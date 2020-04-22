5 phẩm chất chỉ có ở phụ nữ thông minh, đàn ông nào cũng say đứ đừ

Phụ nữ yêu 22/04/2020 15:12

Dưới đây chính là lý do vì sao phụ nữ thông minh luôn có sức hút khó cưỡng, khiến đàn ông đứng ngồi không yên, chỉ cần gặp một lần sẽ mê mệt cả đời.

Chẳng cần ngực nở mông cong nhưng phụ nữ thông minh vẫn có sức hút “chết người”, khiến bao đàn ông chao đảo, say mê một cách tự nhiên là nhờ những phẩm chất này.

phu nu thong minh 1

Phụ nữ thông minh và những phẩm chất khiến đàn ông say đứ đừ, quyết tâm chinh phục - Ảnh minh họa: Internet

Coi trọng sự nghiệp

Nếu phụ nữ nông cạn có thể hy sinh tất cả cho tình yêu, sẵn lòng dừng lại sự nghiệp đang rực rỡ để ở nhà cơm nước cho chồng con thì phụ nữ khôn ngoan không như thế. Cô ấy xem trọng sự nghiệp, dám dấn thân và có tham vọng nên không ngừng gặt hái thành công chốn thương trường.

Chính sự bản lĩnh, thông minh và tâm huyết cho sự nghiệp khiến phụ nữ thông minh luôn toát lên sức hút khó cưỡng trong mắt đàn ông. Một khi đã yêu mẫu phụ nữ này, đàn ông sẽ khó lòng thoát khỏi.

Tự lập

Tất nhiên, nếu những cô nàng đỏng đảnh thích dựa dẫm, ỷ lại vào người mình yêu thì phụ nữ thông minh không thích lệ thuộc vào người khác. Thay vì chờ được nuôi, chờ đàn ông mua cho những thứ mình muốn thì cô ấy vẫn thích tự nỗ lực kiếm tiền để phục vụ chính mình hơn.

Sự độc lập, cá tính và khả năng kiếm tiền, tự chăm sóc cho bản thân là những kỹ năng phụ nữ thông minh có. Nhờ thế, nàng không hề bị lệ thuộc tiền bạc, luôn được xem trọng trong mối quan hệ. Đàn ông dù giàu có, tài giỏi đến mấy cũng chẳng dám xem thường cô ấy.

phu nu thong minh 2
Nếu không đáng tin, nàng sẽ chủ động giữ khoảng cách và phớt lờ những gã tồi - Ảnh minh họa: Internet

Tinh tế

Ở người phụ nữ khí chất này có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần gặp gỡ một lần, trò chuyện đôi ba câu thì cô ấy đã có thể nhìn thấu tam can của một người.

Nếu không đáng tin, nàng sẽ chủ động giữ khoảng cách và phớt lờ những gã tồi. Ngược lại, nếu thấy đối phương là người tử tế nàng sẽ chẳng ngại kết giao.

Biết rõ mình muốn gì

Người ngoài thường nghĩ phụ nữ thông minh kén chọn nên đường tin duyên ảm đạm. Thế nhưng, hiếm ai hiểu rằng cô đơn chính là sự lựa chọn của cô ấy. Nàng không muốn hoang phí thời gian, tình yêu cho một người không xứng đáng chứ chẳng thiếu người cưa cẩm.

Thế nên, khi gặp được người đàn ông “chuẩn mực”, phù hợp với mình nàng ắt sẽ mở lòng. Vậy nên, nếu đã bước vào trái tim cô ấy, đàn ông dù mạnh mẽ, khô khan đến mấy cũng sẽ đắm chìm trong mật ngọt yêu đương.

phu nu thong minh 3
Khi đàn ông thay lòng, phản bội mình thì phụ nữ thông minh tuyệt nhiên không cho cơ hội sửa sai - Ảnh minh họa: Internet

Làm chủ cảm xúc

Phụ nữ bản lĩnh sẽ không bao giờ ghen tuông vô lối. Họ dành sự tin tưởng nhất định cho người đàn ông mình hẹn hò. Nàng hiểu rằng càng kiểm soát, càng muốn sở hữu chỉ khiến mối quan hệ thêm ngột ngạt. Tôn trọng đời tư, không gian cá nhân chính là cách để tình yêu luôn màu nhiệm, êm đềm.

Dĩ nhiên, khi đàn ông thay lòng, phản bội mình thì phụ nữ thông minh tuyệt nhiên không cho cơ hội sửa sai. Với nàng, đàn ông ngoại tình chỉ xứng vứt đi.

Trước khi tự đắc vì đã giật chồng người thành công, kẻ thứ ba nên biết những điều này

Trước khi tự đắc vì đã giật chồng người thành công, kẻ thứ ba nên biết những điều này

Nếu yêu thương thật lòng đàn ông đã không biến bạn thành kẻ thứ ba, nếu thực sự đã cạn tâm với vợ thì đàn ông đã ly hôn chứ không cặp kè như hiện tại...

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ khí chất phụ nữ bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 38 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này