Đàn ông có thể phụ bạc người phụ nữ mình đã từng hết lòng yêu thương, nuông chiều, có thể biến mình thành người chồng ngoại tình để vui thú bên ngoài mà không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Mặc cho vợ tổn thương, đau khổ đến mấy họ cũng mặc kệ. Thậm chí, nhiều đàn ông còn tự tin cho rằng khi đàn ông ngoại tình vợ đương nhiên sẽ nhượng bộ vì muốn giữ lấy gia đình, sợ mang tiếng đàn bà ly hôn.

Không phải vợ, chỉ khi bị 3 người phụ nữ này phát hiện thì đàn ông ngoại tình sẽ ngay lập tức chấm dứt với nhân tình, một lòng một dạ trở về với gia đình.

Tất nhiên, cũng vì sợ mang tiếng là người con bất hiếu, làm khổ mẹ cha nên một khi bị mẹ phát hiện đàn ông ngoại tình sẽ dứt chân khỏi mối quan hệ ngoài luồng ngay.

Vậy nhưng, khi bị mẹ phát hiện việc mình ra ngoài lăng loàn với đàn bà khác đàn ông tệ bạc rất xấu hổ. Họ sợ làm mẹ thất vọng về mình, sợ người phụ nữ đáng kính ấy sẽ vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến sức khỏe .

Nếu con gái biết chuyện bố mèo mả gà đồng, đang có mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác thì đàn ông sẽ vô cùng hổ thẹn trước mặt con - Ảnh minh họa: Internet

Con gái

Dù đối xử tệ với vợ, nay nằm bên vợ mai đã có thể đem tình yêu phân phát cho hàng tá nhân tình nhưng tình yêu thương đàn ông dành cho con cái không hề thay đổi, nhất là với con gái. Đứa con gái bé bỏng, nũng nịu, ngọt ngào luôn khiến trái tim những ông bố như tan chảy trong niềm hạnh phúc của tình thân.

Thế nên, trước sự ngưỡng mộ, yêu thương mà con gái dành cho mình đàn ông có gia đình luôn trân trọng. Họ có thể nói thẳng với vợ việc bản thân đang cặp kè bên ngoài nhưng luôn ra sức che đậy điều này trước mặt con cái.

Nếu con gái biết chuyện bố mèo mả gà đồng, đang có mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác thì đàn ông sẽ vô cùng hổ thẹn trước mặt con. Dù đứa trẻ không bắt ép, dù vợ không nói lời nào thì người đàn ông có tự trọng cũng sẽ ngoan ngoãn trở về bên gia đình để chuộc lại những lỗi lầm với vợ con.

Sự bội bạc của họ ở hiện tại đã chứng minh rằng năm xưa cô ấy rời đi là quyết định đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

Người yêu cũ

Những người vợ luôn cảm thấy bất an khi nghĩ đến người yêu cũ của chồng, luôn lo sợ “tình cũ không rủ cũng đến”. Vậy nhưng, những luyến lưu ân ái, những tình cảm mặn nồng của ngày cũ thực chất lại được đàn ông chủ động khơi lại. Chỉ khi đàn ông chủ động nối lại tình xưa, “mở đường” thì kẻ thứ ba mới có cơ hội chen ngang.

Dù chia tay với lý do gì, dù quá khứ có tốt đẹp hay không êm thấm thì đàn ông luôn muốn người yêu cũ phải hối tiếc khi vuột mất mình, phải nhớ về mình cả đời.

Nếu bị người yêu cũ phát hiện chuyện mình đang gian díu với người khác sau lưng vợ thì đàn ông dù tự trọng đến mấy cũng thấy nhục nhã, ê chề. Bởi sự bội bạc của họ ở hiện tại đã chứng minh rằng năm xưa cô ấy rời đi là quyết định đúng đắn.