Đàn ông ngoại tình nào cũng lén lút lấy khỏi nhà những thứ này cho nhân tình

Phụ nữ yêu 26/04/2020 05:30

Đàn ông ngoại tình nào cũng sẵn lòng trao hết cho kẻ thứ ba những thứ quý giá này, ấy vậy mà với vợ họ lại giữ khư khư, keo kiệt đến mức đáng sợ.

Đến vợ cũng không thể ngờ khi đàn ông ngoại tình họ lại có thể cho nhân tình những điều mà ít khi họ làm với vợ, thậm chí là chưa bao giờ làm cho vợ. 

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Thời gian là thứ đàn ông ngoại tình cực hào phóng với bồ nhí, vô cùng keo kiệt với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian         

Đúng như câu nói “chẳng ai bận đến mức không có thời gian, chỉ là họ muốn dành thời gian cho bạn hay không mà thôi”. Những người chồng ngoại tình có thể để mặc kệ vợ trong cô đơn hờn tủi nhưng lại luôn có mặt bên nhân tình mỗi khi cô ta cần.

Họ viện cớ “anh quá bận”, “anh đang tăng ca”, “dạo này anh nhiều việc lắm, em đừng làm phiền anh” khi vợ thấy chồng mãi chưa về nhà sau giờ tan sở, khi mâm cơm đã hâm đi hâm lại vài lần, con đói meo vẫn chưa thấy bồ về nhà.

Trong khi vợ đầu tắt mặt tối với việc nhà, chăm con thì đàn ông bội bạc lại chẳng hề sẻ chia. Ấy vậy mà, khi ở bên nhân tình họ sẵn lòng “hầu hạ” từng chút một.

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Dù tiết kiệm lời yêu thương với vợ hết mức có thể nhưng lại vô cùng hào phóng với ả đàn bà anh ta lên giường sau lưng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Sự ngọt ngào

Phụ nữ thường than phiền rằng chồng không còn lãng mạn như thuở đang yêu. Đã rất lâu anh ấy không nói những lời âu yếm, quên cả cách ôm vợ từ phía sau và chẳng còn nhớ kỷ niệm ngày cưới hay ngày con chào đời.

Thực chất, đàn ông quên đi tất thảy những dữ liệu quan trọng ấy không phải vì chúng đã diễn ra quá lâu, có quá nhiều mối lo mà bởi họ đã giải phóng bớt bộ nhớ để nạp thêm những thông tin của đàn bà khác.

Họ bận dành sự ngọt ngào, âu yếm, nuông chiều cho kẻ đến sau, bận hỏi han bồ nhí “em có nhớ anh không”, thay vì hỏi vợ “hôm nay em có mệt không”.

Sự vô tâm của đàn ông chính là dấu hiệu chứng tỏ tình yêu họ dành cho vợ đã phai nhạt ít nhiều. Họ tiết kiệm lời yêu thương với vợ hết mức có thể nhưng lại vô cùng hào phóng với ả đàn bà anh ta lên giường sau lưng vợ.

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Khi bên vợ họ chỉ làm chuyện ấy để giải tỏa nhu cầu, nhưng khi bên nhân tình đàn ông lại không như thế - Ảnh minh họa: Internet

"Chuyện ấy"

Đàn ông vốn cả thèm chóng chán, dù biết rõ hôn nhân cần nhất là lòng tin yêu, sự chung thủy nhưng họ vẫn chẳng thể chiến thắng được lòng tham của mình.

Khi đã chung chăn gối với vợ quá lâu, sự nhàm chán khiến đàn ông trăng hoa muốn được thử sự mới mẻ, khác biệt khi lên giường với đàn bà khác.

Nếu bên vợ họ chỉ làm chuyện ấy để giải tỏa nhu cầu, nhưng khi bên nhân tình đàn ông lại không như thế. Họ nuông chiều, trân trọng và nâng niu bồ nhí như trứng mỏng. Sự chiều chuộng, những kỹ năng được người chồng áp dụng triệt để hòng làm hài lòng kẻ thứ ba.

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Nếu lấy phải 3 kiểu đàn ông trăng hoa này thì chị em có dùng trăm phương nghìn kế để giữ chồng cũng vô ích, bởi trong đầu họ không hề tồn tại hai chữ thủy chung.

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