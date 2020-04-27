Lấy phải đàn ông NGHÈO 3 thứ này phụ nữ như sa vào vũng lầy, bất hạnh cả đời

Phụ nữ yêu 27/04/2020 13:46

Phụ nữ lấy chồng, có thể lấy người đàn ông nghèo khó về vật chất nhưng nếu anh ấy nghèo 3 thứ này thì bạn hãy tránh xa kẻo khổ vì chồng.

Khi hẹn hò phụ nữ có thể yêu bất cứ ai khiến con tim mình rung động, nhưng khi kết hôn bạn cần tránh xa những kiểu đàn ông dưới đây kẻo lấy nhầm chồng, càng về già càng khổ.

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Phụ nữ lấy chống, tốt nhất nên tránh xa đàn ông ích kỷ, gia trưởng - Ảnh minh họa: Internet

Nghèo lòng bao dung

Khi phụ nữ lấy chồng, họ không chỉ trở thành người vợ, người mẹ mà còn phải học cách làm con dâu, cách đối đãi với gia đình chồng. Hôn nhân đặt lên vai người phụ nữ quá nhiều trách nhiệm, lo toan khiến chị em mệt mỏi đến mức chẳng còn chút hơi sức nào để có thể chăm lo cho bản thân mình.

Thế nên, nếu lấy phải người chồng ích kỷ, gia trưởng và sĩ diện thì phụ nữ bất hạnh cả đời. Anh ta luôn cho rằng mình đúng, luôn xem việc nhà là việc của đàn bà, rằng con dâu thì không được phép cãi lời mẹ chồng.

Sự bao dung, thấu hiểu không hề tồn tại trong con người anh ấy đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với vô số tủi hờn, thiệt thòi nếu chung sống cùng nhau.

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Bạn không chỉ là vợ, mà còn phải đứng lên gánh lấy trọng trách trụ cột gia đình vì chồng quá vô dụng - Ảnh minh họa: Internet

Nghèo chí tiến thủ

Phụ nữ có thể chấp nhận lấy một người đàn ông nghèo khó nhưng có năng lực, có gan làm giàu và không ngừng phấn đấu. Ông bà ta có câu “góp gió thành bão, tích tiểu thành đại”, hay “có công mài sắt có ngày nên kim”. Chỉ cần chồng chăm chỉ làm việc, nỗ lực vươn lên thì vợ chồng bạn ắt có cuộc sống đủ đầy, viên mãn.

Ngược lại, nếu lấy nhầm chồng lười nhác, ỷ lại và dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có thì người vợ sẽ khốn khó vô cùng. Bởi lúc ấy, bạn không chỉ là vợ, mà còn phải đứng lên gánh lấy trọng trách trụ cột gia đình vì chồng quá vô dụng.

Bạn phải nai lưng kiếm tiền nuôi thân, nuôi chồng, nuôi con. Bởi nếu cứ chờ chồng nghèo chí tiến thủ đi làm kiếm tiền chăm lo cho gia đình thì cuộc sống thiếu trước hụt sau sẽ đeo bám bạn mãi không thôi.

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'Vật họp theo loài', nhìn vào bạn bè của một người ta có thể đánh giá chính xác con người của họ - Ảnh minh họa: Internet

Nghèo bạn bè

Người xưa vẫn nói, đàn ông giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Bạn bè không chỉ là những người ngồi tán chuyện, café hay uống với nhau vài cốc bia. Đấy còn là mối quan hệ chân tình để đôi bên có thể giúp đỡ nhau khi khốn khó, trao cho nhau những cơ hội và cùng cố gắng vươn lên mỗi ngày.

Nếu đàn ông quá nghèo nàn các mối quan hệ, có quá ít bạn bè và không giao thiệp để mở rộng mối quan hệ thì dần dàn anh ấy sẽ tự đóng khung đời mình.

Cũng vậy, nếu bạn bè của chàng là những người có tính cách không tốt, thường xuyên rượu chè, vũ phu hay là những gã đàn ông ngoại tình thì cũng thật đáng ngại. “Vật họp theo loài”, nhìn vào bạn bè của một người ta có thể đánh giá chính xác con người của họ.

Nếu là phụ nữ thông minh thì dù yêu đến mấy bạn cũng phải cân nhắc cẩn trọng trước khi kết hôn với đàn ông có “3 cái nghèo” trên. Đừng để cảm xúc chi phối, cũng đừng nghĩ rằng mình có thể thay đổi đối phương bới đấy là điều không thể.

Đàn ông ngoại tình nào cũng lén lút lấy khỏi nhà những thứ này cho nhân tình

Đàn ông ngoại tình nào cũng lén lút lấy khỏi nhà những thứ này cho nhân tình

Đàn ông ngoại tình nào cũng sẵn lòng trao hết cho kẻ thứ ba những thứ quý giá này, ấy vậy mà với vợ họ lại giữ khư khư, keo kiệt đến mức đáng sợ.

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