô ích, bởi trong đầu họ không hề tồn tại hai chữ thủy chung.

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong lấy được người đàn ông chung thủy, hết lòng hết dạ vì gia đình. Tiếc rằng, với những kiểu đàn ông trăng hoa sau dù vợ giỏi giang, thông minh hay khéo léo đến mấy họ vẫn cứ phụ bạc.

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Phụ nữ lấy phải đàn ông trăng hoa cả đời phải lo giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Được cha mẹ nuông chiều, bảo bọc từ bé

Chính vì lớn lên trong nhung lụa, được mẹ cha nuông chiều, bảo bọc, sống quá thoải mái nên kiểu đàn ông này không hề có nguyên tắc. Chỉ cần có cơ hội anh ta sẽ mèo mả bên ngoài ngay lập tức mà chẳng hề do dự.

Không những thế, đây còn là người đàn ông vô tâm, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Họ đặt lợi ích của mình lên trên tất cả, tự cho mình quyền được trăng hoa, vợ bắt buộc phải phục tùng. Dẫu làm vợ đau khổ, tổn thương, dẫu là gã đàn ông phản bội nhưng họ không hề hối lỗi.

Lấy kiểu đàn ông gia trưởng này làm vợ, phụ nữ phải khổ cả đời khi vừa phải cúc cung tận tụy ôm hết việc nhà vào người vừa phải dắt con đi đánh ghen.

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Khi họ đang vui thú với kẻ thứ ba, khi đang tận hưởng những phút giây hoan lạc thì vợ đang khóc cạn nước mắt ở nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông xem chuyện ngoại tình là bình thường

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất là người chồng không chung thủy. Thay vì lên án những gã đàn ông ngoại tình, làm khổ vợ con, tự phá nát gia đình thì anh ấy lại đồng tình với hành động ấy. Họ xem việc đàn ông ra ngoài hú hí, vui vẻ với phụ nữ khác là chuyện bình thường, miễn không từ bỏ vợ con là được.

Những gã đàn ông tệ bạc này quên mất rằng, khi họ đang vui thú với kẻ thứ ba, khi đang tận hưởng những phút giây hoan lạc thì vợ đang khóc cạn nước mắt ở nhà.

Chờ đến khi phụ nữ cạn tâm, khi họ chẳng thể chịu đựng hay cho thêm bất cứ cơ hội nào thì dù đàn ông muốn giữ gia đình thì vợ cũng không thèm. Chỉ khi nếm trải cảm giác bị vợ bỏ, bị hắt hủi và khước từ mọi lời van xin được thứ tha đàn ông lăng nhăng với thấm những xót xa bạn đời đã chịu đựng.

Đàn ông phóng khoáng chuyện tiền bạc

Những người phụ nữ đàng hoàng, có tự trọng sẽ không bao giờ động đến đàn ông có vợ. Thế nhưng, nếu đã chủ động làm tiểu tam, chen ngang vào gia đình người khác thì những ả nhân tình kia nào còn liêm sỉ.

Chính vì thấy đàn ông phóng khoáng trong chuyện tiền bạc, kiếm được nhiều tiền nên không ít phụ nữ lẳng lơ bất chấp miệng đời mà lao vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. Không đòi hỏi danh phận, không đòi đàn ông bỏ vợ, chỉ cần chu cấp đủ đầy. Chính vì tưởng vớ được “món hời”, được “nếm thử” đàn bà khác nên đàn ông chẳng tiếc tay chi tiền.

Có người chồng giỏi giang là niềm tự hào của mọi người vợ, nhưng nếu chồng quá phóng khoáng chuyện tiền bạc thì anh ấy chính là miếng mồi ngon của những cô nàng “đào mỏ”. Thế nên, cả đời bạn sẽ luôn sống trong bất an, lo sợ chồng ngoại tình.

Chỉ cần hiểu thấu 4 đạo lý này, cuộc đời phụ nữ thông minh tự khắc an yên, sung sướng

Chỉ cần hiểu thấu 4 đạo lý này, cuộc đời phụ nữ thông minh tự khắc an yên, sung sướng

Nhờ khắc cốt ghi tâm 4 đạo lý này nên phụ nữ thông minh có cuộc đời viên mãn ấm êm, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy, an yên hạnh phúc.

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