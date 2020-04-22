Sau khi kết hôn, dù cả chồng lẫn vợ đều có công việc, đều mất 8 tiếng mỗi ngày chốn công sở để mưu sinh nhưng sau giờ tan tầm mọi thứ lại khác. Nếu đàn ông có thể la cà với đồng nghiệp, chén thù chén tạc với bạn bè, nằm ườn xem tivi hay chơi game thì phụ nữ lấy chồng nào được như thế.

Đây là lý do vì sao đàn ông ngoại tình , phản bội lời thề hứa để ăn nằm với đàn bà khác, mặc vợ khổ đau, con mất cha cũng không màng.

Thế nhưng, đàn ông dù đã lấy vợ vẫn thảnh thơi như thuở độc thân, thậm chí còn sung sướng hơn vì có vợ chăm sóc. Do đó, có vẻ người được trau chuốt, tiếp xúc với nhiều người nên dễ bị thu hút bởi người phụ nữ hấp dẫn khác bên ngoài.

Người vợ bận rộn với việc bếp núc, dọn dẹp, giặt giũ và tính toán chi tiêu trong nhà sao cho hợp lý. Sau khi kết hôn, phụ nữ thường ít ăn uống hay gặp gỡ bạn bè bên ngoài một phần vì bận rộn với việc nhà, phần nữa là do họ muốn tiết kiệm chi tiêu.

Bản tính tham lam, ích kỷ khiến đàn ông bội bạc đánh mất chính mình, đánh mất cả hạnh phúc mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

2. Tham lam là bản năng của đàn ông

Đàn ông vốn tham lam, họ chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Dù đã thành gia lập thất nhưng đàn ông nào cũng muốn “cơi nới”, chinh phục phụ nữ khác để thể hiện sức hấp dẫn của mình trước người khác giới.

Dù yêu nhân tình đến điên đảo, sẵn lòng cung phụng bồ nhí và bất chấp tất cả để qua mặt vợ nhưng khi bị phát hiện họ vẫn không chịu ly hôn, cũng không chịu chấm dứt với kẻ thứ ba.

Bản tính tham lam, ích kỷ khiến đàn ông bội bạc đánh mất chính mình, đánh mất cả hạnh phúc mình đang có mà chẳng hề ăn năn.

Họ muốn 'trả thù' vợ, khiến vợ phải đau khổ, dằn vặt mới hả lòng hả dạ - Ảnh minh họa: Internet

3. Bất mãn với cuộc sống hiện tại

Nếu nghĩ chỉ khi có cuộc sống sung túc đủ đầy, trở nên giàu có thì đàn ông mới dám ngoại tình thì bạn đã nhầm. Thực chất, rất nhiều đàn ông dù đang nghèo khó, khổ cực nhưng vẫn léng phéng với đàn bà khác sau lưng vợ.

Khi vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã hay chiến tranh lạnh đàn ông lăng nhăng sẽ lấy đó làm lý do để ra ngoài tìm nguồn vui khác. Họ muốn “trả thù” vợ, khiến vợ phải đau khổ, dằn vặt mới hả lòng hả dạ.

Đàn ông ngoại tình là sự lựa chọn, chẳng ai có thể ép buộc họ làm điều bản thân không muốn - Ảnh minh họa: Internet

4. Khi kết hôn đã lâu

Nếu phụ nữ muốn tìm thấy sự ổn định, êm đềm trong mối quan hệ vợ chồng thì đàn ông lại không ngừng đòi hỏi sự mới mẻ, thú vị. Dù thừa biết hôn nhân với nỗi lo cơm áo gạo tiền, sinh con đẻ cái khiến phụ nữ chẳng thể vô lo vô nghĩ như thuở mới yêu nhưng đàn ông trăng hoa vẫn cố tình không hiểu.

Họ đổ lỗi do vợ thiếu quan tâm, không được thỏa mãn chuyện gối chăn hay quá nhàm chán với cuộc sống hôn nhân nên mới ngoại tình. Trong khi, đàn ông ngoại tình là sự lựa chọn, chẳng ai có thể ép buộc họ làm điều bản thân không muốn.