Khi đàn ông ngoại tình , họ luôn nghĩ rằng vợ sẽ chẳng dám bỏ rơi mình, rằng chỉ cần mình giả vờ hối lỗi, van xin thì chắc chắn sẽ nhận được sự thứ tha. Thế nên, họ chẳng ngần ngại cặp bồ, chẳng ngần ngại phản bội người vợ đầu ấp tay gối để lên giường với kẻ thứ ba.

Muốn khiến chồng ngoại tình phải đứng ngồi không yên, ân hận cả đời chị em chỉ cần làm được những điều dưới đây là đủ.

Tất nhiên, chẳng phụ nữ nào có thể vui vẻ, xem như không có gì xảy ra khi biết chồng lừa dối mình. Sau những thương tổn đớn đau, sau những hờn ghen tủi khổ và cả những giọt nước mắt thì phụ nữ thông minh sẽ nhanh chóng vực dậy tinh thần.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ hãy giữ vững lập trường, đừng tin vào những lời dối trá mà cho gã đàn ông tệ bạc kia cơ hội. Bởi lẽ, trăng hoa chính là bản chất, nếu đã có thể cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác một lần thì chẳng ai dám đảm bảo là không có lần thứ hai.

Vừa chuẩn bị thủ tục ly hôn vừa ra sức chăm sóc bản thân thật tốt chính là cách khiến chồng ngoại tình phải đứng ngồi không yên. Hãy để anh ấy thấy rằng bạn xinh đẹp, hấp dẫn và cuốn hút biết nhường nào. Nhưng giờ đây, anh ta đã không còn xứng đáng có được bạn.

Tác hợp cho hai kẻ xấu xa kia chính là cách để họ phải dằn vặt cả đời vì những việc làm ghê tởm của mình với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không tìm đến người thứ ba

Ai cũng tò mò về người phụ nữ mà chồng mình lang chạ, ai cũng muốn biết mối quan hệ bất chính kia bắt đầu từ khi nào. Thế nhưng, phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ đào sâu vào những thông tin ấy, nàng hiểu, càng biết nhiều lại càng đau lòng, chẳng giúp ích được gì.

Làm ngơ trước mối tình ngoài luồng kia, xem chồng phản bội và ả đàn bà lăng loàn kia như kẻ vô hình, tác hợp cho hai kẻ xấu xa kia chính là cách để họ phải dằn vặt cả đời vì những việc làm ghê tởm của mình với bạn.

Chăm chỉ làm việc, nỗ lực kiếm tiền, thăng tiến trong sự nghiệp là những gì phụ nữ ly hôn phải cố gắng sở hữu - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chỉ kiếm tiền

Cuộc sống của phụ nữ hậu ly hôn chắc chắn sẽ không dễ dàng, việc một mình chăm con, ổn định nhà cửa sẽ khiến bạn khá mệt mỏi, căng thẳng. Lúc này, thay vì khóc lóc tuyệt vọng bạn hãy tự trấn an chính mình bởi lựa chọn ly hôn chính là cơ hội để bạn được giải thoát khỏi gã đàn ông “hết hạn sử dụng”.

Chăm chỉ làm việc, nỗ lực kiếm tiền, thăng tiến trong sự nghiệp là những gì phụ nữ ly hôn phải cố gắng sở hữu. Nó không chỉ giúp bạn có cuộc sống đủ đầy, mà còn như cái tát vả vào mặt gã đàn ông tệ bạc kia, rằng không có anh ta bạn vẫn sống tốt, hạnh phúc và giàu có.