Nếu không vượt qua 3 phép thử này thì dù chàng có nói lời yêu, hứa hẹn đủ điều bạn cũng đừng tin

Đàn ông có thể dễ dàng nói lời yêu với bất cứ cô gái xinh đẹp nào. Thậm chí, chỉ cần gặp gỡ vài lần, chưa hề hiểu hay biết rõ về bạn anh ấy vẫn có thể nhắn tin bảo rằng “làm bạn gái anh nhé”. Lời tỏ tình thì dễ nói nhưng yêu một người lại không hề đơn giản như thế.

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không, chân thành hay dối trá, bạn chỉ cần thực hiện 3 phép thử sau là đủ, không hơn không kém.

Ngược lại, dù bạn từ chối nhưng anh ấy vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên trì dùng thời gian để chứng minh tình cảm, để bạn nhận ra tấm chân tình của chàng thì ắt hẳn đấy là sự chân thành. Nếu anh ấy đủ kiên nhẫn để theo đuổi bạn trong 1 tháng sau lời từ chối, thì đừng chần chờ gì nữa, hãy giữ anh ấy thật chặt bởi đấy chính là dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng chính xác nhất.

Vậy nên, trước những lời tỏ tình này, bạn hãy thử từ chối một cách khéo léo. Nếu chàng ngay lập tức rút lui, cắt đứt liên lạc và xem bạn như người vô hình thì xin chúc mừng, bạn đã may mắn khi không bắt đầu hẹn hò với kiểu đàn ông cả thèm chóng chán này.

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ không ép buộc người phụ nữ của mình phải làm những điều cô ấy không muốn, chưa sẵn sàng - Ảnh minh họa: Internet

Từ chối đi du lịch xa cùng chàng

Những lần đi xem phim, café, đi ăn uống đã quá quen thuộc trong lịch trình hẹn hò của cả hai. Tất nhiên, được ở bên người mình yêu, được cùng nhau tận hưởng cuộc sống, được vui vẻ tươi cười khi song hành là điều khiến các cặp đôi hạnh phúc ngất ngây.

Thế nhưng, sau những nụ hôn, những vòng tay ôm đàn ông sẽ muốn nhiều hơn thế. Cách đơn giản, hiệu quả nhất để có được thứ mình muốn chính là rủ bạn gái đi du lịch xa cùng nhau. Đừng tin vào câu nói “anh sẽ không làm gì em đâu” của chàng, bởi đàn ông thừa hiểu nếu bạn đồng ý đi cùng nghĩa là đã ngầm chấp thuận điều anh ấy muốn.

Trước lời đề nghị này, bạn hãy thử từ chối để xem thái độ của chàng. Nếu anh ấy quay sang cáu gắt, hờn trách và nghĩ rằng bạn không tin tưởng, không yêu đủ nhiều và gây sức ép để bạn phải đồng ý thì hãy tránh xa gã đàn ông tệ bạc này ngay.

Bởi lẽ, khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ không ép buộc người phụ nữ của mình phải làm những điều cô ấy không muốn, chưa sẵn sàng.

Nếu đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ luôn tôn trọng sự riêng tư và những khác biệt - Ảnh minh họa: Internet

Từ chối những lời khuyên

Thông thường khi yêu nữ giới thường dễ dàng chiều lòng người đàn ông của mình khi anh ấy đưa ra những đề nghị, yêu cầu bạn phải thay đổi. Từ sở thích, thói quen, phong cách ăn mặc của chị em đều bị ảnh hưởng khá nhiều bởi người đàn ông họ yêu.

Nếu đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ luôn tôn trọng sự riêng tư và những khác biệt. Chàng hiểu rằng, con người ta chỉ hạnh phúc khi được là chính mình, nếu phải sống khác đi để làm hài lòng người khác thì cuộc sống ấy không dễ chịu chút nào.

Hãy thử một lần, nếu chàng bảo bạn “em đừng mặc chiếc váy này nữa, nó hở quá” nhưng bạn vẫn mặc vào lần sau đó. Nếu đàn ông yêu chân thành họ sẽ lấy áo khoác để che chắn cho bạn, nếu đàn ông có tính sở hữu họ sẽ quát tháo hờn giận và gây chuyện với bạn.

Chỉ cần áp dụng 3 phép thử trên bạn sẽ biết mình có đang yêu đúng người hay không, chuẩn xác đến khó tin.